Как цифровая трансформация LG сказалась на потребителях и компании?

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На протяжении большей части последнего десятилетия цифровая трансформация, также известная как DX, стала основной повесткой дня в компания всех отраслей. И все-таки, что такое цифровая трансформация и почему потребителей это должно волновать? Надеемся, после прочтения этой статьи, вы лучше поймете, что такое DX и почему LG Electronics (LG) сделала это своим приоритетом в будущем.
Переводя на простой язык, DX – это попытка организации ускорить свою существующую бизнес-модель с помощью интеграции передовых технологий. Как компания, сосредоточенная на предоставлении лучшей бытовой техники и электроники, позволяющей сделать жизнь своих потребителей лучше, LG полностью привержена цифровизации бизнес-модели и модернизации своей операционной деятельности. Поэтому в 2019 году мы преобразовали наш облачный центр в Центр технологий цифровой трансформации (DXT), чтобы управлять большими данными, сервисными платформами и LG ThinQ.
LG ThinQ, как один из ключевых факторов нашей цифровой трансформации – это гораздо больше, чем интерфейс искусственного интеллекта для бытовой техники LG. Решение LG с ИИ органично сочетает в себе новые технологии и оборудование из широкого списка предлагаемых продуктов, таких как умные телевизоры, холодильники, очистители воздуха и даже пылесосы.
Только в 2018 году LG Electronics продала по всему миру более 70 миллионов Smart TV и 5 миллионов единиц бытовой техники с технологией ThinQ. Хоть популярность умных продуктов стала отличной новостью для LG, внезапный рост количества активаций серьезно сказался на наших серверах и инфраструктуре. Было ясно, что компании необходимо полностью перейти на цифровые технологии, работая в сотрудничестве с ключевыми партнерами для внедрения IoT-решений (интернет вещей). Несмотря на то, что LG гордится своим сильным производственным наследием, было очевидно, что такая трансформация потребует ноу-хау специалистов разных областей.
С момента запуска LG Cloud в двух ключевых направлениях компании произошли кардинальные изменения: снизились затраты и изменились методы нашей работы. Чтобы повысить эффективность, мы сосредоточились на создании безсерверной облачной среды, которая не требовала больших серверных стоек, занимающих ценное пространство и требующих регулярного обслуживания. Нам нужна была система, в которой поставщики услуг могли бы управлять всем самостоятельно, обеспечивая при этом безопасную работу 24/7. В итоге мы получили систему, которая позволила LG сэкономить до 80% затрат на разработку.
Запуск новых сервисов может быть невероятно дорогим, и перед вложением средств отдел развития организации должен быть уверен, что вложенные инвестиции стоят своих денег. Для бизнеса большие первоначальные затраты на новую ИТ-инфраструктуру могут убить идею еще до того, как она будет реализована.
Изменились к лучшему и рабочие процессы. Возможность работать через облако предоставляет сотрудникам пространство для дискуссий с командами, отвечающими за разработку продуктов, с самого начала проекта. Это сильно упрощает совместную работу, особенно в проектах, в которых задействовано много переменных.
Учитывая стремление LG к улучшению жизни для пользователей, центр DTX продолжит работать над внедрением еще более инновационных способов работы, которые принесут больше удобства как потребителям, так и сотрудникам.
Д-р Ким Донг-вук, руководитель DTX-центра.