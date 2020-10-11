Как чистить бытовую технику. Советы специалистов сервисного центра LG.

Каждый покупатель бытовой техники и электроники хочет, чтобы его приобретения прослужили как можно дольше, без необходимости ремонта или замены. В чем же секрет долгой жизни техники, что необходимо делать или не делать для того, чтобы Ваши домашние устройства меньше изнашивалась и служили вам долгие годы?

Специалисты сервисного центра LG делятся с вами советами по эксплуатации бытовой техники для того, чтобы она безупречно работала долгие годы.





Руководство пользователя (Инструкция по эксплуатации) – основа основ

Краеугольным камнем правильной эксплуатации бытовой техники является точное следование руководству пользователя. В инструкции прописана важная информация и рекомендации от производителя, которые помогут защитить Ваши приборы от многих ошибок, негативно влияющих на их работу и долговечность. Настраивать, располагать, эксплуатировать приборы всегда необходимо согласно инструкции. Соблюдая прописанные в ней, в общем-то, нехитрые правила, Вы сможете на долгие годы продлить жизнь вашей техники.





Регулярная очистка приборов

То, как вы следите за приборами и как их чистите, оказывает огромное влияние на их функциональность. Регулярная очистка - один из важных принципов поддержания техники в хорошем состоянии.







Стиральная машина

Стиральная машина требует периодической очистки как внутренних, так и внешних частей. Выдвигающиеся ящички машины требуют периодической чистки. Ёмкости для порошка и кондиционера вынимаются без особого труда, после чего их нужно поместить под струю тёплой воды и хорошо промыть с моющим средством.

Периодически также нужно осматривать барабан стиральной машины. Из барабана нужно вынимать все посторонние частички: нитки и мелкие предметы, случайно попавшие в него при стирке. После стирки люк следует на некоторое время открыть, чтобы в барабане не застаивались неприятные запахи. Резиновые части стиральной машины нужно очистить от мыльной пены и протереть насухо.

Важным нюансом является чистка дренажного или сливного фильтра. В стиральных машинах марки LG он расположен в правом нижнем углу со стороны передней панели. Очистка фильтра стиральной машины должна плотно войти в график домашних обязанностей. Часто этим несложным занятием пренебрегают годами, обрекая свою машину на частые поломки, провоцируя быстрое истечение срока эксплуатации. В руководстве пользователя подробно описано, как почистить фильтр в стиральной машине LG.

Корпус стиральной машины тоже нужно держать в чистоте. Если стиральная машина встроена, нужно следить, чтобы в неё не попадала вода из раковины и вообще какая-либо посторонняя жидкость: из-за этого может случиться замыкание. Тогда не избежать обращения к мастеру и серьёзной починки. Помните: делать это можно, когда питание отключено.

Холодильник

Современные холодильники относятся к системе «no frost», и в разморозке не нуждаются, однако мыть их все же необходимо минимум дважды в год.

Если в холодильнике пролилось что-то, то такую «аварию» необходимо быстро устранить, чтобы предотвратить появление плесени. Надо вымыть внутреннее пространство водой с мылом, после чего тщательно протереть все сухой тряпкой.

Заднюю стенку холодильника нужно периодически избавлять от пыли с помощью пылесоса, иначе накопившаяся грязь может увеличить потребление энергии, а это скажется на семейном бюджете. По ряду некоторых причин в холодильнике может образоваться неприятный запах. Удалить его можно промыв внутренние поверхности раствором пищевой соды или раствором уксуса в пропорции 1 стакан на 4,5 л воды.

Пылесос

Основная задача после уборки пылесосом — очистить своего электропомощника и выбросить собранный в мешок или контейнер мусор. Но чтобы пылесос служил дольше и собирал пыль также хорошо, как и при покупке — нужно следить за состоянием его фильтров.

Такой фильтр для задержки мелких частиц пыли устанавливается между резервуаром для мусора и двигателем с турбиной. Его задача — не пропустить крупные частицы в отсек с двигателем.

Чаще всего используются современные фильтры из прессованного в тонкую губку волокна или из материала наподобие поролоновой губки с HEPA-элементами. Они легко поддаются чистке не очень жесткой щёткой. Также их можно постирать. Лучше это сделать с мылом или другим моющим средством, затем высушить. Так вы избавитесь от неприятных запахов.

Микроволновая печь

Микроволновую печь рекомендуется очищать каждый раз после приготовления пищи. Даже если еда была накрыта крышкой, внутреннюю поверхность необходимо протирать влажной тряпкой.

Стеклянный поворотный столик можно промыть в теплой мыльной воде. Вымытый столик насухо вытирают и только затем ставят на место.

При очистке любых покрытий печи не рекомендуется использовать абразивные, а также моющие средства, содержащие ядовитые вещества.

Удалить грязь с внешней стороны печи можно влажной мыльной губкой, после чего поверхность необходимо протереть влажной салфеткой. Для очистки дверцы и сенсорной панели лучше использовать влажную материю или салфетку.

Для удаления засохших остатков пищи и пятен жира, которые трудно смываются, необходимо поставить в печь стакан с водой и прокипятить ее в течение пяти минут. Образовавшийся пар поможет легко очистить камеру. Чтобы избавиться от неприятных запахов в печи, можно вскипятить в ней стакан воды с кусочком лимона.

Следуя перечисленным правилам, вы сможете существенно продлить срок службы техники. Выполнение этих несложных правил не займет много времени. Взамен вы получите долгие годы безупречной работы.

Если у вас возникнут вопросы касательно настройки, эксплуатации технического обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в Службу сервисной поддержки LG: 2255 (для звонков с мобильного телефона) или 8 8000 805 805 (для звонков с городского).