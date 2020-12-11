Количество проданных OLED-телевизоров в мире превысило 10 миллионов штук

На достижение этого рубежа потребовалось 7 лет, по результатам второй половины этого года OLED-телевизоры, вероятно, станут одной из основных категорий продаваемых телевизоров

По данным исследовательской компании Omdia, совокупные продажи OLED-телевизоров в сентябре 2020 года достигли 10,32 миллионов штук. Примечательно, что прошло всего семь лет с момента выпуска компанией LG Electronics первого OLED-телевизора в 2013 году.

Отраслевые эксперты прогнозируют, что OLED начнет массовую кампанию по расширению рынка со второй половины этого года, воспользовавшись увеличением поставок OLED-панелей для телевизоров.

Расширение рынка телевизоров происходит в основном за счет компании LG Electronics, которая продолжает лидировать в категории OLED-телевизоров с момента выпуска их самых первых моделей. Кроме того, ожидается, что в четвертом квартале этого года поставки OLED-телевизоров LG превысят семь миллионов единиц.

Вполне вероятно, что четвертый квартал этого года станет поворотным моментом для OLED-телевизоров, поскольку эти телевизоры следующего поколения станут одной из основных категорий на мировом телевизионном рынке. Это ожидается в значительной степени, и потому что подразделение LG Display, которое в настоящее время является единственным поставщиком OLED-панелей для телевизоров, во второй половине этого года запустило свою производственную линию 8,5-го поколения в Гуанчжоу (Китай), увеличив поставки панелей и позволив производителям OLED-телевизоров по всему миру активно производить и продавать свою продукцию.

Omdia прогнозирует, что глобальные квартальные поставки OLED-телевизоров достигнут более одного миллиона штук после четвертого квартала этого года. Поставки в четвертом квартале прошлого года также составили более миллиона штук, но этот скачок продаж тогда был связан с «эффектом конца года», включая продажи в «Black Friday».

Предполагается, что поставки OLED-телевизоров в четвертом квартале нынешнего года достигнут 1,2 миллиона штук, что больше чем на 30 процентов по сравнению с 900 тысячами, проданными в предыдущем квартале, при этом в первом квартале следующего года прогнозируются поставки 1,04 миллиона штук.