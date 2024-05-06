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Стремление сделать будущее чище и лучше

Стремление сделать будущее чище и лучше

06/05/2024

 

День Земли, отмечаемый ежегодно, представляет собой прекрасную возможность для людей во всех уголках земного шара продемонстрировать поддержку защиты окружающей среды.

 

Давайте посмотрим, как офисы LG по всему миру поделились позитивным посланием о создании «Лучшей жизни для всех» ко Дню Земли.

 

 

Чтобы стимулировать устойчивое развитие внутри компании, LG Germany отпраздновала День Земли в своем офисе в Эшборне. Сотрудники получили многоразовые кофейные стаканы-термосы с логотипом Life’s Good, что позволило сократить количество отходов одноразовых стаканчиков и еще больше продвинуть идею бренда. Кроме того, чтобы мотивировать сотрудников сократить выбросы углекислого газа, компания наградила приехавших в офис на велосипеде или общественном транспорте ваучером на посещение кафе-бара, расположенного в здании, что дало сотрудникам возможность использовать свои новые термосы Life's Good и распространить послание об устойчивости. Компании интересно, как много сотрудников сделают утреннюю поездку на велосипеде своей повседневной рутиной!

 

 

Сокращение количества одноразовых отходов — важная задача, которой в штаб-квартире LG в Корее также уделяют большое внимание. Ко Дню Земли в этом году CEO LG Уильям Чо присоединился к «Zero Disposables Challenge», общенациональной экологической инициативе, запущенной Министерством окружающей среды Южной Кореи в прошлом году с целью поощрения использования предметов многоразового пользования в общественных местах. В соответствии с этим компания призвала всех своих сотрудников активизировать усилия по сокращению потребления одноразовой продукции и увеличению продукции многократного использования.

 

 

На Тайване компания обсуждала способы изменить ситуацию на планете к лучшему посредством небольших ежедневных действий. LG верит, что выполнение одного маленького действия каждый день может оказать огромное влияние, если продолжать это на протяжении долгого времени.

 

 

Чтобы подчеркнуть это послание, компания LG Taiwan объявила на своей официальной странице в социальной сети конкурс, предложив пользователям поделиться шаблоном своей истории в Instagram, выбрав, какие хорошие дела – большие или маленькие – они делают, чтобы показать свою любовь к планете.

 

 

Компания LG Spain создала видеоролик, в котором рассказывает о своих текущих усилиях по созданию лучшей планеты. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, компания представляет свое движение Smart Green — инициативу, которая использует технологии как средство восстановления экосистемы. Цели движения включают посадку 47 миллионов деревьев ; повторное заселение 47 миллионов иберийских пчел для обеспечения опыления бесчисленных эндемичных растений; и восстановление морского дна, на котором обитают тысячи видов растений и животных. Уже видя отличные результаты, компания LG Spain подтвердила свою готовность работать со своими местными партнерами, чтобы изменить мир к лучшему.

 

LG верит, что Life’s Good (жизнь хороша), но также понимает, что настоящее удовольствие требует заботы и внимания. Компания стремится не только создавать экологически чистую продукцию, а и участвовать в инициативах, способствующих созданию лучшего и более чистого будущего.

 