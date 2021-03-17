Что отличает бюджетные модели стиральных машин от премиальных с искусственным интеллектом AI DD?

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Сегодня попробуем разобрать смысл выражения «познается в сравнении» на примере бюджетных и премиальных стиральных машин LG AI DD.
Разница между крайними моделями в ценовом диапазоне варьируется в пределах 200 000 тг, и несмотря на эту разницу, у каждой модели есть свои преимущества, которые обрадуют своих владельцев.
Перед тем, как перейти к сравнению, в двух словах расскажем, что такое LG AI DD.
Это стиральные машины нового поколения с интеллектуальной системой AI DD, которая определяет характеристики ткани: вес, плотность и мягкость. Система автоматически анализирует ткань и подбирает оптимальный алгоритм стирки, основываясь на базе данных из 20 000 сочетаний ткани. Как результат – высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.1
Помимо интеллектуальной системы, в каждой модели линейки AI DD установлен инверторный прямой привод с гарантией 10 лет и предусмотрена возможность управлять стиральной машиной через приложение ThinQ в смартфоне. Также, в стиральных машинках LG AI DD используется технология обработки паром LG Steam, которая удаляет до 99.9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи.2 Это особенно оценят те, у кого есть маленькие дети.
Несмотря на обилие возможностей, что уже есть в каждой стиральной машине, все-таки есть между ними отличия, которые влияют на разницу в цене. Их мы сегодня и разберем.
Начнем с более доступной модели LG AI DD с максимальной загрузкой барабана 7 кг
Если говорить про отличия от более дорогих моделей, так их всего несколько:
- Вместительность – 7 кг, когда в самой большой версии, вместительность до 10,5 кг;
- Дисплей, который немного меньше моделей с более высокой ценой;
- И ее главное отличие и оно же преимущество – относительно невысокая цена, при наличии большей части основных возможностей, которые предлагает AI DD.
Если вы ищите что-то среднее, вам понравится модель AI DD с максимальной загрузкой 8,5 кг.
У этой модели несколько ключевых отличий:
1.Функция быстрой стирки TurboWash 360™, благодаря которой белье будет чистым всего за 39 минут, с минимальным повреждением ткани;
2.Возможность включения и выключения цикла пара при необходимости;
3.И, помимо удаления аллергенов, в этой модели есть дополнительная особенность – возможность запустить разглаживание до 30% мелких складок на одежде3.
Отличий от самой дорогой версии вроде бы не так много, однако если у вас большая семья и процесс стирки практически не прекращается, рекомендуем обратить внимание на модель LG AI DD с возможностью сушки вещей по окончанию стирки.
Ее главное отличие от предыдущих моделей – функция стирки с сушкой, которая позволяет высушить одежду до 100% после стирки и сэкономить время на развешивании белья. Другими словами, после стирки вам не нужно дополнительно развешивать белье, вы его достанете уже сухим.
В этой модели есть шесть типов сушки под разные задачи, и в этот список входит технология Eco Hybrid. Эта технология позволяет выбрать экономию времени или экономию электроэнергии в зависимости от ваших целей.
Помимо сушки, модель может похвастать большой вместительности в 9 кг.
Какой машинкой пользоваться – выбирать вам, а какое бы решение вы не приняли, техника LG принесет вам удовольствие в любом ценовом сегменте.
Все модели стиральных машин LG AI DD вы можете посмотреть в каталоге по ссылке:
https://www.lg.com/kz/washing-machines/aidd.
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1 Повреждение ткани уменьшилось на 18% благодаря AI DD™. При испытании компанией Intertek на хлопчатобумажном цикле с нагрузкой в 2 кг (нижнего белья) в обычной стиральной машине LG, модели FC1450S2W и стиральной машине LG AI DD, модели F4V9RWP2W - результаты могут отличаться в зависимости от состава, нагрузки и факторов окружающей среды.
2 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
3 Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.