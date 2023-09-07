Выбираем подарок школьнику на каникулы

Учебный год закончился, оценки за четверть выставлены и уже начались каникулы, а значит можно подумать, что подарить ребенку за хорошую учебу. Если для вас подарком будет счастливое лицо дочери или сына, то для ребенка предлагаем выбрать что-то более осязаемое и технологичное.

Мы здесь собрали несколько вариантов подарков, которые обрадуют любого ребенка больше, чем стиральная машина или микроволновая печь. Хотя, если ваш ребенок плохо учился, можно рассмотреть стиральную машину LG, чтобы он заранее учился самостоятельности. Впрочем, сегодня тема посвящена тем, кто хорошо учился, поэтому ниже приводим варианты только поощрительных подарков.

LG TONE Free FN7

В подростковом возрасте, музыкальные вкусы – это отдельный вид самовыражения. И если ваше подрастающее поколение можно назвать поклонником хотя бы одного музыкального жанра или ребенок просто большую часть времени слушает музыку, для него отличным подарком будут беспроводные наушники LG TONE Free с чистым звучанием Meridian.

В список основных преимуществ можно включить:

- Водонепроницаемость, то есть защиту наушников от брызг воды, если ребенок попадет в дождь или вспотеет на тренировке;

- Долгое время работы без подзарядки. Модель FN7 может на одном заряде непрерывно воспроизводить музыку до 21 часа;

- Мягкие амбушюры из гипоаллергенного силикона медицинского класса, которые входят в комплект всех моделей LG TONE Free и не вызывают раздражение в ушах, даже при долгом использовании;

- Ультрафиолетовую очистку наушников от бактерий. В комплект моделей FN6 и FN7 входит специальный зарядный кейс с технологией UVnano, который убивает 99,9% бактерий с помощью ультрафиолета1, пока наушники находятся на зарядке;

- И безопасный режим окружающего звука, который позволяет полностью слышать звук вокруг, при переходе через дорогу или в общественном транспорте.

Bluetooth-колонка LG XBOOM Go

Если ваш ребенок часто проводит вечера с друзьями и любит слушать музыку не в наушниках, рекомендуем обратить внимание на компактную колонку LG XBOOM Go. Это не просто Bluetooth-колонка, это в каком-то смысле целая акустическая система с чистым сбалансированным звучанием от британской компании Meridian Audio.

Помимо чистого объемного звучания, XBOOM Go предлагает ряд дополнительных бонусов:

- Также как в беспроводных наушниках, здесь предусмотрена водонепроницаемость, которая защищает колонку от дождя и пыли;

- Долгое время автономной работы. Модель PL7 может на одном заряде может непрерывно воспроизводить музыку до 24-х часов;

- Возможность объединение колонок. Благодаря этой функции ребенок сможет объединять несколько колонок XBOOM Go между собой и создать эффект стереозвука.

Игровой монитор LG UltraGear™

Если в перерывах между четверками и пятерками ребенок любит играть в игры, он наверняка обрадуется новому 31,5-дюймовому игровому монитору.

Что достаточно знать об этом мониторе, чтобы остановить свой выбор на этом варианте подарка:

- Время отклика – 1 миллисекунда2 и уменьшенная задержка ввода, что обеспечивает мгновенный отклик в игре и плавную визуализацию игрового процесса;

- Частота обновления кадров – 165 Гц, что влияет на плавность отображения картинки. В онлайн-играх, где многодинамичных сцен, плавность картинки – один из самых важных показателей;

- Матрица IPS, которая обеспечивает лучшую цветопередачу.

С этим монитором ваш ребенок будет быстрее реагировать на действия соперников и всегда играть на шаг впереди.

Надеемся, этот обзор нескольких продуктов LG помог вам определиться, что подарить своему ребенку на время каникул.

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1 Независимое тестирование показывает, что зарядное устройство UVnano убивает до 99,9% бактерий на сетке динамика наушников за десять минут во время зарядки. Функция ультрафиолетового светодиода работает только тогда, когда зарядная подставка подключена к кабелю питания.

2 Уменьшение размытия в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe