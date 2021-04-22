Особенности и инновации премиальной техники

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В 2021 году дом остается местом, где люди проводят большую часть времени, и многие потребители стали вкладывать средства, чтобы сделать жилое пространство более комфортным, удобным и даже стильным. Вместе с этим наблюдается рост популярности премиальной техники, мебели и дизайнерских интерьеров.
В недавнем опросе, проведенном компанией Luxury Institute через глобальную сеть экспертов в области люксовых товаров, 56% респондентов, пришли к мнению, что продажи премиум-техники вырастут в течении 2021 года. В то же время 68% пришли к тому же мнению в отношении рынка люксовой мебели, а 96% выразили уверенность в продолжающемся росте сектора здравоохранения и благосостояния.1
Чем больше времени люди проводят дома, тем сильнее растет популярность товаров для домашнего комфорта, поскольку потребители находят больше времени, чтобы заботиться о своем жилом пространстве. Можно сказать, что этот тренд назревал уже давно, так как утверждение, что дома должны проектироваться для людей, которые будут проводить в них много времени – это уже аксиома. Премиальные бренды, кажется, более чем довольны, ведь им предстоит внедрять инновации, сохраняя при этом наследие своего бренда и индивидуальный дизайн.
Сочетая вневременную красоту с эксклюзивными техническими и дизайнерскими инновациями, итальянский производитель премиальной мебели Molteni предлагает варианты индивидуального дизайна, которые очень востребованы требовательными потребителями. К одной из лучших иллюстраций можно отнести индивидуальную гардеробную систему Molteni, которая предлагает широкий выбор материалов и дизайна, включая двери со 180-градусными петлями, открытые алюминиевые рамы с инкрустированными кристаллами толщиной четыре миллиметра и ручки из олова или обтянутые экокожей.2
Дизайн интерьера может отражать современные технологии, эстетические тренды, индивидуальные вкусы и образ жизни всех обитателей дома. С начала пандемии многие люди выбирают материалы, фурнитуру и другие товары для дома не только из соображений комфортного образа жизни, а также для создания более гигиеничной среды.
Несколько брендов, включая Kohler и Marazzi, представили решения для создания более гигиеничного жилого пространства, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос. Kohler представила коллекцию смесителей для кухни с голосовым управлением, совместимых с Alexa и Google и коллекцию унитазов с функцией смыва без помощи рук, чтобы снизить вероятность распространения микробов.3 А итальянский производитель плитки Marazzi представил антибактериальную плитку Carácter с антибактериальными свойствами.
LG также наблюдает большой интерес к своим продуктам класса люкс под брендом LG SIGNATURE. Как один из лучших примеров линейки – фирменный винный шкаф LG SIGNATURE с технологией InstaViewTM. Для любителей вина это может быть идеальным домашним решением, чтобы хранить различные сорта вин в настраиваемых климатических зонах с возможностью просматривать содержимое, просто постучав по стеклу, чтобы открытие дверцы не нарушило постоянную температуру хранения.
LG SIGNATURE отмечает важность каждого производимого продукта, улучшая функциональность и эстетику с помощью новейших технологий и характерного минималистского дизайна. Благодаря такому подходу компания разработала LG SIGNATURE OLED R – первый в мире сворачивающийся телевизор, который ценители качественного кино предпочтут походу в кинотеатр. 65-дюймовый гибкий OLED-дисплей телевизора обеспечивает высочайшее качество изображения и открывает новые возможности дизайна и пространственной свободы, исчезая из поля зрения в неактивном режиме. Революционный телевизор LG предлагает три варианта просмотра – Полноэкранный режим, Линейный режим и Режим без экрана – где процент видимого экрана меняется в зависимости от отображаемого контента.
Современные продукты премиального сегмента, оснащенные передовыми технологиями, стильным дизайном и гигиеническими функциями, олицетворяют инновации в наилучшем виде. Новая волна премиальных решений для дома, таких как LG SIGNATURE, делает жизнь в период социального дистанцирования гораздо удобнее и элегантнее.
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1 Luxury Institute: Прогноз ведущих экспертов по роскоши в 2021 году, PR Newswire, 1 октября 2020 г.
2 Дизайнерские гардеробы в современном стиле | Molteni&C
3 KOHLER расширяет коллекцию Smart Home на выставке CES 2021, подчеркивая благополучие и бесконтактный опыт для кухни и ванной, PR Newswire, 11 января 2021 г.