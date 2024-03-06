Улучшение жилого пространства с LG OLED M и Zero Connect Box

Пространство способно формировать как восприятие, так и перспективу нашего жизненного опыта. Страсть к дизайну интерьера подогревается эмоциональным влиянием нашего окружения и нашим отношением к эстетике. Многие из нас прилагают сознательные усилия, чтобы отразить то, кем мы являемся, через наш домашний декор. Тенденции в дизайне интерьера вдохновлены культурными событиями, а иногда являются реакцией на какие-либо движения в популярной культуре. При наличии таких влиятельных игроков, поддержание баланса и введение элементов, которые дополняют, а не подавляют дизайн интерьера, крайне важны. Особенно, когда речь идет об интеграции значимых, но потенциально нарушающих баланс элементов, таких как телевизор, в декор комнаты. К счастью, компания LG разработала решение, которое позволяет людям оставаться верными своему неповторимому стилю.

Благодаря LG OLED M телевизор больше не является оппонентом дизайнера интерьера, а становится инструментом, позволяющим улучшить декор и адаптировать пространство к современному образу жизни благодаря его полной интеграции. Компактный и незаметный, элегантный OLED-телевизор с Zero Connect Box — единственный OLED-телевизор, который может передавать видео и аудио в формате 4K 120 Гц по беспроводной сети, помогая домовладельцам освободить свой телевизор от кабелей и внешних устройств и получить свободу в создании жилых помещений своей мечты.

Больше пространства для вещей, которые Вы любите

Чувствуете себя перегруженным из-за беспорядка вокруг экрана телевизора? Видимые кабели и громоздкая мебель могут занимать ценное пространство, к большому разочарованию дизайнера. Загромождение не только нарушает баланс изысканности и функциональности, над созданием которого они так неустанно трудились, но также ограничивает их способность выражать особый личный стиль через дизайн дома.

LG OLED M с Zero Connect Box наводит порядок в зоне телевизора, перемещая запутанные кабели и внешние устройства в более укромные места, например, на прикроватный столик, книжную полку, шкаф или журнальный столик — практически в любое место, которое дизайнер сочтет подходящим. Это также устраняет необходимость в громоздком шкафе или подставке под телевизор, которые часто нарушают дизайн комнаты, освобождая место для элементов декора, картин или для поддержания минималистичного стиля.

С растущей тенденцией к максимализму, когда каждый дюйм пространства тщательно продуман в общей эстетике, Zero Connect Box становится универсальным решением. Устранив запутанные кабели и внешние устройства вокруг экрана, домовладельцы могут наслаждаться вновь обретенной свободой экспериментировать с размещением мебели, цветами и текстурами, помогая им создать желаемую эстетическую гармонию.

Телевизор для изысканной простоты

Поскольку все больше дизайнеров вдохновляются тенденцией к «тихой роскоши», которая отдает предпочтение непринужденной элегантности, а не показному лоску, LG OLED M и его Zero Connect Box стали идеальным компаньоном для создания сдержанно изысканного дома. LG OLED M повышает элегантность жилого пространства с помощью Zero Connect Box, создавая целостный образ благодаря приглушенным тонам, изысканной отделке и простоте в рамках концепции «тихой роскоши». Кошмар для дизайнеров, стремящихся создать пространство, которое выглядело бы роскошно, но не слишком: кабели и беспорядок, ограничивающие свободу дизайна, поскольку их приходится скрывать за большим количеством мебели.

С помощью Zero Connect Box легко и просто привнести роскошь в зону ТВ, упростив пространство и удалив ненужный беспорядок. А благодаря гладкому и ультратонкому дизайну OLED-экран крепится заподлицо со стеной и напоминает изысканную рамку для фотографий, которая сливается с декором, а не отвлекает от него внимание.

Гибкость без проблем

Благодаря Zero Connect Box дизайнеры больше не привязаны к длине телевизионных кабелей или расположению мебели. Они могут более стратегически подходить к использованию пространства. Zero Connect Box открывает новые планировки комнат без необходимости менять проводку или перемещать тяжелую мебель. Хотите переставить мебель для вечера кино или обновить интерьер в зависимости от времени года? Нет проблем, поскольку LG OLED M можно легко перемещать по комнате благодаря тому, что он избавляет от необходимости распутывать, отсоединять и повторно подключать несколько кабелей.

Еще одним важным преимуществом Zero Connect Box является то, что он позволяет пользователям легко подключать и отключать устройства без необходимости лезть за экран или возиться с кабелями. Это дает пользователю возможность разместить свой Zero Connect Box в любом месте в пределах досягаемости шнура питания и, следовательно, возможность управлять всеми подключенными устройствами в более удобном и хорошо организованном пространстве.

Домашний кинотеатр на любой случай жизни

Еще одна домашняя тенденция, появившаяся в последние годы, — это домашний кинотеатр, который адаптируется к современной жизни. С помощью LG OLED M дизайнеры дома могут создать домашний кинотеатр, который можно использовать и как игровую комнату. В этом пространстве консоль или проигрыватель Blu-ray, которые загораются при использовании, можно разместить вне поля зрения, а не под телевизором, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы и максимизировать погружение в происходящее на экране.

LG OLED M крепится прямиком на стену, а Zero Connect Box передает видео и звук по беспроводной сети на экран, поэтому зритель видит перед собой только OLED-телевизор. Это позволяет легче оценить невероятное качество изображения с самоподсветкой на OLED-экране, которое способствует более глубокому погружению благодаря меньшему количеству отвлекающих факторов между ними и дисплеем.

Более того, OLED-телевизоры LG не только обеспечивают идеальный черный цвет и большой размер экрана, а и часто работают лучше, чем проекторы, в более ярком помещении. Поэтому комната не обязательно должна быть абсолютно черной, чтобы достичь уровня погружения, которое предпочитают геймеры.

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1 Данная услуга требует регистрации и подписки. Игры могут потребовать отдельной покупки. Для некоторых игр, предлагаемых данной услугой, может потребоваться подключение геймпада, мыши, клавиатуры и т.д. Услуга может быть прекращена по обстоятельствам, связанным с компаниями-поставщиками игр. Услуга доступна на моделях LG OLED TV, выпущенных после 2020 года, и может быть недоступна в некоторых странах. Набор предлагаемых услуг может варьироваться в зависимости от страны.