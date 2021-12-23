На какую высоту вешать телевизор на кухне?

Обустраивая комнату для приёма и приготовления пищи, большинство задумывается, как выбрать бытовую технику под разные стили. При этом редко уделяется внимание тому, какой должна быть высота установки телевизора на кухне. Высота монтажа телевизора зависит от различных факторов.

Выбираем ТВ-панель в кухню





Для начала нужно правильно выбрать плазму. В большинстве случаев речь идёт о маленькой модели от LG или другого популярного бренда. Специалисты рекомендуют для комнаты в 9 кв. м выбирать устройство, диагональ экрана которого не превышает 28-32 дюймов. Именно такой размер экрана удобно смотреть с небольшого расстояния.

Если же комната большая (больше 15 кв. м) и ничего не мешает обзору, то лучше остановить выбор на большом экране (32-40 дюймов).

Не только расположение телевизора на стене играет роль: не менее важно и разрешение матрицы. Зачем это нужно? Чтобы видеть максимально чёткую картинку со сравнительно небольшого расстояния. Если разрешение будет низким, то изображение будет зернистым. В ТВ-панелях от ЛДЖ разрешение всегда высокое, поэтому для сочной картинки лучше выбрать электронику именно этого бренда.

Варианты установки телевизора





Существует несколько вариантов установки. Наиболее чаще выбираются такие варианты размещения электроники ЛЖ:

- на холодильнике;

- в специальной тумбочке;

- на стене над столом.

Первые два варианта используются всё реже. На холодильник или в шкаф LCD-экран устанавливать не рекомендуется, так как возможен его перегрев.

Телевизор на стене под потолком — оптимальное решение. Но даже при таком варианте размещения установку техники планируют вдали от плиты, вытяжки или микроволновки. То есть стоит исключить любые температурные воздействия.

Какую выбрать высоту для размещения ТВ?





Высота крепления телевизора напрямую зависит от способа просмотра. В этой комнате телепрограммы и фильмы просматриваются не более 1-2 часов в день, в отличие от гостиной. От обеденного стола до экрана должно быть не менее 2-3 диагоналей экрана.

Оптимальной считается высота ТВ на кухне, которая равняется 175 см и выше. Во-первых, электронное устройство не будет мешать просмотру ТВ-программ всем членам семьи во время еды. Во-вторых, если дома есть дети, то они не смогут задеть столь высоко расположенное устройство в ходе своих игр.

Стоит выбирать такое место крепления, при котором не будет загораживаться обзор, если кто-то из членов семьи будет вставать и брать продукты, приносить новую порцию еды или покидать комнату.

Достаточно сложно с первого раза найти оптимальное положение телевизора, ведь роль играет не только высота ТВ на стене, но и угол обзора. Поэтому для крепления используются только подвижные кронштейны. Они позволяют удобно менять угол поворота и наклона экрана. Современные кронштейны рассчитаны на вес разных ТВ-панелей с диагональю от 19 до 43 дюймов и более.

Как правило, телевизор устанавливается на противоположной от окна стене. Поэтому нужно исключить блики от солнца на экране. То есть важно предусмотреть и покупку соответствующих штор на окна, которые будут предотвращать такие неудобства во время просмотра.