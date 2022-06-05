Концепция мобильности меняется быстрыми темпами: электромобили давно считаются будущим автомобильной промышленности, а в скором времени ожидается переход на автономный транспорт. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет автомобильную индустрию ждет больше изменений, чем она претерпела за последние пятьдесят лет.

Сегодня автомобили уже во многом являются «компьютерами на колесах», поэтому вслед за совершенствованием технологий будет развиваться и их производство. Концепт-кар OMNIPOD, анонсированный на выставке CES 2022, демонстрирует представление компании LG о будущем, в котором транспорт, технологии и концепция smart living объединены в единый продукт.



OMNIPOD – это беспилотное транспортное средство, которое является самостоятельным пространством для жизни, так называемым «домом на колесах», подстраивающимся под нужды пассажира. Оно может служить офисом, студией звукозаписи, кабинетом для видеомонтажа и даже комнатой отдыха. Поменять интерьер можно с помощью встроенного широкого экрана виртуальной реальности.

При входе в OMNIPOD действует система ионизации Air Shower, которая с помощью отрицательно заряженного воздуха устраняет пыль и микробы. Паровая система LG Styler обеспечит нужный уход за верхней одеждой и обувью пассажиров, а также устранит складки на пальто и пиджаках, что сэкономит время перед важным мероприятием.

Виртуальный помощник Reah настроит мультимедийный экран по желанию пассажира: будь то небольшой размер, отображающий необходимую информацию о погоде, времени и расписании, средний размер, который может быть использован в качестве двойного монитора, или широкий формат для просмотра кино.

Система мониторинга салона сканирует действия и команды пассажира, чтобы обеспечивать персонализированный сервис и регулировать температуру и освещение соответствующим образом. Салон OMNIPOD оснащен холодильником, работающим по принципу эффекта Пельтье1. Модульные полки позволяют разместить в нем предметы разных размеров – от продуктов до бутылок вина. Для экономии места в салоне индукционная плита установлена над холодильником.

Просмотр фильмов в дороге – прекрасный способ насладиться путешествием. Подключив мультимедийные экраны к системе виртуальной реальности, пассажиры могут ощутить себя героями кино, которое они смотрят. Вечером OMNIPOD превращается в идеальное место для сна. Система не только выключает освещение, электронику и откидывает спинки кресел, но и контролирует качество сна пассажиров с помощью тепловизора и датчиков измерения частоты сердечных сокращений и температуры тела.

Помимо большого количества возможностей для времяпрепровождения в салоне беспилотного автомобиля, пассажиры могут наблюдать за дорогой в режиме реального времени через внешние камеры. Те, кто любит водить самостоятельно, могут использовать режим вождения. Навигационная панель MR Navi, созданная лабораторией LG R&D совместно с компанией HERE Technologies , специализирующейся на разработке виртуальных карт, отражает точную топографию местности в режиме реального времени и не даст водителю заблудиться.

По окончании поездки Reah позаботится о том, чтобы автомобиль остался в идеальном состоянии, продезинфицировав салон с помощью ультрафиолетового излучения и включив робот-пылесос для защиты от пыли и микробов.



OMNIPOD – это не просто концепт-кар, а автомобиль будущего. Присмотритесь к этой новинке, чтобы узнать, какими станут средства передвижения в ближайшие несколько лет.





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1Электрический ток, протекающий через место соединения двух материалов, будет выделять или поглощать тепло в месте соединения, чтобы сбалансировать разницу в химическом потенциале двух материалов