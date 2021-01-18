Последние тенденции в области реновации здравоохранения

Согласно обзору Global Health Care Outlook за 2020 год*, организации здравоохранения во всем мире пытаются поддерживать финансовую устойчивость в современной нестабильной и меняющейся среде. Один из способов, справиться с бюджетными ограничениями – выбор в пользу реконструкции и ремонта больниц, вместо строительства новых.

Опрос, проведенный в марте 2020 года Американским обществом инженеров здравоохранения, показал, что количество организаций, финансирующих реконструкцию или ремонтные работы (74%), превышает количество отдающих предпочтение новому строительству (31%). Реконструкция может включать в себя как масштабные изменения планировки здания, так и оптимизацию операционного блока.

Учитывая, что больницы работают круглосуточно и без выходных, одна из основных областей, где требуется тщательный надзор – это система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК).

Разумное использование пространства

Компания Simone Healthcare Development, обнаружила, что вместе с усовершенствованием медучреждений, появляется необходимость в размещении большего количества пациентов. В рамках данной тенденции, наиболее универсальным решением при проектировании системы ОВиК является использование модульных конструкций.

Также набирает популярность использование системы переменного потока хладагента (VRF) от LG Electronics Multi V 5. Каждый блок системы обеспечивает большую мощность, от этого требуется меньше наружных блоков, что в сумме позволяет сэкономить до 23 % общей площади необходимой для размещения блоков по сравнению с традиционными моделями. Multi V 5 легко настраивается, на существующие блоки Multi V можно добавить Hydro Kit для точного контроля температуры. Хороший пример – больница в Бразилии, где в комплексе используются комбинированные решения LG Multi V, Hydro Kit и AHU (Air Handling Unit) для операционных и центров наблюдения.

Изменения в требованиях

Система отопления, вентиляции и кондиционирования LG может сыграть важную роль в обеспечении более качественного ухода за пациентами в больнице.

Например, внутренний блок LG DUAL Vane Cassette устанавливается на потолке, и создаёт шесть различных потоков воздуха, которые создают комфортный климат в каждом помещении в больнице. В частности, режим непрямого обдува предотвращает попадание прямых потоков холодного воздуха и помогает пациентам расслабиться в прохладной обстановке.

Для обеспечения инфекционного контроля и безопасности пациентов необходимо поддерживать постоянную вентиляцию и приток свежего воздуха в помещении.



Этого можно добиться с помощью системы вентиляции с рекуперацией энергии LG ERV, которая определяет уровень CO2 в помещении и автоматически регулирует скорость вращения вентилятора. Она также обеспечивает обширную фильтрацию воздуха через систему очистки от вредных бактерий. Данное решение может использоваться в сочетании с системой кондиционирования воздуха AHU.

Правильно спланированная реконструкция системы ОВиК окажет существенное влияние на планировку медучреждения и поможет повысить эффективность и финансовую устойчивость в будущем.





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* - проводился международной аудиторской и консалтинговой компанией Deloitte