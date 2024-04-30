Телевизоры LG OLED – пожалуй, лучший выбор для всей семьи

Телевизор – не просто источник развлечения, это настоящий центр семейных вечеров, теплого общения и совместного времяпрепровождения. Для большой семьи, которая любит собираться вместе перед экраном телевизора, важно подобрать устройство, которое будет соответствовать потребностям всех ее членов. Давайте рассмотрим, чем телевизоры LG OLED могут быть интересны разным поколениям Вашей семьи.

Для младшего поколения

Многофункциональность

Подрастающему поколению интересны современные технологии и интерактивные функции телевизоров, такие как голосовое управление, смарт-приложения и встроенные ассистенты. Телевизоры LG OLED A3 , например, работают на операционной системе webOS 23, которая адаптируется под предпочтения пользователя. Она позволяет сидеть в интернете, смотреть фильмы и сериалы на стриминговых платформах и устанавливать приложения по интересам. Подростку, увлекающемуся технологическими новинками, будет интересно настроить свой личный профиль, расположив карточки любимых приложений и сервисов на свое усмотрение. А для самых маленьких членов семьи можно создать детский профиль, в котором будут установлены ограничения контента и рекомендаций – так Вы сможете быть уверены в том, что малыш имеет доступ только к полезным для него фильмам и сериалам.

Игровые возможности

Для погружения в игры важны скорость передачи и качество изображения. Технология OLED в телевизорах LG OLED evo C3 2023 года обеспечивает высокую скорость реакции диодов, создавая динамичные картинки непревзойденного качества и обеспечивая яркую и плавную игру. Пользовательский интерфейс, ориентированный на геймеров, и простая потоковая передача игр позволяют полностью погрузиться в игровой процесс. Кроме того, телевизоры LG OLED evo C3 оснащены специальной панелью "Оптимизатор игры", которая позволяет с легкостью настраивать звук и эффекты под любой жанр видеоигры.

Для среднего поколения

Качество изображения и звука

Взрослые предпочитают проводить время за просмотром фильмов и сериалов, поэтому для них приоритетно качество изображения и звука. Технология OLED обеспечивает яркое и четкое изображение1,2,3, настолько реалистичное, что зритель чувствует себя участником событий. Новый процессор α9 AI 4K Gen 6 в телевизоре LG OLED evo C3 улучшает изображение за счет четырехступенчатого подавления шумов и делает его более глубоким и детализированным, а технология AI Sound Pro обеспечивает кристально чистый звук, наполняющий комнату и погружающий Вас в происходящее на экране.

Эстетичность

Благодаря практически незаметным рамкам4 экрана без границ и размерам, которые совершенствовались в течение 10 лет, телевизор LG OLED evo C3 гармонично вписывается в любой интерьер. А большой выбор диагоналей позволяет найти телевизор под любой тип семейного развлечения: от 42-дюймового для уютных киномарафонов с партнером до больших 83-дюймовых экранов для просмотра спортивных соревнований в дружной компании.

Для старшего поколения

Минимальная нагрузка на глаза

Старшему поколению важно, чтобы телевизор обеспечивал минимальную нагрузку на глаза, учитывая возрастные особенности и возможные проблемы со зрением. Передовые технологии LG позволяют наслаждаться любимыми передачами с оптимальным изображением и минимальной нагрузкой на глаза. OLED-телевизоры LG пропускают лишь небольшое, не вредное для здоровья количество синего света, поэтому даже после продолжительного просмотра телевизора нет ощущения усталости глаз.

Выбор телевизора для всей семьи – важный шаг в создании комфортной и гармоничной обстановки в доме и обеспечения качественного времяпрепровождения в кругу близких. Подобрать подходящий телевизор для Вашей семьи Вы можете в интернет-магазине LG . А став участником онлайн клуба LG , Вы также получите Приветственный купон на скидку в размере 5% и постоянную скидку – 2%. Еще одним приятным бонусом для Вас станет возможность покупок как картами, через Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении. Доступна опция бесплатной доставки и установки в удобное для Вас время.

###

1.Все модели LG OLED evo, кроме C3 48/42, обеспечивают более светлое изображение, чем обычные OLED-телевизоры.

2.По сравнению с моделями evo без OLED и по результатам измерения полностью белого цвета.

3.Алгоритм усиления подсветки не применяется в моделях C3 48/42.

4.Узкие рамки не применяются в моделях C3 83/48.