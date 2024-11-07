[Уголок руководителя] Умные решения для дома без труда

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
По мере того, как технологии умного дома и электрификации становятся ключевыми трендами в секторе бытовой техники, мы наблюдаем отраслевой сдвиг от простых продаж товаров к более сервис-ориентированной бизнес-модели.
Технологии умного дома упрощают управление сложными устройствами с помощью различных полезных функций автоматизации. Используя данные, полученные от бытовой техники и датчиков Интернета вещей (IoT), новейшие технологии умного дома лучше понимают образ жизни и потребности клиентов. Это, в свою очередь, позволяет предоставлять проактивные, персонализированные услуги, которые снижают нагрузку по ведению домашнего хозяйства. С развитием технологий мы приближаемся к реализации концепции «Дома без труда», которую разработала компания LG.
Решения для умного дома становятся важным фокусом как для производителей бытовой техники, так и для компаний в сфере IoT, телекоммуникаций, строительства, а также крупных технологических компаний. Введение стандартов или протоколов для умного дома, таких как Matter[1], улучшает совместимость между бытовыми приборами, устройствами IoT и системами умного дома. Более того, технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и окружающих вычислений[2] позволяют пользователям управлять устройствами и сервисами с помощью голосовых команд, экономя время и делая жизнь дома гораздо более комфортной.
Компания LG, один из лидеров в этой области, недавно представила свое новейшее решение AI Home, которое позволяет потребителям управлять бытовыми приборами и устройствами IoT с помощью разговорных голосовых команд. FURON, генеративный ИИ-агент LG и мозг AI Home, способен изучать и запоминать предпочтения пользователей для различных устройств и применять соответствующие настройки в заданных ситуациях. Кроме того, LG AI Home легко подключается к бытовым приборам и устройствам IoT от растущего числа мировых брендов и безупречно интегрируется с различными приложениями через ThinQ ON, центр умного дома на базе искусственного интеллекта от LG. Компания продолжает расширять свою экосистему AI Home, предлагая пользователям более широкий спектр решений и сервисов для умного дома.
Переход от продуктов, работающих на ископаемом топливе, к устройствам, работающим на электроэнергии, является значительным глобальным трендом, который, как ожидается, будет ускоряться в связи с введением международных норм, направленных на смягчение последствий глобального потепления. Котлы стремительно заменяются отопительными системами с тепловыми насосами, газовые плиты — индукционными варочными поверхностями, а газовые сушилки — сушилками с тепловыми насосами. На этом фоне LG активно усиливает свои программы исследований и разработок (R&D) для поиска более эффективных и надежных технологий тепловых насосов. Эти усилия включают недавнее завершение создания «глобального R&D-треугольника» компании для разработки специализированных решений для холодного климата и проведение Всемирного консорциума тепловых насосов, основанного LG в сотрудничестве с международными университетами.
В будущем технологии электрификации будут широко задействованы в решениях для управления энергией в умных домах, оптимизирующих производство, хранение и потребление энергии внутри дома. В итоге это приведет к созданию жилой среды, где жители смогут наслаждаться удобной готовкой, отоплением и охлаждением, а также надежным обеспечением горячей воды, одновременно снижая энергопотребление в быту и негативное воздействие на окружающую среду.
Компания LG, известная своей экспертизой в области умных решений для быта, всегда подчеркивала важность инноваций. Основные технологии LG, включая линейный компрессор в холодильниках, мотор с прямым приводом Direct Drive и технологию TrueSteam™ в стиральных машинах, а также двойные роторные и спиральные компрессоры в кондиционерах, сыграли ключевую роль в укреплении лидерства компании на мировом рынке бытовой техники. В будущем роль отдела исследований и разработок LG станет еще более важной в поиске новых технологий электрификации и умного дома. Благодаря приверженности совершенству и духу поиска новых возможностей, компания LG продолжит вести путь к лучшему будущему.
О Сей-ки (Oh Sai-kee), руководитель Центра исследований и разработок бытовой техники и климатических решений LG Electronics.
[1] Matter — это стандарт подключения устройств умного дома и Интернета вещей (IoT), разработанный Альянсом стандартов подключения (CSA). Matter обеспечивает бесшовную совместимость между устройствами и платформами из разных экосистем.
[2] Окружающие вычисления (ambient computing) — это технологии, которые могут работать незаметно в фоновом режиме, сливаясь с окружающей средой и функционируя автоматически, без того, чтобы пользователи замечали их присутствие. Также известны как «невидимые вычисления» или «исчезающие вычисления.