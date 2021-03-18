Телевизоры OLED с точки зрения умного дома

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Перед тем, как перейти непосредственно к OLED, давайте разберемся, что вообще такое умный дом?
Если кратко, это объединение разной техники в единую экосистему, которой можно управлять из одного источника, чтобы максимально упростить взаимодействие с ней. На примере LG, этот источник – технология искусственного интеллекта ThinQ, которая объединяет дистанционное управление, энергосберегающие технологии и различные сценарии для управления техникой. Проще говоря, это технология управления всеми продуктами LG через одно устройство, будь то смартфон или телевизор.
Главное отличие ThinQ от аналогов, она позволяет управлять продуктами LG через голосовые команды с помощью телевизора или умной колонки LG с Алисой, которая делегирует задачи умной технике. А если вы находитесь в другой части города или земного шара, вы можете управлять умным домом через приложение ThinQ на смартфоне.
Представьте, переступая порог дома, вы слышите приятную музыку, знаете, что вещи постираны, робот-пылесос уже прибрался, а кондиционер выставил комфортную температуру. Это и есть умный дом с интеллектуальной ThinQ.
Если с этим более-менее понятно, то дальше переходим к телевизорам OLED.
Если вы впервые слышите про OLED, то вот краткая сводка что это такое:
OLED-экраны созданы на основе органических светодиодов с самоподсвечивающимися пикселями, которые включаются и выключаются индивидуально. С помощью этой технологии, пользователь видит глубокий черный цвет, который можно назвать гордостью LG.
Помимо качества картинки, которое передает OLED-дисплей, в нем также установлена технология ThinQ, благодаря которой телевизор будет отвечать на ваши вопросы, искать фильмы и делать поисковые запросы при помощи голосового управления. Вместе с командами, которые позволяют управлять самим телевизором, вы можете через него задавать программы всей технике LG с технологией ThinQ.
Для этого достаточно войти в панель управления умным домом и ввести информацию о своем аккаунте ThinQ. После этого откроется возможность управлять всей техникой LG.
А если вы забыли, где оставили пульт, у вас есть два дополнительных способа управления телевизором: через голосовые команды, для этого просто скажите «Hi LG», и телевизор выполнит любую доступную команду, либо через приложение ThinQ на смартфоне. Голосовые команды доступны в моделях GX и выше. В моделях BX и CX для голосового управления нужен пульт Magic Remote.
Чтобы получить информацию и управлять телевизором голосом, вы можете говорить так же естественно, как разговариваете в обычной жизни. Технология умного дома LG ThinQ основана на алгоритмах глубинного обучения, а значит, чем чаще вы будете ее использовать, тем лучше она будет вас понимать.
Следующая опция понравится всем пользователям Apple. Через приложение Home или Siri на продуктах Apple вы можете выключать телевизор, переключать источники сигнала и менять громкость в OLED с ThinQ.
Телевизор с технологией ThinQ – это ваш личный помощник, который знает, что вам нравится, что для вас важно и помогает не пропустить то, что вы любите.