[Рабочие моменты] Укрепление корпоративной ценности LG через эффективное взаимодействие с инвесторами

В этом выпуске «Рабочие моменты» мы рассказываем о деятельности подразделения IR Division компании LG, акцентируя внимание на их усилия по взаимодействию с ключевыми заинтересованными сторонами. Также поделимся новостями о ходе работы и планами на будущее для повышения ценностей компании.

Эффективные отношения с инвесторами (IR) имеют решающее значение для успеха компании, способствуя прозрачности путем предоставления четкой и точной информации инвесторам, аналитикам и другим заинтересованным сторонам. Роль специалистов по IR развивается во всем мире, охватывая важные корпоративные функции, включая устойчивое развитие. Вместо того, чтобы просто служить связующим звеном между организацией и финансовым сообществом, команды IR все чаще становятся стратегическими партнерами, играя важную роль в продвижении инициатив в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), которые выходят за рамки традиционной отчетности по устойчивому развитию.

Как компания, которая всегда ставила в приоритет прозрачность в коммуникациях с клиентами и инвесторами, LG тщательно сформировала высококвалифицированную команду специалистов в области IR. В этом выпуске [Рабочие моменты] мы заглянем за кулисы работы IR-подразделения компании LG, чтобы узнать об их задачах, трудностях, с которыми они сталкиваются, и о том, что мотивирует их добиваться выдающихся результатов в своей сфере.

Основная задача IR-организации — обеспечить справедливую оценку бизнеса, создать благоприятную среду для привлечения средств через рынки капитала и поддерживать стабильную базу акционеров.

«Для достижения этих целей наше подразделение выполняет широкий спектр задач — от взаимодействия с инвесторами и надзор за раскрытием корпоративной информации до публикации финансовых отчетов, и проведения бизнес-брифингов и собраний акционеров», — отметил господин Пак Вон-чжэ (Park Won-jae), руководитель отдела IR-подразделения компании LG Electronics.

Деятельность IR можно в целом разделить на три ключевые направления: повышение целостности рынка капитала путем обеспечения соблюдения соответствующих правил и законов, при обмене информацией; коммуникация с инвесторами по вопросам текущего состояния менеджмента, стратегий и видения компании посредством корпоративных презентаций и конференций; и сотрудничество со смежными организациями, такими как финансовые, для разработки политики возврата средств акционерам, включая дивиденды или выкуп акций, для повышения акционерной стоимости.

Подразделение IR компании LG состоит из группы IR Planning Team и группы IR Communications Team. Группа IR Communications Team отвечает за взаимодействие с корейскими и международными инвесторами, а также за внешние коммуникации высокого уровня. Между тем, группа IR Planning Team курирует задачи, связанные с политикой, такие как раскрытие информации о компании и проведение собраний акционеров.

Учитывая, что каждая команда решает различные типы задач с разными масштабами сотрудничества и ожидаемыми результатами, члены команды должны обладать навыками и опытом, соответствующими их конкретным обязанностям.

«Члены IR Planning Team должны иметь высокий уровень осведомленности о требованиях к соблюдению законодательства, а также глубокое понимание соответствующих систем и нормативных актов», — заявил господин Ли Сын-чжу (Lee Seung-ju), руководитель группы IR Planning Team. «В то же время для членов IR Communications Team крайне важны выдающиеся коммуникативные навыки, так как их работа предполагает активное взаимодействие как с корейскими, так и с мировыми инвесторами». Кроме того, для всех сотрудников IR Division крайне важно иметь всестороннее понимание работы финансовых рынков, текущей ситуации в отрасли и различных направлений деятельности компании.

Ежедневные рутины членов IR-подразделения LG существенно зависят от времени года. «Наша работа следует четкому циклу, который обычно совпадает с квартальными, полугодовыми и годовыми графиками финансовой отчетности», — пояснил господин Ким Сын-хен (Kim Seung-hyun), руководитель группы IR Communication Team. « К основным задачам относятся ежегодные мероприятия, такие как общее собрание акционеров, публикация квартальных финансовых результатов и Non-Deal Roadshows.* По мере приближения этих дат наше внимание сосредотачивается на подготовке этих мероприятий».

Например, квартальные финансовые отчеты обычно публикуются в конце апреля, июле, октябре и январе. «Примерно в течение 20 дней, предшествующих этим отчетам, мы тесно сотрудничаем с различными подразделениями компании, чтобы сформировать и донести до рынка ключевые сообщения компании», — пояснил господин Ким. «Мы тщательно анализируем, как эта информация может повлиять на наших заинтересованных сторон после ее публикации».

