[Уголок руководителя] Умная фабрика: вступая в новую эру производства

С момента промышленной революции производство служило двигателем глобального экономического роста. Однако сегодня эта сфера переживает фундаментальные изменения. Общественные и структурные сдвиги – включая стареющее население, сокращающуюся рабочую силу, изменение торговой политики и перестройку цепочек поставок – заставляют отрасль переосмысливать, как создаются продукты.

Это не просто этап постепенных улучшений. Это переломный момент, в котором традиционная модель производства переосмысливается. Прогрессивные компании внедряют производственные системы нового поколения, такие как гигафабрики – масштабные автоматизированные предприятия – и «тёмные» фабрики, способные функционировать с минимальным участием человека или вовсе без него.

Динамика уже заметна в цифрах. Согласно данным Precedence Research, мировой рынок умных фабрик, оценённый в 155,6 миллиарда долларов США в 2024 году, к 2034 году более чем удвоится – до 386,4 миллиарда долларов. При прогнозируемом среднем годовом темпе роста (CAGR) в 9,5 процента умные фабрики стремительно становятся новой основой промышленной конкурентоспособности.

Видение LG в области умных фабрик

С более чем 60 производственными площадками в более чем 40 странах LG обладает богатой историей в сфере глобального производства. Опираясь на почти 70-летний опыт, мы запустили направление умных фабрик в 2024 году, чтобы возглавить эту новую промышленную революцию.

Наш подход основан на интеллектуальной оптимизации производства. Мы предлагаем не просто оборудование – мы выстраиваем стратегические партнёрства. Наши решения разрабатываются с учётом индивидуальных потребностей и целей каждого клиента, обеспечивая персонализированный и ориентированный на заказчика подход.

Стратегический партнёр в трансформации производства

В современном динамичном производственном мире решения для умных фабрик уже не являются опцией – они становятся необходимостью. LG предоставляет комплексную поддержку: от проектирования заводов и аудита процессов до анализа возврата инвестиций и поэтапных дорожных карт внедрения.

Мы обслуживаем широкий спектр клиентов – от небольших производителей, начинающих свой путь цифровой трансформации, до крупных предприятий, модернизирующих сложные производственные процессы. Каждое сотрудничество начинается с глубокого анализа отраслевых требований, объёмов производства и существующей инфраструктуры, что позволяет нам разрабатывать максимально адаптированные решения.

Производство на основе ИИ и данных

В основе возможностей умных фабрик LG лежит мощная платформа, использующая около 770 терабайт производственных данных. Благодаря искусственному интеллекту и анализу больших данных наши системы преобразуют традиционные процессы в интеллектуальные и адаптивные экосистемы.

С помощью технологии цифровых двойников мы моделируем планировку и производственные процессы ещё до их физической реализации, снижая риски и устраняя догадки. Генеративный ИИ отслеживает оборудование в режиме реального времени, выявляя такие проблемы, как необычные вибрации, и предлагает корректирующие действия. Vision AI дополнительно повышает безопасность операций и качество продукции, мгновенно обнаруживая дефекты и потенциальные угрозы.

Представьте такую ситуацию: простая голосовая команда – «7:00: обнаружена вибрация на оборудовании A» – запускает немедленную диагностику системы, которая обращается к историческим данным и предлагает дальнейшие шаги. Vision AI затем помогает оператору устранить проблему прямо на месте. Такое принятие решений в реальном времени на основе данных – отличительная черта подлинной умной фабрики.

Подтверждённые результаты, реальное влияние

Результаты говорят сами за себя. На заводе LG Smart Park в Чанвоне, Южная Корея, уровень автоматизации достиг 65 процентов, что привело к увеличению производительности на 22 процента и снижению уровня дефектов на 30 процентов. В США на нашем предприятии в Теннесси производительность выросла на 17 процентов, а энергоэффективность – на 30 процентов.

Оба предприятия были признаны «Фабриками-маяками» («Lighthouse Factories») Всемирным экономическим форумом – это престижное признание выдающихся достижений в области передового производства.

Масштабирование успеха в разных отраслях

Опираясь на эти успехи, мы расширяем применение решений для умных фабрик в новые секторы – от аккумуляторов и автокомпонентов до полупроводников и тяжёлой техники. Мы также выходим на отрасли с высоким потенциалом, такие как фармацевтика и косметика.

В США и странах Юго-Восточной Азии LG реализует полномасштабные проекты «под ключ», направленные на повышение эффективности, улучшение качества и усиление конкурентоспособности. Мы ожидаем, что объём заказов на наши решения для умных фабрик в этом году достигнет 400 миллиардов южнокорейских вон, а к 2030 году превысит 1 триллион вон.

Совместное формирование будущего производства

Для LG умная фабрика – это не только высокотехнологичные инструменты, но и продуманные стратегии, выстроенные вокруг потребностей наших клиентов. Мы убеждены, что успех определяется не уровнем автоматизации, а тем, насколько гибким, устойчивым и готовым к будущему становится производство.

Мы гордимся сотрудничеством с нашими партнёрами для создания производств, которые становятся не только более эффективными, но и более конкурентоспособными и устойчивыми. По мере того как производственный сектор продолжает развиваться, LG остаётся приверженной роли лидера – совместно формируя будущее интеллектуального производства.

Сон Си-ён (Song Si-yong), руководитель Smart Factory Business Division, Production engineering Research Institute, LG Electronics