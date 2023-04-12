Sync to you, Open to all: настроен под вас, открыт для всех

В мире, насыщенном технологиями, экраны стали неотъемлемой частью повседневной жизни. От смартфонов и телевизоров до ноутбуков и мониторов, человечество постоянно взаимодействует с экранами, стремясь к более гармоничному и персонализированному пользовательскому опыту. В этой связи компания LG представила свое видение будущего в области экранов, под названием «Настроен под вас, открыт для всех» (Sync to you, Open to all) .





Цель LG заключается в создании высококачественных продуктов, в том числе и экранов, а также в стремлении к соответсвию индивидуальным потребностям каждого пользователя.

Одним из ключевых аспектов этого видения является персонализация. LG исследует способы сделать продукт более адаптивным и интуитивным, учитывая предпочтения клиентов, их повседневные задачи и потребности. Они стремятся создать технологии, позволяющие экранам «понимать» своих клиентов, предлагая индивидуальные решения и функции.





Более того, LG предлагает подход «Open to All» - открытый подход к использованию своих технологий. Это означает, стремление делиться своими инновациями и делать их доступными для широкой аудитории, то есть для всех. Вместо изоляции собственных разработок, здесь уделяют внимание сотрудничеству с другими компаниями и разработчиками для создания более обширной экосистемы, где инновации могут взаимодействовать, дополнять и улучшать друг друга.





Технологический прогресс в области экранов играет важную роль в повседневной жизни людей и важно создавать опыт, который соответствует потребностям и доступен для всех. Это видение «Настроен под вас, открыт для всех» , представленное LG, является важным шагом в направлении создания более гибкого, персонализированного и включающего опыта использования экранов для всех.

Телевизоры LG разработаны с учетом доступности для всех, независимо от возраста. при проведении совещания с консультационной группой по вопросам доступности, состоящей из людей с различными формами инвалидности, LG постоянно разрабатывает и внедряет инклюзивные технологии и функции. Среди текущих функций, доступных на телевизорах бренда, - субтитры, конвертирующие аудио в текст, а также экран на языке жестов, который можно легко регулировать по размеру и перемещать по желанию пользователя. Кроме того, на телевизорах LG доступны специальные сервисы, ориентированные на пожилых пользователей и детей.1

Экологическая устойчивость является важным аспектом для LG и философии бренда. Все телевизоры поставляются в коробках с одноцветной печатью, изготовленных из биоразлагаемых материалов. Кроме того, сами телевизоры содержат детали, изготовленные из переработанного пластика. Отдельного внимания заслуживают OLED-телевизоры LG в контексте экологичности, так как они требуют меньше компонентов и лучше поддаются вторичной переработке по сравнению с ЖК-аналогами. Благодаря их особенностям, таким как отсутствие подсветки и меньшее количество деталей в целом, их переработка и утилизация требует меньших затрат.





LG продолжает внедрять инновации и совершенствовать свои продукты для создания новых преимуществ, которые полностью изменят впечатление от просмотра экрана. Их фокус на персонализации и открытости представляет собой важный шаг в развитии технологий, направленных на улучшение нашего ежедневного пользования.

Таким образом, "Настроен под вас, открыт для всех" от LG становится мотивирующим лозунгом, а также стратегическим руководством для создания будущего, где экраны будут не просто устройствами, а интегральной частью нашей жизни, соответствующей потребностям каждого из нас.

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1 – в зависимости от региона