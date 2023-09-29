Совершенствование клиентского опыта с помощью дизайна

Дизайн или внешний вид продукта чрезвычайно важен для создания хорошего первого впечатления у потребителей. Не менее важен для восприятия и долго-временной привлекательности продукта и другой вид дизайна, называемый ди-зайном потребительского опыта (Customer Experience, CX). Компания LG, явля-ющаяся новатором в обеих областях, известна своими решениями, обеспечиваю-щими приятный эстетический вид и запоминающийся опыт потребителя.





Для LG путь к CX начинается с исследования всех аспектов взаимодействия пользователя и продукта, которое проводится в Центре управления дизайном. Приверженность компании к "клиенториентированному мышлению" определяет подход Центра к созданию и курированию CX, который стал, пожалуй, наиболее важным компонентом промышленного дизайна.

В прошлом в процессе разработки продукта дизайнеры уделяли внимание только упаковке и внешнему виду самого продукта. Однако сегодня дизайнеры часто принимают активное участие во многих аспектах работы, начиная с самого нача-ла планирования. Дизайнеры могут предоставить столь необходимые визуальные ориентиры для основных концепций и элементов дизайна, обеспечивая ясность направления и помогая всем членам команды разработчиков быть на одной волне.

Специалисты Центра управления проектированием с самого начала учитывают интересы целевого потребителя, разрабатывая четкую методику согласования своих решений и выбора с этим подходом, ориентированным на человека. Ди-зайнеры LG также выступают в роли связующего звена между инженерами, ко-торые занимаются технологическими требованиями к продукту, и заказчиком, озвучивая его точку зрения и помогая направить CX именно туда, куда нужно.





В некоторых отношениях потребители стали более искушенными, чем дизайне-ры, разработчики и компании, ответственные за продукты и услуги, которые они покупают или на которые подписываются. Инфлюенсеры, блогеры и ютуберы исследуют продукты с беспрецедентным уровнем экспертизы, что заставляет раз-работчиков брендов повышать свой уровень и углублять понимание CX.

Это начинается с проведения глубоких исследований всех аспектов того, как по-требители воспринимают используемые ими продукты. После выявления этих "аспектов" они могут быть подвергнуты реинжинирингу и в конечном итоге включены в дизайн продукта и CX. То, как будет воспринят продукт, будет ли он расценен как "хороший" или "плохой", зависит от способности разработчиков учитывать как видимые, так и невидимые аспекты - то, что потребители осозна-ют, что им нужно, а также то, что они хотят, однако не знают об этом.

В то время как для продукта важно "первое впечатление", устойчивая любовь к нему формируется благодаря хорошо продуманной и оптимально реализованной CX. Поэтому дизайнерам очень важно учитывать все тонкости CX на начальном этапе разработки. Это позволяет создавать инновации, которые действительно добавляют ценность и удовольствие в повседневную жизнь пользователей.





Центр управления дизайном, созданный для улучшения дизайна в LG, является основным звеном в успешной работе компании по созданию решений для луч-шей жизни. Центр также играет ведущую роль в обеспечении качества продук-ции, используя шесть внутренних исследовательских институтов для определе-ния наличия отклонений или несоответствий в конкретной линейке продуктов, которые могут ухудшить или скомпрометировать задуманную CX.

С течением времени определение дизайна расширилось с одной функции до ши-рокого спектра мероприятий и инициатив. Компании, стремящиеся к инноваци-ям, отдают предпочтение концепции "дизайн-мышления", которая включает в се-бя обнаружение и анализ новых проблем и поиск подходящих решений. Дизай-нерское мышление - это не только полезный инструмент для дизайнеров, а и ин-струмент, используемый различными подразделениями LG для решения широко-го круга задач.





Компания LG считает, что бытовая техника должна служить долго и гармонично вписываться в интерьер и образ жизни потребителя. Поэтому в процессе проек-тирования очень важно продумать, какое влияние окажет прибор на простран-ство и повседневную жизнь потребителя. Именно поэтому компания LG стре-мится привнести в свои продукты "спокойствие" - потому что она учитывает и понимает, что создание ощущения спокойствия может благоприятно сказаться на эмоциональном состоянии и самочувствии пользователей. Спокойствие также ассоциируется с "теплом" - элементом, который уже давно является ключевой ча-стью фирменного стиля LG.

LG также предлагает целый ряд неаппаратных продуктов, таких как платформы webOS и ThinQ. С точки зрения программного обеспечения, "хороший дизайн" означает плавную интеграцию обратной связи с потребителем в каждую после-дующую версию, чтобы устранить все болевые точки и обеспечить большее удо-вольствие и удобство. Кроме того, "хороший дизайн" - это анализ сложности сво-их клиентов, поскольку это может привести к целенаправленному улучшению взаимодействия между продуктом и потребителем и сделать более удобными лю-бые предоставляемые услуги (даже те, которые не требуют непосредственного управления со стороны клиента).

Еще одним способом повышения удобства использования бытовой техники LG является применение искусственного интеллекта (ИИ). Например, стиральная машина с искусственным интеллектом может учитывать текущие погодные усло-вия и заранее сообщать пользователю, когда лучше выгрузить белье из стираль-ной машины. Это полезное напоминание может предотвратить слишком долгое пребывание белья в стиральной машине после цикла стирки, особенно в жаркую и влажную погоду, избавив пользователя от необходимости повторной стирки, а также расходов на воду и электроэнергию. Интеллект, который делает ИИ таким полезным, создается на основе данных, собранных в ходе исследований пользо-вателей, которые часто проводятся на этапе разработки продукта.





Одним из основных направлений деятельности компании LG является создание впечатлений, привлекательных для представителей миллениалов (Millennials, М) и поколения Z - в Южной Корее их называют Generation MZ. Одна из сложностей заключается в том, что представители "MZ" представляют собой множество ха-рактеристик, вкусов и идеалов. В связи с этим становится еще более важным тщательное изучение особенностей и ценностей представителей поколения MZ, так как это позволяет бренду понять, что необходимо для работы с молодыми по-требителями и удовлетворения их постоянно меняющихся потребностей. Благо-даря всестороннему пониманию новых и возникающих тенденций потребления дизайнеры могут внести свой вклад в создание продуктов и услуг, которые найдут отклик у поколения MZ.





Еще одним направлением деятельности Центра управления дизайном является бизнес по производству автомобильных компонентов. Здесь центр призван по-мочь клиентам LG, работающим в автомобильной промышленности, представить себе возможности, которые открывают инновационные технологии, применяе-мые в производстве автокомпонентов. Дизайн играет большую роль в бизнесе, где он используется не только для того, чтобы помочь клиентам или потенциаль-ным партнерам понять конкретную технологию, а и для того, чтобы показать возможности и ценность этой технологии. Кроме того, в условиях ежегодного выпуска новых автомобилей дизайн играет важную роль в обновлении и модер-низации автомобильного контента.

Дизайн, отражающий тщательный учет желаний и потребностей потребителей, как правило, повышает обаяние продукта, его удобство, глубину и желательность предлагаемых им CX. Центр управления дизайном LG искренне стремится при-внести точку зрения заказчика в процесс разработки. Будь то устройства, плат-формы или услуги, LG будет продолжать предлагать опыт, обеспечивающий ощущение комфорта и тепла, уважая доверие, которое она заслужила десятилети-ями, всегда ставя клиента на первое место.

Хван Сон-гюль (Hwang Sung-gyul), руководитель Центра управления проектиро-ванием компании LG Electronics.