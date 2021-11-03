Как оставаться здоровыми в доме и за его пределами?

Сегодня расскажем, как продукты LG помогают людям оставаться здоровыми как внутри дома, так и за его пределами.

Если приводить в пример новинки, которые были показаны на CES 2021, то одной из основных тенденций в потребительской электронике в этом году станут приборы, которые помимо улучшения комфорта будут повышать уровень гигиены человека. Сюда относятся индивидуальные средства защиты, техника с дезинфицирующими свойствами, продукты по очистке воздуха и т.д.

Взяв потребности своих клиентов за основу разработок, LG представила на выставке CES несколько технологий, призванных повысить уровень гигиены и сделать жизнь людей лучше. На этих технологиях мы сегодня и остановимся.

Ели вы из той категории людей, кто считает, что обычная защитная маска для лица недостаточно безопасна и слишком неудобна для ежедневного ношения, LG представила действительно инновационное решение – портативный очиститель воздуха LG PuriCare™.*

Очиститель использует два фильтра HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают 99% бактерий, вирусов и других вредных частиц, не допуская их попадания в дыхательную систему.1 Благодаря вентиляторам и запатентованному респираторному датчику, очиститель синхронизирует вентиляторы с дыхательным циклом пользователя, создавая оптимальный забор воздуха для комфортного дыхания. Проще говоря, что бы вы не делали: стояли, бежали или лежали, вентиляторы подстроятся под ваше состояние и будут подавать то количество воздуха, которое необходимо. А благодаря легким материалам и эргономичному дизайну, основанному на анализе форм лица, очиститель воздуха PuriCare плотно прилегает к лицу и обеспечивает постоянный комфорт, даже если его носить весь день.

LG PuriCare Wearable – это только одно направление из растущей линейки премиальных решений по очистке воздуха в компании, которое включает в себя как габаритные модели для жилых помещений, так и портативные варианты, которые можно использовать в автомобиле, кафе или даже детской коляске.

Став обязательным предметом в доме и офисе, очистители воздуха избавят внутреннюю среду от мелких частиц пыли и других вредных веществ, которые могут нанести вред здоровью.

Следующий в линейке очистителей – LG PuriCare™ 360°. Как уже ясно из названия, этот очиститель может похвастать 360-градусным мощным вентилятором, который позволяет одновременно передавать свежий, отфильтрованный воздух во все стороны помещения.2

Следующее решение понравится тем, кто живет с пушистыми сожителями. LG PuriCare™ Pet* устранит любые запахи животных, на 55% эффективнее модели LG PuriCare 360°.3 Благодаря специальному режиму Pet он может втягивать шерсть животных, пыль и другие микрочастицы размером до 0,01 микрона с помощью фильтра HEPA (High Efficiency Particulate Air), сохраняя дом свободным от аллергенов.

В линейке по очистке воздуха LG PuriCare™ есть также миниатюрные очистители Mini*, которые подходят для использования в машине во время поездки, в детской коляске во время прогулки или в кафе, если есть сомнения в чистоте воздуха.

Несмотря на свои габариты, эквивалентные пластиковой бутылке объемом 500 мл, модель может освежать воздух и собирать мелкую пыль из воздуха в течение восьми часов на одном заряде.4 Кроме этого, очиститель поддерживает Bluetooth, чтобы вы могли контролировать качество воздуха через приложение LG ThinQ на смартфоне.

Помимо решений по очистке воздуха для поддержания гигиеничного пространства, в доме необходим эффективный пылесос, который не будет играть роль дополнительного источника пыли. На выставке CES 2021 LG представила новый беспроводной пылесос CordZero ThinQ A9 Kompressor+*, который поставляется с уникальной зарядной станцией. Ее уникальность в том, что она автоматически очищает мусорную корзину пылесоса после уборки. Эта опция избавляет пользователей от грязной работы и минимизирует попадание пыли в окружающую среду.

Еще одна особенность новой модели CordZero – это ее способность превращаться в швабру с помощью сменяемых чистящих насадок. Эта особенность позволяет дополнительно очищать пол во время уборки, благодаря автоматической подачи чистящего раствора LG в головку швабры, не давая ей высохнуть и облегчая вам работу.

Чистый воздух и чистый дом – это, конечно, хорошо, а как же одежда спросите вы?

У LG и на этот вопрос есть технологичное решение.

Удалить микробы, бактерии и аллергены с одежды5 поможет LG Styler, который одновременно обеспечит стерильность одежды и создаст свежий внешний вид, как после дорогостоящей химчистки.

От курток до платьев, от деловых рубашек до брюк и зимних пальто, LG Styler оживит все виды одежды, плюшевые игрушки и даже рюкзаки. Стайлер использует технологию обработки паром LG TrueSteam и движущиеся вешалки для разглаживания складок и заломов на одежде. Он также имеет функцию брючного пресса, встроенную в дверцу, которая создает фронтальную складку брюк, помогая вам стильно выглядеть без хлопот с глажкой.

Чтобы помочь вам оставаться здоровыми в доме и за его пределами, инновационные решения LG создают все условия для поддержания чистоты воздуха и, как следствие, сохранения душевного спокойствия.

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1 Блокирует 99,95 процента вредных частиц с 99,95-процентной скоростью элиминации H13 HEPA-фильтров, удаляя микрочастицы, такие как пыль, вирусы, бактерии и аллергены. Сертифицирован TÜV Rheinland для уничтожения 97,3% вирусов и 93,5% бактерий в помещении площадью 8 м3 и 99,1% пыльцы в помещении площадью 3 м3 при температуре окружающей среды 25°C (± 2°) и относительной влажности 50 (±10) процентов. Технические характеристики продукта могут варьироваться в зависимости от регионов, а результаты работы могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов.

2 Испытание, проведенное компанией TÜV Rheinland, сравнивало максимальное всасывание PuriCare Pet (модель AS190DNPA) и стандартного PuriCare (модель AS199DWA) в лаборатории объемом 8 м3 при температуре 23,0° C (± 5,0°) и относительной влажности 55% (±15%). Результаты могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов.

3 Испытания проводились Корейским институтом машин и материалов (KIMM). На основе внутренних методов испытаний с использованием PuriCare 360° (AS281DAW) в камере объемом 30 м3. Результаты показали, что в среднем LG PuriCare на 95% эффективен при дезодорировании аммиака, ацетальдегида, уксусной кислоты, толуола и формальдегида. Он также на 100 процентов эффективен при удалении толуола и формальдегидаиз закрытой среды (стандартные условия испытаний KIMM: 4m2, вещества, используемые в испытании: SO2, NO2).Результаты могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов),

4 Испытание, проведенное компанией Intertek для очистки 99% твердых частиц 0,3㎛ в высокоскоростном режиме(H) в течение 155 минут в пространстве 8 м3. Результаты могут варьироваться в зависимости от окружающей среды и использования устройства.

5 Тест, проведенный Корейским институтом тестирования и исследований одежды (KATRI). Опция паровой гигиеныдезинфицирует 99,99 процента вредных бактерий, включаязолотистый стафилококк, синегнойную палочку, пневмококковую палочку, для нагрузки 6,4 килограмма, международнойстандартной испытательной нагрузки. Кроме того, сертифицирован Британским фондом аллергии (BAF) дляснижения 99,9 процента аллергенов клещей домашней пыли и бактерий Esche-richia coli и Staphylococcus aureus.Сертифицирован как прибор asthma and allergy friendly ® Американским фондом астмы и аллергии (AAFA)

* Наличие товара зависит от региона.