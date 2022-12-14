Сверхлегкие производительные ноутбуки LG gram как инструмент для повышения компьютерной грамотности

Сегодня повседневная жизнь многих из нас уже попросту немыслима без компьютера. С его помощью мы учимся, работаем, общаемся, развлекаемся, занимаемся шоппингом, заказываем еду и такси – каждый может продлить этот список по своему усмотрению.



Постоянно появляются новые программы, оборудование, гаджеты и другие сложные устройства. Дома стали умными, и вместе с другими устройствами постепенно превращаются в единую автоматизированную экосистему, которая заботиться о нашем быте. Компьютеры и телефоны превратились в наших постоянных помощников в мире цифровых услуг и контента.

Именно потому для современных «цифровых» людей так важна компьютерная грамотность. Под этим термином обычно подразумевают различные навыки, необходимые для комфортной жизни в цифровом пространстве. Мы должны иметь полное представление о безопасном использовании окружающей нас информации, чтобы получать от нее максимум пользы для своей жизни.



В этом материале мы расскажем о возможностях сверхлегких производительных ноутбуков LG gram, пользователи которых смогут всегда оставаться в ритме современного цифрового мира.



Сверхлегкий компьютер для работы из любого места



Большинство из нас проводит значительную часть своей активной жизни в Интернете – будь то работа, виртуальные совещания, учеба, чтение новостей, просмотр видео или общение в соцсетях. Какими бы ни были ваши потребности, ультрапортативный ноутбук LG gram составит вам компанию.

Сейчас мы привыкли работать и быть на связи из любого места – кухни, кафе, офиса, учебного класса или кресла в самолете. И в любом случае каждый из нас предпочитает обходиться без ношения тяжелой и громоздкой техники. Поскольку ноутбук – это ресурс, крайне необходимый в повседневной жизни, его выбор должен соответствовать вашему образу жизни.



Попрощайтесь с болью в спине от ношения тяжелого компьютера: вес LG gram 16Z90P-G при толщине 1,68 см составляет всего 1199 г – он настолько легкий, что даже попал по этому параметру в книгу рекордов Гиннеса. Помимо большого бескомпромиссного 16-дюймового экрана, он также обладает длительным временем автономной работы – до 22 часов1 от одной зарядки – идеальный вариант, чтобы разгрузить ваш рюкзак или сумочку еще и на вес зарядного устройства.

Обладая схожими характеристиками мобильности и толщиной, 14-дюймовый ноутбук LG gram 14Z90P-G весит всего 999 г. Благодаря использованию ультратонких рамок и скрытой конструкции шарнира, все модели LG gram имеют впечатляющее соотношение размера дисплея к корпусу – порядка 90%.



Увеличенный размер экрана для многозадачности



Те, кто привык работать дома или в офисе на большом экране настольного ПК, могут испытывать желание вернуться к крупной диагонали и при мобильном образе жизни. Ноутбук LG gram 17Z90P-G с 17-дюймовым экраном разработан специально для повышения эффективности работы в пути.



Экраны ноутбуков LG gram обладают соотношением сторон 16:10. Благодаря большей на 11% площади по сравнению с обычным экраном 16:9, они обеспечивают обзор большего количества информации, при этом размер клавиатуры и тачпада также увеличен для более удобного и быстрого ввода данных.



Например, ноутбук LG gram 14Z90P-G обеспечивает почти такую же вертикальную длину просмотра, что и модель с 15,6-дюймовым экраном Full HD, поэтому при использовании MS Word у вас будет больше места для работы, а при использовании Интернета вы сможете видеть больше информации без перемотки страницы.



Модели LG gram с диагоналями 16 и 17 дюймов оснащены дисплеями с высоким разрешением WQXGA (2560x1600 пикселей). Это обеспечивает четкие, яркие цвета с 99%2 охватом цветового пространства DCI-P3. Сверхтонкая четырехсторонняя рамка вокруг дисплея подчеркивает элегантную эстетику премиум-класса и помогает полностью погрузиться в происходящее на экране.



Мощный процессор для потокового видео и игр на ходу



Многие геймеры предпочитают ПК для игр, поскольку они, как правило, обладают большей вычислительной мощностью. Благодаря современной производительной платформе Intel® Evo™ с процессорами Intel® Core™ 11-го поколения и графикой Iris® Xe™ вы сможете наслаждаться лучшими играми на ноутбуке.



В ноутбуках LG gram используется быстрая память LPDDR4X 4266 МГц, которая работает на 33% быстрее чем предыдущая 3200 МГц. Дополнительный прирост производительности обеспечивает использование твердотельных накопителей (SSD) со скоростным интерфейсом NVMe.



Если вы больше предпочитаете играм фильмы и сериалы, вы всегда сможете смотреть их на экране своего ноутбука в любом месте – будь вы в отпуске на пляже или в любимом кафе.



Чтобы не пропустить ни одного нюанса звукового оформления игры или остроумного диалога в сериале, LG gram оснащен звуковой системой DTS:X Ultra, которая также позволяет погрузиться в трехмерную звуковую визуализацию без необходимости надевать наушники.



Высокая выносливость для повседневной жизни



Жизнь среднестатистического ноутбука нелегка: его бросают в рюкзак, с ним возятся дети, его запросто может уронить даже домашнее животное. Если вы ищете ноутбук, способный выдержать все, что выпадет на его долю, LG gram станет для вас отличным выбором с эффективным уровнем прочности.



Изготовленный из прочного, но легкого магниевого сплава – того же материала, который используется для производства авиационного оборудования, LG gram прошел тестирование по жестким параметрам армейского стандарта MIL-STD-810G3, на прочность и надежность, убедительно доказав свою устойчивость к воздействию ударов, пыли и перепадов температур4.



Ноутбук, который соответствует вашему образу жизни



Жизнь движется с бешеной скоростью, и вам нужен ноутбук, который будет успевать за ней. Выбирая LG gram, вы получаете элегантный, легкий ультрапортативный компьютер, который может адаптироваться к вашему образу жизни без ущерба для времени автономной работы или разнообразия функций.



Так, ноутбуки LG gram поддерживают современный интерфейс Thunderbolt™ 4, который обеспечивает значительную прибавку стабильности, масштабируемости и безопасности по сравнению с Thunderbolt™ 3. Thunderbolt™ 4 работает с док-станциями на четыре порта и кабелями Thunderbolt™ 4 длиной до 2 метров, предоставляя скорость передачи данных в 40 Гбит/с и обеспечивая до 15 Вт для зарядки внешних устройств.



Отмечая Всемирный день компьютерной грамотности, мы еще раз напоминаем, что этот праздник выступает за равный доступ любого жителя планеты к компьютерным знаниям, чтобы понимать, как работают компьютеры, как их программировать и использовать. Выбирая сверхлегкие производительные ноутбуки LG gram, вы всегда будете оставаться в ритме современного цифрового мира.





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1 Указанное время автономной работы относится к максимальной производительности, полученной в ходе тестов с MobileMark® 2014. Фактическое время автономной работы зависит от модели, конфигурации, включенных программ, используемых функций и настроек управления питанием.

2 DCI-P3 типовой 99%, минимальный 95%

3 LG gram: стандартные процедуры тестирования и сертификации MIL-STD-810 были выполнены KOLAS Labs с сентября по ноябрь 2020 года.

4 По результатам тестирования на прочность при использовании и транспортировке.