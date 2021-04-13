Изменение форм-фактора телевизоров, как потребность рынка

В бытовой электронике форм-фактор относится к физическому размеру и форме конкретного продукта, а в телевизионной индустрии форм-фактор в основном определяется развитием технологий производства дисплеев. Сегодня все тенденции указывают на то, что гибкие дисплеи задают вектор движения в телевизионном мире, предлагая потребителям альтернативное решение жестким прямоугольным коробкам.

Основная причина важности инноваций в форм-факторе телевизоров заключается в решении проблемы стагнации технологической отрасли, которая рискует потерять актуальность. Другими словами, технология, в которой нет инноваций, скоро уступит место тем решениям, в которых они присутствуют. Положение, в котором больше двух десятилетий доминирует один и тот же жесткий ЖК-дисплей, не сулит ничего хорошего для будущего всей отрасли.

Помимо основной причины, есть и другие необходимости обновления форм-фактора телевизоров: возросшая мобильность потребителей, объединение разных устройств и эволюция в сторону интеллектуальных решений. Эти факторы подготовили почву для телевизора, который дополнит образ жизни потребителей и подойдет для любого пространства и окружения

LG SIGNATURE OLED R – это ответ LG на призыв промышленности и потребителей к инновационному форм-фактору телевизоров. Ранняя версия этого футуристического продукта вызвала сильный ажиотаж, когда он впервые был представлен миру в начале прошлого года.

До сих пор телевизоры рассматривались как еще один громоздкий предмет бытовой техники, который занимает много места. LG SIGNATURE OLED R был попыткой компании переписать свод правил и изменить представление о том, чем может быть телевизор. LG SIGNATURE OLED R – это образ жизни, который говорит о новом типе пользовательского опыта, подчеркивая пространственную ценность.

Сворачивающийся телевизор LG позволяет клиентам управлять своим пространством без ограничений, поскольку с ним можно использовать всю комнату, когда телевизор не используется. Типичный телевизор сложно игнорировать, так как большой черный дисплей невозможно не заметить, а решения с проекторами, которые исчезают в потолке и телевизорами за раздвижными панелями имеют свой набор недостатков, вроде необходимости монтажных работ. В отличие от них, LG SIGNATURE OLED R имеет возможность изменять размер экрана в зависимости от желаемого контента: Режим полноэкранного просмотра для классического просмотра фильмов, Линейный режим с видимостью только четверти экрана для показа новостей, погоды или времени и Режим без экрана, позволяющий полностью скрыть экран, используя базу в качестве звуковой панели премиум-класса.

Технология OLED-дисплеев играет ключевую роль в создании инновационного форм-фактора, поскольку светоизлучающие диоды в OLED-дисплеях не требуют толстой задней подсветки, необходимой для обычных ЖК, а также телевизоров с технологией квантовых точек. Характеристики OLED позволяют создавать разнообразные гибкие и тонкие конструкции телевизоров, не создавая ущерба для качества изображения. Благодаря почти бесконечному коэффициенту контрастности, все OLED-телевизоры отображают насыщенные цвета и глубокий черный цвет с широким углом обзора.

Для производителя телевизоров инновационный форм-фактор может предложить конкурентное преимущество и эффективный способ выделиться на переполненном рынке телевизоров. Продукт, который предоставляет покупателям новую пространственную ценность в виде сворачивающегося дисплея – это преимущество, с которым не сравнится ни один ЖК-телевизор, потому что для успеха на современном рынке, инновации должны предлагать нечто большее, чем просто другой дизайн. В случае с LG SIGNATURE OLED R реальные преимущества для потребителей заключаются в интуитивно понятном интерфейсе, эксклюзивном контенте и уникальном пользовательском опыте.

LG понимает, что технологии позволяют создавать такие инновации, как LG SIGNATURE OLED R, а воображение – это то, что будет двигать рынок телевизоров вперед с появлением дисплеев следующего поколения.