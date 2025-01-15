Технологическое путешествие с «Заботливым интеллектом» на CES 2025

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На фоне оживлённой атмосферы CES 2025 в Лас-Вегасе полукруглый фасад LG стал одним из самых впечатляющих зрелищ всей выставки, воплощая видение компании с помощью ярких анимационных персонажей. Но яркий вход был лишь началом: стенд полностью отражал тему этого года — «Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence» («Жизнь хороша 24/7, когда заботливый интеллект рядом»), демонстрируя, как инновации LG на базе искусственного интеллекта (ИИ) понимают и улучшают каждый момент повседневной жизни.
Путешествие по дню с ИИ-решениями LG началось в зоне Rise & Shine (LG AI Home). Здесь LG AI Home продемонстрировал, как «Заботливый интеллект» преобразует повседневные рутины к лучшему. В еге основе лежит On-device AI Hub, который изучает и анализирует образ жизни, чтобы предоставлять персонализированные решения без необходимости подключения к внешним серверам, повышая производительность и конфиденциальность. Посетители познакомились с этими инновациями через увлекательную двухстороннюю диораму с прозрачными OLED-дисплеями, дополненную детализированными миниатюрами, иллюстрирующими, как AI LG делает утренние часы более комфортными и эффективными, проактивно понимая и отвечая на потребности пользователя.
Посетители могли увидеть эту технологию в реальных ситуациях. Например, когда система определяла, что кто-то начинает рабочий день, она автоматически создавала оптимальную обстановку, настраивая освещение, температуру и влажность в комнате в соответствии с предпочтениями пользователя. Благодаря приобретению компании Athom, ведущей платформы для умного дома, AI LG бесшовно интегрируется с более чем 200 брендами и 50 000 устройств, обеспечивая безграничную масштабируемость и совместимость.
В зоне Connect & Cruise (Car-Commercial) LG продемонстрировала, как её искусственный интеллект выходит за пределы домашних пространств и внедряется в сферу мобильности через концепцию Vision AI Mobility. Посетители смогли испытать передовую технологию In-Cabin Sensing от LG, которая распознаёт водителей сразу после их входа в автомобиль и контролирует их комфорт, безопасность и удобство на протяжении всего пути. Система интеллектуально отслеживает направление взгляда водителя, чтобы оценить его внимание и намерения, одновременно мониторя состояние здоровья в реальном времени. Это наглядно демонстрирует, как AI LG обеспечивает более персонализированный и безопасный опыт мобильности. Кроме того, платформа LG Digital Out-of-Home (DOOH), установленная на стене и имитирующая коммерческое помещение, использовала свои сенсорные возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с посетителями.
Зона Work & Create (Intelligent Office) подчеркнула способность AI от LG преобразовывать традиционный офис в интеллектуальное рабочее пространство. Посетители могли увидеть линейку устройств 2025 gram, включая первые ноутбуки LG с поддержкой искусственного интеллекта — такие как LG gram Pro, LG gram Pro 2-in-1, LG gram и LG gram Book, которые интеллектуально адаптируются к стилю работы и требованиям пользователей. В то же время, LG CreateBoard использует свои передовые возможности искусственного интеллекта для эффективного анализа документов и составления резюме, все для повышения производительности.
В зоне Gear up & Game (Gaming Playground) компания LG предложила посетителям опробовать оптимизированную игровую среду на основе искусственного интеллекта с помощью своих интеллектуальных игровых мониторов на базе webOS, включая сгибаемый игровой монитор LG UltraGear™ OLED. Универсальная система LG ThinQ ON легко соединяется с датчиками и устройствами Интернета вещей (IoT), предлагая персонализированные конфигурации игровых станций одним нажатием кнопки. В центре всего этого - новый интеллектуальный игровой монитор webOS с процессором α (Alpha) 9 AI, который обеспечивает улучшенное 4K-изображение и трехмерный звук благодаря технологиям AI Picture Quality Pro и AI Sound Pro.
Путешествие продолжилось посещением динамичной зоны Inspire & Innovate (LG Labs Studio), где инновации встретились с практическими решениями для повседневной жизни. Эта уникальная зона продемонстрировала экспериментальные продукты LG, которые умело объединяют различные функции для создания плавных мультимоментных впечатлений. Среди них — многофункциональный LG Projector, который одновременно является проектором, светильником и колонкой.
