Умный дом и прогнозы на ближайшее будущее

Жизнь, к которой мы привыкли, возможно, уже никогда не будет прежней. Проведенное время дома пробудило интерес потребителей, стремящихся к более осознанному образу жизни, к взаимосвязанной облачной среде. По прогнозам Fortune Business Insights™1, к 2026 году рынок умных домов достигнет 622,59 миллиарда долларов США. Однако опыт LG ThinQ показывает, что это достаточно поверхностный прогноз, в действительности цифры обещают быть намного выше.

Развитие технологий с искусственным интеллектом сегодня уже не выглядит чем-то пугающим, благодаря смартфонам, с помощью которых можно управлять различной техникой, не вставая с кровати, сидя в машине или находясь в офисе.

Тот факт, что приложение LG ThinQ было загружено более 30 миллионов раз – доказывает наличие аудитории, которая хочет повысить уровень комфорта умными продуктами LG.

По результату недавнего опроса пользователей приложения LG ThinQ в США, большинству пользователей больше всего нравится возможность удаленного управления техникой.2 Несмотря на то, что некоторые умные продукты компании, вроде роботов-пылесосов, уже могут делать основную работу за человека, в ассортиментной линейке пока не хватает стиральных машин, которые бы убирали грязную одежду с пола, или холодильников, которые сами бы заполнялись продуктами. И тем не менее, простая возможность контролировать домашнюю технику с одного устройства выводит комфорт на качественно новый уровень.

Приложение LG ThinQ было разработано для легкого подключения к продуктам и услугам компании с поддержкой искусственного интеллекта, предоставляя пользователю доступ ко всей совместимой бытовой технике как дома, так и в дороге. По мнению корейских пользователей, LG ThinQ – бесценное решение для повседневной стирки. «Благодаря дистанционному управлению я могу настроить стиральную машину, чтобы она закончила работу в соответствии с моим графиком, а это значит мне больше не нужно беспокоиться о пахнущей или мятой одежде», – сказал один из участников опроса.3

Проактивное обслуживание клиентов (PCC) и интеллектуальная самодиагностика (Smart Diagnosis) – еще один способ ThinQ облегчить жизнь пользователей. После самодиагностики каждого подключенного продукта, система ThinQ загружает полезные предложения и советы по поддержанию максимальной производительности техники. «Приятно иметь под рукой приложение ThinQ, которое напомнит мне, когда пришло время заменить фильтр очистителя воздуха», – сказал один из участников опроса. Вместо того, чтобы звонить и ждать, когда приедет технический специалист по обслуживанию, PCC и Smart Diagnosis помогают пользователям выявлять и решать проблемы самостоятельно. Один из пользователей ThinQ сказал: «Благодаря функции PCC я могу получать предупреждения от техники моих родителей, чтобы выполнить за них всю работу по обслуживанию».

Помимо удобства, решения LG для умного дома предлагают более экологичные функции, соответствующие приоритетам потребителей, заботящихся об окружающей среде. Согласно недавнему исследованию, возможности энергосбережения – один из основных факторов, побуждающих американских потребителей переходить с обычных устройств на продукты умного дома.

В приложении LG ThinQ панели мониторинга отображают ежемесячную информацию энергопотребления, чтобы пользователи могли видеть, где они могут сэкономить энергию, изменив свое поведение. «Я никогда не могу вспомнить, закрыл ли я дверь холодильника или выключил ли телевизор», – признался защитник окружающей среды, участвовавший в исследовании. «Возможность проверять и контролировать все это на смартфоне – огромное облегчение».

Еще один проверенный способ минимизировать потребление энергии в пустом доме – режим отпуска. В режим входит функция Active Save, которая позволяет запомнить частоту открывания холодильника в течение дня и автоматически переключаться с режима низкого энергопотребления на режим высокой мощности в зависимости от того, когда вы предпочитаете его использовать.

Чтобы лучше соответствовать потребностям клиентов, приложение ThinQ постоянно развивается. Дополнительные функции, которые будут представлены в первой половине этого года, включают решения Scan-To-Cook и Meal Kit, которые снимают стресс при планировании и приготовлении еды дома. Будущие функции и услуги будут сосредоточены на обеспечении удобства, делая жизнь клиентов LG более комфортной, чем без ThinQ.

Узнайте больше об интеллектуальной технике LG и приложении ThinQ на сайте www.LGThinQ.com.

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1 https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/smart-home-market-101900

2 В исследовании Kantar, проведенном по заказу LG, было опрошено 500 респондентов с семейным доходом в пределах 60 верхних процентилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго.

3 Опрос Nielsen, проведенный по заказу LG в Южной Корее, среди пользователей IoT-брендов в возрасте от 20 до 44 лет.