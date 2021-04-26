Путеводитель по микроволновым печам LG

Как вы уже поняли из заголовка, сегодня мы говорим о микроволновых печах.

Со дня начала продаж первой серийной микроволновой печи прошло уже 59 лет. И если тогда она стоила порядка 3000$ и годилась только для разморозки продуктов, то сегодня в микроволновой печи можно разогревать, размораживать и даже готовить блюда, не говоря о том, что цена их теперь кратно меньше, что не может не радовать. Впрочем, обо всем по порядку.

Чтобы у вас сложилось полное представление о том, на что способны модели LG, мы сделаем небольшой экскурс по возможностям микроволновых печей Соло и печей с грилем.



Модели Соло – это классические микроволновые печи с расширенными возможностями и разнообразными программами. А печи с грилем отличаются тем, что в них установлен гриль, который создаст блюдам хрустящую корочку, подплавит сыр и карамелизирует сахар.

Итак, чем вас приятно удивят микроволновые печи LG:

1. Smart Inverter.

В обычных печах, когда температура достигает нужной отметки нагревательный элемент выключается, включаясь снова, только когда температура начинает падать. Из-за этого происходят небольшие перепады температуры, которые могут испортить блюдо. Встроенная в LG NeoChef технология Smart Inverter удерживает температуру на одной отметке, и блюда готовятся равномерно и быстро.

А благодаря тому, что максимальная мощность разогрева увеличилась до 1000 Вт при одинаковом потреблении электроэнергии с обычными микроволновыми печами, хотя в них всего 800 Вт, приготовление блюд у вас занимает меньше времени и позволяет готовить более здоровую пищу.

2. Равномерный подогрев и размораживание.



Система регулирования мощности микроволн позволяет равномерно подогревать блюда и размораживать продукты, сохраняя их вкус и структуру. Благодаря этому, такой проблемы, как поджаренные края с холодным центром больше не будет.



3. Антибактериальное покрытие EasyClean.

Внутренняя поверхность моделей имеет специальное покрытие EasyClean. Оно помогает очистить LG NeoChef от капель жира или кусочков еды всего в несколько движений. Для этого не нужны моющие средства или растворы – достаточно обычной влажной салфетки.





4. Несколько устройств в одном.

Помимо классического подогрева и разморозки, в микроволновых печах LG NeoChef можно готовить домашний йогурт, запекать блюда, растапливать шоколад или масло, делать картошку фри или хрустящие крылышки во фритюрнице. И это не говоря о возможности запекать мясо, рыбу и овощи на гриле в отдельных моделях.

Это лишь краткий перечень основных особенностей моделей LG NeoChef. В большинстве моделей также установлена 6-угольная опора поворотного столика, который не соскакивает с колесиков, используется технология Экономии электроэнергии Eco ON и встроена яркая LED-подсветка.