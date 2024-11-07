[Уголок руководителя] Умные решения для дома без труда

По мере того, как технологии умного дома и электрификации становятся ключевыми трендами в секторе бытовой техники, мы наблюдаем отраслевой сдвиг от простых продаж товаров к более сервис-ориентированной бизнес-модели.

Технологии умного дома упрощают управление сложными устройствами с помощью различных полезных функций автоматизации. Используя данные, полученные от бытовой техники и датчиков Интернета вещей (IoT), новейшие технологии умного дома лучше понимают образ жизни и потребности клиентов. Это, в свою очередь, позволяет предоставлять проактивные, персонализированные услуги, которые снижают нагрузку по ведению домашнего хозяйства. С развитием технологий мы приближаемся к реализации концепции «Дома без труда», которую разработала компания LG.

Решения для умного дома становятся важным фокусом как для производителей бытовой техники, так и для компаний в сфере IoT, телекоммуникаций, строительства, а также крупных технологических компаний. Введение стандартов или протоколов для умного дома, таких как Matter[1], улучшает совместимость между бытовыми приборами, устройствами IoT и системами умного дома. Более того, технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и окружающих вычислений[2] позволяют пользователям управлять устройствами и сервисами с помощью голосовых команд, экономя время и делая жизнь дома гораздо более комфортной.

Компания LG, один из лидеров в этой области, недавно представила свое новейшее решение AI Home, которое позволяет потребителям управлять бытовыми приборами и устройствами IoT с помощью разговорных голосовых команд. FURON, генеративный ИИ-агент LG и мозг AI Home, способен изучать и запоминать предпочтения пользователей для различных устройств и применять соответствующие настройки в заданных ситуациях. Кроме того, LG AI Home легко подключается к бытовым приборам и устройствам IoT от растущего числа мировых брендов и безупречно интегрируется с различными приложениями через ThinQ ON, центр умного дома на базе искусственного интеллекта от LG. Компания продолжает расширять свою экосистему AI Home, предлагая пользователям более широкий спектр решений и сервисов для умного дома.

Переход от продуктов, работающих на ископаемом топливе, к устройствам, работающим на электроэнергии, является значительным глобальным трендом, который, как ожидается, будет ускоряться в связи с введением международных норм, направленных на смягчение последствий глобального потепления. Котлы стремительно заменяются отопительными системами с тепловыми насосами, газовые плиты — индукционными варочными поверхностями, а газовые сушилки — сушилками с тепловыми насосами. На этом фоне LG активно усиливает свои программы исследований и разработок (R&D) для поиска более эффективных и надежных технологий тепловых насосов. Эти усилия включают недавнее завершение создания «глобального R&D-треугольника» компании для разработки специализированных решений для холодного климата и проведение Всемирного консорциума тепловых насосов, основанного LG в сотрудничестве с международными университетами.

В будущем технологии электрификации будут широко задействованы в решениях для управления энергией в умных домах, оптимизирующих производство, хранение и потребление энергии внутри дома. В итоге это приведет к созданию жилой среды, где жители смогут наслаждаться удобной готовкой, отоплением и охлаждением, а также надежным обеспечением горячей воды, одновременно снижая энергопотребление в быту и негативное воздействие на окружающую среду.

Компания LG, известная своей экспертизой в области умных решений для быта, всегда подчеркивала важность инноваций. Основные технологии LG, включая линейный компрессор в холодильниках, мотор с прямым приводом Direct Drive и технологию TrueSteam™ в стиральных машинах, а также двойные роторные и спиральные компрессоры в кондиционерах, сыграли ключевую роль в укреплении лидерства компании на мировом рынке бытовой техники. В будущем роль отдела исследований и разработок LG станет еще более важной в поиске новых технологий электрификации и умного дома. Благодаря приверженности совершенству и духу поиска новых возможностей, компания LG продолжит вести путь к лучшему будущему.

О Сей-ки (Oh Sai-kee), руководитель Центра исследований и разработок бытовой техники и климатических решений LG Electronics.

[1] Matter — это стандарт подключения устройств умного дома и Интернета вещей (IoT), разработанный Альянсом стандартов подключения (CSA). Matter обеспечивает бесшовную совместимость между устройствами и платформами из разных экосистем.

[2] Окружающие вычисления (ambient computing) — это технологии, которые могут работать незаметно в фоновом режиме, сливаясь с окружающей средой и функционируя автоматически, без того, чтобы пользователи замечали их присутствие. Также известны как «невидимые вычисления» или «исчезающие вычисления.