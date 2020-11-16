Три способа от LG WING, которые улучшат опыт использования смартфона

На сегодняшний день мобильные телефоны изменили мир. Они стали доступнее для многих, и теперь позволяют подключаться к высокоскоростному Интернету и просматривать качественный контент в любом месте, чего невозможно было сделать раньше с помощью телевизора. Технологии не стоят на месте. Новые грани в инновациях и дизайне мобильных устройств открывает новейший смартфон LG WING.

На глобальном рынке недавно был представлен LG WING

LG WING – это новый взгляд на концепцию большого экрана. LG WING выглядит как современный смартфон, хоть и очень стильный. Но одним движением большого пальца передняя часть телефона поворачивается на 90 градусов, чтобы открыть второй экран, который расширяет целый ряд новых возможностей.

Давайте рассмотрим три различных способа, с помощью которых LG WING может улучшить просмотр контента и увеличить возможности для пользователей.

Непрерывный и захватывающий мобильный просмотр

Признаемся, уведомления вышли из-под контроля. Ничто так не мешает захватывающему просмотру, как постоянный поток уведомлений, которые могут появляться каждые несколько секунд. С LG WING Вам больше не придется страдать от всплывающих окон, которые снова и снова блокируют Ваш обзор, поскольку все предупреждения можно легко перенести на 3,9-дюймовый второй экран, сохраняя широкий 6,8-дюймовый главный экран FHD+ с соотношением сторон 20,5:9 свободным для непрерывного воспроизведения контента. Более того, спереди нет выемок и разъемов, благодаря умной 32-мегапиксельной всплывающей камере, которая остается скрытой от глаз до тех пор, пока она не понадобится.

Второй экран также может функционировать как медиа-контроллер - полезная функция, которая не позволяет пальцам закрывать главный экран при регулировке громкости или яркости. А если Вы захотите просто посмотреть время и дату на втором экране во время просмотра фильма или шоу, просто активируйте Grip Lock для того, чтобы игнорировать случайное нажатие на экран. Режим поворота LG WING разработан таким образом, что для удобного удержания устройства при просмотре контента в альбомной ориентации на главном экране требуется только одна рука.

Расширенные возможности для многозадачности*

LG WING расширяет возможности пользователя, обеспечивая многозадачность нового уровня с помощью одновременного запуска двух приложений, по одному на каждом дисплее. Получив доступ к YouTube через браузер Naver Whale, настроенного специально для LG WING, Вы можете просматривать видео на главном экране, и при этом одновременно читать или оставлять комментарии на втором экране. Смотрите прямую трансляцию спортивного матча в потрясающем полноэкранном режиме, одновременно обсуждая каждую игру с друзьями и семьей.

Многозадачность - не единственная выгода от двух экранов. Представьте, что Вы пытаетесь следовать маршруту при входящем звонке. Обычно экран звонка заменяет карту на вашем дисплее, оставляя Вас в затруднительном положении. В LG WING экран навигации остается открытым на главном дисплее, что позволяет вам отвечать на телефонные вызовы на втором, позволяя Вам не сбиться с пути.

Уникальные возможности создания контента



Уникальный форм-фактор нового смартфона LG позволяет использовать новые необыкновенные инструменты для создания контента для пользователей, которые любят записывать все аспекты своей жизни с помощью смартфонов. Камера Gimbal Motion, доступная в режиме поворота, использует шесть датчиков движения в телефоне, что позволяет пользователям снимать более плавные и четкие видео и изображения. LG WING предоставляет большое количество функций настоящей подвески, включая джойстик для управления углом камеры, без надобности перемещения телефона и без больших усилий и затрат.

Одна из настроек, режим от первого лица (FPV), идеально подходит для снимков в жанре экшн, когда Вы хотите запечатлеть, как сцена выглядит с Вашей точки видения. Другой параметр, «Режим следования», заставляет камеру LG WING плавно следовать за Вашими движениями, оставаться на одном уровне и более осторожно поворачиваться, когда перемещаете руку, чтобы указать на другой объект.

LG WING, первое устройство в рамках проекта LG Explorer Project, представляет собой новый шаг вперед в области просмотра изображений с мобильных устройств и является давно назревшей эволюцией пользовательского опыта смартфонами. И, судя по первым отзывам технических экспертов, это может быть лучший пример инноваций, функционального дизайна и решения проблем, скопившихся в области использования смартфонов за последние годы.

Посетите http://lgwing.me/Virtual_Unboxing, чтобы познакомиться лучше с LG WING, а если Вы заинтересованный разработчик, посетите http://mobile.developer.lge.com, чтобы узнать больше о создании уникальных приложений для LG WING.

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* Функции могут отличаться в зависимости от приложений или браузера.