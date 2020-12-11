Количество проданных OLED-телевизоров в мире превысило 10 миллионов штук

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
На достижение этого рубежа потребовалось 7 лет, по результатам второй половины этого года OLED-телевизоры, вероятно, станут одной из основных категорий продаваемых телевизоров
По данным исследовательской компании Omdia, совокупные продажи OLED-телевизоров в сентябре 2020 года достигли 10,32 миллионов штук. Примечательно, что прошло всего семь лет с момента выпуска компанией LG Electronics первого OLED-телевизора в 2013 году.
Отраслевые эксперты прогнозируют, что OLED начнет массовую кампанию по расширению рынка со второй половины этого года, воспользовавшись увеличением поставок OLED-панелей для телевизоров.
Расширение рынка телевизоров происходит в основном за счет компании LG Electronics, которая продолжает лидировать в категории OLED-телевизоров с момента выпуска их самых первых моделей. Кроме того, ожидается, что в четвертом квартале этого года поставки OLED-телевизоров LG превысят семь миллионов единиц.
Вполне вероятно, что четвертый квартал этого года станет поворотным моментом для OLED-телевизоров, поскольку эти телевизоры следующего поколения станут одной из основных категорий на мировом телевизионном рынке. Это ожидается в значительной степени, и потому что подразделение LG Display, которое в настоящее время является единственным поставщиком OLED-панелей для телевизоров, во второй половине этого года запустило свою производственную линию 8,5-го поколения в Гуанчжоу (Китай), увеличив поставки панелей и позволив производителям OLED-телевизоров по всему миру активно производить и продавать свою продукцию.
Omdia прогнозирует, что глобальные квартальные поставки OLED-телевизоров достигнут более одного миллиона штук после четвертого квартала этого года. Поставки в четвертом квартале прошлого года также составили более миллиона штук, но этот скачок продаж тогда был связан с «эффектом конца года», включая продажи в «Black Friday».
Предполагается, что поставки OLED-телевизоров в четвертом квартале нынешнего года достигнут 1,2 миллиона штук, что больше чем на 30 процентов по сравнению с 900 тысячами, проданными в предыдущем квартале, при этом в первом квартале следующего года прогнозируются поставки 1,04 миллиона штук.