В этой зоне также были представлены несколько других оригинальных решений для повседневной жизни, таких как устройство для внутреннего садоводства Indoor Gardening Appliance, очиститель кофе PureDuet, дружелюбный к домашним животным LG AeroCat, а также ультракомпактный проектор CineBeam S и стильный винный погреб High-Up Wine Cellar.
Кроме того, передовые решения LSM (Lifestyle Solution for Mobility) и PBV (Purpose-Based Vehicle) продемонстрировали стремление компании улучшать повседневную жизнь с помощью инновационных технологий.
Эстетика LG достигла своего пика в центре стенда, где роскошь и интеллектуальные технологии достигли идеальной гармонии в элегантной обстановке. Центральным экспонатом стал LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и беспроводной 4K OLED-телевизор, который превратил традиционные впечатления от просмотра в самые смелые художественные высказывания.
Атмосферу дополнял впечатляющий кинетический медиа-фасад, состоящий из 28 прозрачных тонких OLED-экранов, синхронизированных с освещением люстры для создания завораживающих визуальных эффектов — от звёздных галактик до узоров витражей. Это возвышенное шоу искусства и технологий в гармонии продемонстрировало истинный потенциал передовых технологий LG в превращении повседневных моментов в необыкновенные впечатления.
Совсем рядом, в зоне Curate & Elevate (Upscale Home Living), элегантно представлены исключительные вечерние развлечения с бесшовной интеграцией инновационных телевизоров LG в жилое пространство. В потрясающем сотрудничестве с культовым дизайнерским домом Kartell можно было увидеть LG SIGNATURE OLED T во всей его красе. Этот революционный дисплей легко переходит из прозрачного режима, который предлагает инновационные и красивые галереи, в непрозрачный режим, обеспечивающий идеальный черный цвет, яркие цвета и все преимущества, присущие OLED-телевизорам.
В зоне Night компания LG органично интегрировала свою бытовую технику премиум-класса с изысканным дизайном. Центральным элементом стал 4-дверный холодильник LG SIGNATURE второго поколения с прозрачной OLED-панелью, гордо стоящий рядом с микроволновой печью LG SIGNATURE Smart InstaView™ Over-the-Range и индукционной плитой Slide-in Double Oven, созданной в сотрудничестве с премиальным итальянским мебельным брендом Molteni&C. Также были представлены интеллектуальные решения для дома, включая стиральную и сушильную машины LG SIGNATURE с технологией AI DD и поразительную 29-дюймовую матово-черную стиральную машину и сушильную машину, которые дополнили гардеробную Molteni&C - каждый элемент демонстрирует философию LG SIGNATURE «Live Beyond» и премиальные инновации.
Зона Escape & Immerse пригласила посетителей в передовую экспозицию персонализированных развлечений, работающих на базе процессора Alpha 11 AI и платформы webOS. Этот уникальный «мужской уголок» включал в себя впечатляющий 97-дюймовый OLED-телевизор, проекционное отображение и «секретную дверь», ведущую в иммерсивный мир LG TV AI. Под руководством виртуального гида технические энтузиасты исследовали захватывающие возможности интеграции Alpha 11 и webOS, включая такие инновации, как Magic Remote с поддержкой искусственного интеллекта, технологию Voice ID, кинематографическое качество звука и изображения, а также передовые технологии глубокого обучения и саундбары.
И, наконец, зона Dive & Vibe предложила уникальное многосенсорное погружение в мир аудиопродуктов с искусственным интеллектом, созданных в сотрудничестве с мультиплатиновым музыкантом и технопредпринимателем will.i.am. Линейка «xboom by will.i.am» продемонстрировала синергию технологий, искусственного интеллекта и музыкального творчества благодаря своим ИИ-функциям, включая AI Sound, AI Lighting и AI Calibration, а также платформе RAiDiO.FYI от will.i.am, которая представляет AI-радиоведущего, персонализирующего контент для каждого слушателя. Посетители могли испытать фирменное звучание LG xboom, профессионально настроенное совместно с will.i.am, с помощью новой линейки Bluetooth-колонок — xboom Stage 301, xboom Bounce и xboom Grab — а также новых наушников xboom Buds.
Выставочный стенд LG на CES в этом году мастерски продемонстрировал, как «Заботливый интеллект» превращает технологии из простых инструментов в интуитивных помощников, бесшовно интегрируя искусственный интеллект во все аспекты человеческой жизни — от дома и офиса до развлечений и мобильности. Следите за новостями, ведь LG продолжает переосмысливать инновации и обогащать повседневную жизнь, вновь доказывая, что Жизнь хороша (Life’s Good).