Уборка по правилам фэн-шуй после праздников с незаменимыми помощниками по дому от LG

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После праздничного сезона наступает время для наведения чистоты и порядка в доме. Справиться с этой задачей помогут незаменимые помощники в доме с использованием передовых технологий, которыми обладает техника LG для дома.
Очищение дома от негативной энергии
Фэн-шуй уделяет много внимания избавлению от старых и ненужных предметов, а значит и пыли, которая также сохраняют в себе негативную энергию. И если никто лучше вас не сможет определить какие вещи необходимо сохранить, а с какими расстаться окончательно, то незаменимым помощником в борьбе с пылью станет беспроводной пылесос LG A9N-CORE . Его мощный мотор и многофункциональные насадки позволят легко очищать каждый уголок помещения. С вакуумной технологией AEROSCIENCE™ мощные мини-вихри воздуха отделяют частицы пыли, а Smart Inverter Motor работает с высокой скоростью, чтобы создавать быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер для эффективной уборки. Важно отметить, что встроенный мотор с прямым приводом внутри насадки Power Drive Nozzle™ (Пауэр Драйв Нозл) вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре. При этом специальная технология щетки Anti-tangle (Анти-тэнгл) минимизирует прилипание волос и шерсти домашних животных к щетке, что делает уборку более удобной, позволяя очистить помещения от грязи и захламленных углов, который согласно фэн-шуй, тормозят энергетические потоки.
Правила уборки по фэн-шуй также гласят, что не стоит накапливать пыль в доме. Чтобы этого не случилось, используйте беспроводной пылесос LG A9N Core, который обеспечит безупречную чистоту и комфортный процесс уборки, ведь телескопическая трубка регулируется на 4 разные длины для большего удобства в использовании, а эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™ (Ручка Опти-Бэлансд Хэндл) минимизирует нагрузку на мышцу запястья, позволяя вам как сохранять собственную энергию, так и освобождать пространство вокруг вас.
Восстановление энергии через циклы стирки
В практиках фэн-шуй очень часто упоминается важность очищения от энергии во время стирки вещей. Для этой цели отлично подойдет стиральная машина LG с технологией Steam, которая бережно отстирывает ткани от загрязнений и удаляет до 99,9% аллергенов, благодаря подаче горячего пара. Технология поможет во время стирки избавиться даже от твердых излишков грязи, неприятных запахов и складок на одежде.
А благодаря технологии AI DD™ стиральная машина подбирает самый оптимальный режим стирки для белья, распознавая вес и тип ткани, определяя до 20 000 различных ее характеристик1, делая деликатные ткани мягкими и чистым, сохраняя структуру материалов, при этом расходуя электроэнергию более экономно. Таким образом вы не только очищаете одежду от загрязнений, а и создаете ощущение свежести и чистоты, ваших текстильных изделий, так как они могут сохранять в себе неблагоприятную энергию от предыдущих событий. Итак, каждый цикл стирки это не просто процесс очистки тканей, также это способ обновления энергии предметов в доме.
Используя простые принципы очистки пространства с техникой LG, вы очистите свое пространство от беспорядка и создадите гармонию и баланс, соответствующие принципам фэн-шуй. Благодаря передовым технологиям и инновационным разработкам LG, процесс уборки станет более легким и эффективным и будет символизировать обновление как вашего дома, так вашего внутреннего состояния.
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1 - Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9RWP2W по сравнению с FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.