Ежегодное общее собрание акционеров также требует значительного внимания, поскольку IR-команды должны придерживаться строгих юридических процедур, предусмотренные Коммерческим кодексом Республики Корея. «Как правило, подготовка к собранию, запланированному на март, начинается еще в четвертом квартале, поскольку на нем мы обсуждаем финансовые результаты предыдущего года», — добавил господин Ли.

В отличие от этих предсказуемых, рутинных видов деятельности, рынки капитала постоянно развиваются, что требует гибкости и точности в коммуникациях и формировании политики по работе с акционерами. «Поскольку мы подвержены влиянию внешних факторов, нерегулярные задачи зачастую включают новые или нестандартные ситуации, что делает работу IR очень динамичной», — сказал господин Ким.

Благодаря профессионализму, креативности и высокой степени вовлеченности, подразделение IR компании LG заслужило признание за выдающиеся результаты и приверженность прозрачным коммуникациям. Недавно отдел был удостоен награды Financial Services Commission Chairman's Award (Grand Prize) на церемонии вручения наград Korea IR Awards 2024, организованной Korea Investor Relations Service. Это не первая высокая награда подразделения: в 2021 году они получили Grand Prize в Corporate category, а в прошлом году — награду IR Council Chairman's Award (Excellence Award). Это признание особенно значимо, поскольку повышение корпоративной ценности становится ключевым приоритетом на глобальных финансовых рынках. LG была отмечена авторитетными экспертами и регулирующими органами за структурированный и искренний подход к коммуникации с рынком.

Подразделение по связям с инвесторами LG активно внедряет в коммуникации с инвесторами средне- и долгосрочное стратегическое направление компании Future Vision 2030. Это видение является основой стремления LG обеспечить устойчивый рост, совершив переход к ориентированной на будущее бизнес-модели. Компания опирается на конкурентоспособность и экспертизу мирового класса, которые она развивала на протяжении десятилетий в таких основных видах деятельности, как производство бытовой техники. Последовательная и искренняя приверженность повышению корпоративной и акционерной стоимости, проявленная подразделением по связям с инвесторами, получила широкую похвалу.

С момента объявления Future Vision 2030 в июле прошлого года компания направила большие силы на укрепление внешних коммуникаций по вопросам эффективности и направления бизнеса. На крупных мероприятиях IR, таких как общее собрание акционеров, корпоративные презентации для международных инвесторов и инвестиционные форумы, топ-менеджеры LG, включая CEO и CFO, делают упор на открытое и прозрачное прямое взаимодействие с рынком. Начиная с этого года, LG увеличила значимость конференц-звонков по доходам. Звонки, ранее проводившиеся руководителями IR и руководства бизнес-подразделений, теперь курируются CFO.

Кроме того, в начале этого года LG объявила о новой трехлетней дивидендной политике для повышения акционерной стоимости, включающей повышенный коэффициент выплат, минимальный годовой дивиденд и полугодовые выплаты дивидендов. В августе LG возглавила десятку крупнейших конгломератов Кореи, предварительно объявив о программе “value-up”, направленной на повышение стоимости предприятия. Затем, 22 октября, LG представила свой «План повышения корпоративной стоимости», интегрирующий видение Future Vision 2030 с дополнительными инициативами акционеров, включая целевую доходность капитала (ROE) в 10 процентов или выше к 2027 году. Рассматриваемые будущие действия включают в себя аннулирование существующих казначейских акций, дополнительный выкуп акций и потенциальное принятие квартальных дивидендов.

«Благодаря этим шагам мы последовательно демонстрируем искреннюю и активную приверженность повышению как корпоративной, так и акционерной стоимости», — пояснил господин Ли.

Корпоративная ценность — это не только цифры в финансовых отчетах; она также включает нематериальные активы, такие как потенциал будущего роста, имидж компании и ценность бренда. « Мы несем большую ответственность за представление LG Electronics и донесение её истинной корпоративной ценности до рынка», — отметил господин Ким. « Мы стремимся быть образцовой IR-организацией, которая воплощает в себе профессионализм, увлеченность и искренность».

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* Non-Deal Roadshow (NDR) — это мероприятие, в ходе которого руководство компании встречается с инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами для предоставления информации о бизнес-стратегии компании, финансовых показателях и будущих перспективах. В отличие от Deal Roadshow (DR), которое направлено на продвижение конкретного предложения ценных бумаг или сделки, NDR можно рассматривать как IR-мероприятие, нацеленное на существующих акционеров.