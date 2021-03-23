Топ советов от сервисной службы по уходу за бытовой техникой

Чтобы любая техника работала как можно дольше и не портила настроение своими неисправностями, за ней нужен уход. Даже самую надежную электронику можно вывести из строя, если пользоваться ей некорректно. Поэтому, чтобы техника вас только радовала мы здесь собрали советы от сервисной службы по основным категориям продукции LG.



Холодильник:

1. Не устанавливайте терморегулятор на максимальное значение, так как это не принесет заметной разницы в охлаждении или заморозке продуктов, зато приведет к повышенной нагрузке двигателя, что скажется на его долговечности;

2. Старайтесь не выключать и тут же включать холодильник. Это может стать причиной перегорания мотора из-за некорректной остановки и резкого возобновления работы. Желательно подождать не менее 10 минут перед повторным включением;

3. При мытье внутренних стенок холодильника следите за тем, чтобы вода не попала в технические отверстия, так как жидкость может причинить вред электрооборудованию и привести к выходу холодильника из строя;

4. Не ставьте холодильник возле нагревательных приборов или вплотную к стене, это приведет к его перегреву и выходу из строя.

Стиральная машина:

1. Если вы живете в регионе с повышенной жесткостью воды, вместо средств для смягчения воды можете использовать «Полифосфатный фильтр» для защиты электрического нагревателя от образования накипи. Этот фильтр не требует постоянного ухода и служит от 1 до 3 лет;

2. Не наполняйте лоток для загрузки моющих средств порошком более чем на 70%, иначе вода будет переливаться, что приведет к загрязнению и коррозии.

А также раз в квартал проводите профилактический осмотр лотка и при необходимости очищайте его от застывших остатков порошка;

3. Чтобы продлить срок службы машинки, включайте функцию «Очистка барабана» не реже, чем раз в три месяца;

4. Если вы часто используете программу «Быстро 30», рекомендуем загружать не больше 1,5 кг белья, так как эта программа не использует интеллектуальное взвешивание. Это решение поможет уменьшить уровень вибрации во время стирки.

Микроволновая печь:

1. Не завершайте процесс приготовления или разогрева пищи открытием дверцы. Сначала дождитесь окончания программы или остановите разогрев соответствующей кнопкой;

2. Чтобы сохранить микроволновку чистой, при нагреве продуктов прикрывайте их крышкой или полиэтиленовой пленкой, иначе открытые продукты могут оставлять на стенках камеры частицы пищи;

3. Не используйте во время разогрева блюд металлическую посуду в камере приготовления.

Пылесос:

1. Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, вроде сигарет или горячего пепла, так как это может привести к ожогам;

2. Не используйте пылесос для сбора бензина, растворителей или пропана в жидком и газообразном состоянии. Пары этих веществ могут вызвать возгорание или взрыв;

3. Если пылесос попал в воду, не используйте его до проведения ремонта. Лучшим выходом будет передать его в сервис LG Electronics.

Духовка:

1. Вроде простая и понятная истина, но лучше повторим: не допускайте детей к духовке и не позволяйте им играться с дверцей, так как она не рассчитана на такую нагрузку;

2. Не стоит использовать духовой шкаф для хранения там посуды и других предметов, которыми можно повредить покрытие;

3. Пожалуйста, следите за состоянием уплотнительных резинок.

Кондиционер:

1. Чаще мойте фильтр. Забитый пылью фильтр кондиционера не позволяет прокачивать необходимый объем воздуха через радиатор;

2. Установите температуру охлаждения на 24 градуса, так как это самая комфортная температура для человека. Правильное использование режимов температуры кондиционера экономит электроэнергию;

3. Чтобы сэкономить электроэнергию, закройте все шторы и занавески во время охлаждения. Через окна, в солнечную погоду, попадает много солнечного тепла, а занавешенные окна сэкономят большое количество электроэнергии;

4. Не ставьте внутренний блок на солнечной стороне. Под солнцем корпус внутреннего блока будет сильно нагреваться, а с ним и температурный датчик. Это станет причиной неправильного замера температуры воздуха в помещении;

5. Старайтесь раз в год вызывать мастера для технического обслуживания кондиционера, так как со временем уменьшается количество фреона в системе и засоряются радиаторы блоков и привода вентиляторов.

Телевизор:

1. Не накрывайте телевизор тканью или другими материалами, когда он включен;

2. Перед перемещением телевизора убедитесь, что он отключен от сети, а все кабели отсоединены. Если у вас большой телевизор, для его перемещения лучше использовать два человека.

3. При его перемещении не давите на переднюю панель телевизора и не нагружайте ее. В противном случае, это приведет к повреждению дисплея;

4. Если соберетесь протереть дисплей, не используйте очистители для стекол и другие чистящие средства, так как они могут повредить поверхность или оставить на ней разводы. Протирайте телевизор только мягкой сухой тканью;

5. Не выдергивайте шнур из розетки, чтобы отключить телевизор, так как это может привести к перегоранию пикселей.

Надеемся, эти советы помогут вам продлить срок службы вашей техники LG. А если с ней все-таки произошла какая-то неполадка, вопреки вашим усилиям, звоните в сервисную службу LG по номеру 2255 (звонок с мобильного бесплатный).