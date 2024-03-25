Создаём новые традиции и превращаем простой ужин в настоящее семейное событие

Семейные обеды и ужины являются основными моментами, когда все родственники могут наконец собраться вместе, обменяться новостями, поделиться впечатлениями и насладиться вкусной едой. Один из способов сделать ужин по-настоящему особенным— это приготовить что-нибудь вместе. Рецепт бешбармака - блюда казахской кухни, которое не только обладает невероятным вкусом, а и прекрасно подходит для приготовления вместе с семьей, под шум детского смеха и ностальгических разговоров старшего поколения.

Основные ингредиенты для бешбармака

Мясо: для бешбармака часто используются говядина, баранина, конина или рыба. Они должны быть высокого качества, нежными и без лишних жиров. Мясо рекомендуется нарезать небольшими кусками для того, чтобы они сварились более равномерно.

Лапша: большинство рецептов бешбармака предполагают наличие свежей лапши. Она может быть приготовлена дома или же приобретена в магазине, главное ее не переварить.

Овощи: лук, морковь и картофель - обязательные компоненты бешбармака, именно они добавляют блюду аромат и натуральную сочность.

Для того, чтобы сделать весь процесс приготовления такого блюда наиболее приятным и комфортным, рекомендуем использовать индукционную варочную поверхность LG STUDIO , так как ее технические характеристики обеспечат оптимальные условия для приготовления любого блюда.

Для приготовления бешбармака требуется достаточно большая кастрюля и не все они способны поместиться на плиту, а габариты варочной поверхности LG легко позволят вам расположить даже самую большую кастрюлю сразу на две электроконфорки, благодаря опция Flex Zone, которая объединяет две конфорки индукционной варочной поверхности в одну большую регулируемую зону. Также индукционная варочная панель LG STUDIO оснащена функцией Power Boost™, которая позволяет производить ускоренный нагрев всех включенных индукционных зон до определенной температуры за счет подачи большей мощности, поэтому вода для приготовления мяса нагреется очень быстро. Теперь, пока варится мясо, у вас будет около 2–3 часов для того, чтобы переключиться на готовку других блюд.

Очень важно отметить также интуитивно понятный сенсорный экран варочной поверхности LG, который делает настройку температуры и времени приготовления легкой и удобной, что особенно полезно, когда вам нужно точно контролировать процесс приготовления для того, чтобы добиться наилучшего результата. Также предусмотрен отдельный встроенный таймер (от 1 до 99 минут) для каждой индукционной зоны и блокировка управления от случайного включения детьми. А режим интеллектуальной паузы Stop&Go позволяет при необходимости временно снизить нагрев до минимума, а затем вернуться к прежней температуре – это будет весьма кстати, если вдруг вас отвлекли от приготовления пищи телефонным звонком или разговорами.

Пока варится мясо, необходимо очистить все овощи, а далее раскатать тесто. После приготовления мяса вынимаем его из кастрюли и накрываем, чтобы оно не обветрилось. Далее выкладываем овощи в кастрюле и варим в течение 7-10 минут, затем вынимаем их и кладем тесто, которому предстоит варится примерно до 10 минут. При этом очень важно не забывать помешивать его, чтобы оно не слиплось. После того, как все ингредиенты будут окончательно готовы, вы можете по очереди выкладывать их на большое блюдо. Первым идёт тесто, а после него мясо, которое следует заранее порезать на небольшие кусочки. Последними по краям тарелки выкладываются овощи. Самое главное - выложить на мясо припущенный в бульоне лук (туздык) и густо посыпать всё свежемолотым перцем. Вот и всё - любимое традиционное блюдо готово.

А теперь самое время насладиться вкусным ужином вместе с родными и близкими и не забывать собираться как можно чаще, ведь теперь в вашем распоряжении будет лучший помощник по дому-варочная поверхность LG, с которой процесс приготовления любого блюда станет более комфортным и подарит вам больше времени для общения с любимыми людьми.