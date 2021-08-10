Стратегия экологичных продуктов

Компания LG Electronics (LG) изменила стратегию производства. Цель – снижение негативного воздействия на окружающую среду на протяжении полного жизненного цикла продуктов.



С детальным описанием по всем категориям экологичных продуктов можно ознакомиться здесь.

Стратегия делится на три направления: человек, энергия и ресурсы.



Давайте подробно остановимся на каждом из них.

Человек

LG работает над заменой опасных химических веществ, используемых в продуктах, уменьшением шума бытовой техники и добавлением антиаллергенных и антибактериальных функции в продуктовую линейку. Это поможет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и человека.

Замена опасных веществ

Техника LG соответствует международным нормам по содержанию опасных веществ, включая RoHS и REACH. Однако, компания уже начала замену вредных веществ и отказывается от использования ПВХ и бромированных огнестойких добавок в составе продуктов. А в будущем планируется исключить также фталаты, триоксид сурьмы и бериллий из компонентов продуктов.

А чтобы экологично управлять цепочками поставок и мониторить на данном этапе присутствие опасных веществ, LG запустила программу Green Program Plus.

Домашняя среда

LG работает над снижением шума и вибрации от продуктов, а также дополняет антибактериальными функциями такие продукты, как стиральные машины, холодильники, кондиционеры, климатические системы и другие. Все это делает домашнюю среду клиентов компании более комфортной и безопасной. Для подтверждения антиаллергенных свойств, чтобы заявленные качества соответствовали ожиданиям покупателей, LG проверяет продукцию с помощью независимых экспертных организаций.

Энергия

Энергетическая стратегия LG сосредоточена на двух ключевых областях: повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов во время производства и при использовании продуктов.

Повышение энергоэффективности

LG разработала Технологическую дорожную карту (TRM) и в соответствии с ней ставит цели для каждой категории своих продуктов. Все продукты LG полностью соответствуют международным энергетическим нормам, включая ErP (Energy-related Products). Кроме того, LG разработала внутренние стратегии и целевые показатели для снижения энергопотребления техники в режиме ожидания.

Уменьшение выбросов CO2

Измеряя углеродный след продукта (общее количество выбросов углерода, связанное с жизненным циклом продукта) и сообщая потребителям, сколько парниковых газов выбрасывается при использовании того или иного продукта, LG помогает своим клиентам вести более экологичный образ жизни. Ежегодно компания корректирует свою деятельность ради сокращения выбросов парниковых газов при производстве.

Ресурсы

Для повышения эффективности использования ресурсов, сокращая количество сырья и материалов, необходимых для производства продуктов, LG обращается ко вторичной переработке. На этапе разработки LG сотрудничает с перерабатывающими компаниями, улучшая качество материалов и структуру продуктов, уделяя при этом особое внимание повышению производительности продуктов в сочетании с уменьшением размера и веса.

Сокращение использования ресурсов

Минималистичный дизайн продуктов способствует сокращению используемых ресурсов и упрощает их использование. Важно отметить, что во время производственного процесса, LG контролирует потребление энергии и воды.

Улучшение возможности повторного использования

В процесс производства продукции включен этап, который учитывает экологические проблемы, такие как разложение продуктов и возможность их вторичной переработки, а также оценку процесса утилизации.

LG учитывает факторы окружающей среды не только при производстве продуктов. Упаковочным материалам также уделяется повышенное внимание. В 2012 году компания внедрила правила по снижению веса, повторному использованию и переработке упаковочных материалов, а также начала использовать экологически чистую упаковку для телевизоров.

Использование экологически чистой упаковки для телевизоров и мобильных телефонов положило начало глобального процесса. В 2013 году LG разработала рекомендации для упаковки мониторов, кондиционеров, холодильников, стиральных машин и пылесосов. Компания оценивает качество упаковки, согласно критериям, изложенным в 22 отдельных списках, в которые входят уменьшение объема и веса упаковки, оптимизация эффективности логистики, минимальное использование опасных веществ и много других важных требований. Например, упаковочные коробки должны быть изготовлены из целлюлозы, состоящей не менее чем на 50% из переработанной бумаги и не иметь в составе пиломатериалов и дикорастущих растений, полученных незаконным способом. Кроме того, LG рекомендует поставщикам использовать упаковочную бумагу, сертифицированную FSC (Forest Stewardship Council) или PEFC (Program for the Endorsement for Forest Certification Schemes).

LG стремится предоставлять продукты, которые помогают клиентам жить лучше и постоянно выдвигает новые инициативы в поддержку стратегии производства экологичных продуктов.