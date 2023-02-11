[Уголок руководителя] Становление легендарного и любимого бренда

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К настоящему времени компания LG, являясь лидером в области производства бытовой электроники, превратилась в инновационный и надежный бренд, спе-циализирующийся на таких продуктах, как телевизоры, холодильники и стираль-ные машины. LG всегда глубоко понимала жизнь своих потребителей и, основы-ваясь на этом, укрепила свои позиции в качестве одного из самых любимых брендов благодаря инновационным продуктам, отличающимся надежным каче-ством. Однако в своем стремлении поднять бренд на новую высоту и превратить его в глобальный и культовый мы осознали необходимость выйти за рамки про-дуктов и услуг и эффективно донести до потребителей основные ценности наше-го бренда. Это побудило нас начать путь к его обновлению.
Более того, поскольку мы живем в мире постоянных перемен, где образ жизни потребителей меняется, диверсифицируется и эволюционирует все быстрее, ком-паниям приходится прилагать все усилия, чтобы понять потребности и желания своих клиентов, а это требует готовности к изменениям и стремления к иннова-циям.
Компания LG, всегда стремившаяся к переменам, недавно представила новую стратегию развития своего бренда, направленную на создание более сильного и последовательного образа и более полное отражение своей приверженности идее "Жизнь хороша" (Life’s Good). В качестве первого шага к укреплению своего фирменного стиля компания предприняла тщательный процесс пересмотра своих ценностей и философии. Четко определив три основные: "Бескомпромиссный клиентский опыт", "Инновации, ориентированные на человека" и "Тепло, спо-собное вызвать улыбку", компания приступила к переосмыслению и оживлению бренда LG, создав новые визуальные активы, которые ознаменовали новую эру в его истории. Результатом этой работы стала более молодая и динамичная визу-альная идентичность, которая находит глубокий отклик у потребителей всех по-колений и слоев общества.
Чтобы быть успешной на современном рынке, компания должна уметь находить общий язык с потребителями на эмоциональном уровне. Благодаря обновленному фирменному стилю компания LG уже поддерживает глубокую связь с потребите-лями, демонстрируя, что сострадание и человечность являются такой же частью "LG-сущности", как технологические и дизайнерские инновации, которыми ком-пания давно славится.
Кроме того, был изменен и обновлен внешний вид легендарного слогана LG "Life's Good", чтобы лучше передать твердую уверенность бренда в том, что Жизнь хороша. Нестандартная типографика, созданная на основе форм-факторов различных продуктов LG, делает известный слоган компании более выразитель-ным и уникальным, а точка в конце передает уверенность и искренность LG в своей миссии - делать жизнь людей лучше с помощью инноваций.
Ярким примером "переосмысления" является оживление мгновенно узнаваемого фирменного символа LG. В цифровой среде знаковый символ LG, выполненный в виде улыбающегося лица с буквами "l" и "g", теперь может выполнять восемь различных действий, включая приветствие, кивок, вращение и подмигивание. Известный как "лицо будущего" LG, цифровой логотип символизирует наследие компании и одновременно укрепляет ее связь с современными потребителями.
Инсталляция LG на выставке Vivid Sydney 2023 в Австралии
А чтобы подчеркнуть смелость и молодость бренда, LG представила новый яркий оттенок красного цвета, который будет использоваться на всех платформах - фи-зических и цифровых. Новый, энергичный "активный красный" (active red), до-полненный традиционным красным цветом "наследия" (heritage) LG и глубоким черным цветом, символизирует страсть к инновациям и смелость в обеспечении исключительной потребительской ценности. Используя эти динамичные цвета, LG стремится выразить свою страсть к расширению границ и созданию значимо-го опыта для своих клиентов, а также привлечь более молодое поколение. Такой подход позволяет LG создать молодежный, динамичный, яркий, уверенный и инновационный образ, который соответствует разнообразным видам деятельно-сти, продуктам и услугам компании.
Помимо того, что компания представила миру свой новый образ, она также де-лится обновленным визуальным стилем со своими сотрудниками, собирая персо-нал всех уровней и отделов, чтобы на собственном опыте оценить значение но-вых изменений. Компания LG твердо убеждена, что ее сотрудники являются лучшими посланниками бренда. Убедившись, что они понимают ценности и ви-дение бренда и учитывают их в своих повседневных задачах, компания сможет более эффективно донести до потребителей идею "Жизнь хороша" (Life’s Good).
Промо автомобиль "Life's Good" на мероприятии "Life's Good" в Южной Корее
В связи с этим 12 июня в Южной Корее стартовало первое мероприятие Life's Good для сотрудников компании. Промо автомобиль Life's Good, отражающие новую визуальную идентичность, объезжали офисы LG Electronics в Корее, раз-давая фирменные банки с кофе и предоставляя возможность выиграть различные брендированные товары во время обеденного перерыва, что позволило каждому найти время для знакомства с новыми изменениями. Мероприятие получило ис-ключительно положительные и восторженные отзывы руководителей и сотруд-ников, которые выразили свой восторг по поводу обновления. Они также отме-тили, что это мероприятие позволило им лучше понять и представить себе новый образ компании.
Мы надеемся, что обновление бренда LG послужит отправной точкой для инно-ваций в области новых потребительских ощущений, которые могут принести пользу реальным клиентам, позволяя им почувствовать, что "Жизнь хороша", и в полной мере насладиться каждым драгоценным моментом своей жизни".
LG признает, что будут моменты, когда люди будут испытывать трудности с вос-приятием слогана и послания Life's Good. Тем не менее, цель не состоит в том, чтобы представить нереальную картину непоколебимой надежды и позитива. Напротив, он служит декларацией того, какой может быть жизнь и к чему следу-ет стремиться. Она также служит напоминанием о том, что даже в трудные вре-мена жизнь остается невероятно ценной и бесценной. В этом контексте слоган Life's Good олицетворяет образ жизни, к которому стремится LG, и соответствует нашему стремлению помогать клиентам в достижении лучшей жизни с помощью продуктов и услуг.
В компании LG нами движет желание сделать жизнь потребителей лучше, чем она есть сейчас. С таким настроем и непоколебимой верой в то, что Жизнь хоро-ша, мы будем бесконечно принимать вызовы и никогда не перестанем внедрять инновации. LG - это компания, в которой люди неустанно работают над тем, чтобы выявить потребности потребителей - потребности, о которых они даже не подозревают, - и найти умные, практичные решения, обеспечивающие удобство, радость и связь.
Новый фирменный стиль LG пронизан коллективными усилиями и энтузиазмом всей компании. Он отражает непоколебимое стремление сделать каждый день лучше предыдущего и демонстрирует стремление компании стать всемирно известным и любимым брендом.
Ким Хё-ын (Kim Hyo-eun), вице-президент Global Marketing Center LG Electronics