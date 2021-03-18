Телевизоры OLED с точки зрения умного дома

Главное отличие ThinQ от аналогов, она позволяет управлять продуктами LG через голосовые команды с помощью телевизора или умной колонки LG с Алисой, которая делегирует задачи умной технике. А если вы находитесь в другой части города или земного шара, вы можете управлять умным домом через приложение ThinQ на смартфоне.

Представьте, переступая порог дома, вы слышите приятную музыку, знаете, что вещи постираны, робот-пылесос уже прибрался, а кондиционер выставил комфортную температуру. Это и есть умный дом с интеллектуальной ThinQ.

Если с этим более-менее понятно, то дальше переходим к телевизорам OLED.

Если вы впервые слышите про OLED, то вот краткая сводка что это такое:

OLED-экраны созданы на основе органических светодиодов с самоподсвечивающимися пикселями, которые включаются и выключаются индивидуально. С помощью этой технологии, пользователь видит глубокий черный цвет, который можно назвать гордостью LG.

Помимо качества картинки, которое передает OLED-дисплей, в нем также установлена технология ThinQ, благодаря которой телевизор будет отвечать на ваши вопросы, искать фильмы и делать поисковые запросы при помощи голосового управления. Вместе с командами, которые позволяют управлять самим телевизором, вы можете через него задавать программы всей технике LG с технологией ThinQ.