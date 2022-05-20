На протяжении последних нескольких лет лейтмотивом большого количества фантастических книг и фильмов были мечты о технологиях, меняющих повседневную жизнь человека к лучшему и берущих на себя его домашние дела и обязанности. С инновационной технологией LG ThinQ мечты о будущем легко осуществить в вашей собственной квартире или доме уже сейчас, создав в одном приложении экосистему вашей бытовой техники.



Получить личные рекомендации фильмов и сериалов на телевизоре, быть уверенным в оптимальном режиме стирки любимых вещей, настроить кондиционер на необходимые параметры, находясь вне дома – всё это LG ThinQ.

Как это работает?

Технология LG ThinQ основана на работе искусственного интеллекта, который аккумулирует в своей системе все данные как о практической стороне бытовых дел (программы стрики для разного белья, оптимальная температура сушки для определённых видов ткани, необходимые температурные режимы хранения продуктов питания или оптимальный уровень яркости ТВ-экрана в разное время суток), так и результаты машинного обучения, анализирующие ваш график жизни и любимые привычки.





С помощью приложения LG ThinQ, доступного для скачивания в Google Play и в Apple Store, вы сможете:

- управлять вашей бытовой техникой из любого помещения и даже находясь в отпуске как с помощью приложения, так и голосовыми командами через голосовые помощники; - получать полезные рекомендации по оптимальному пользованию техникой, составленные исходя из ваших личных привычек и графика;

- отслеживать состояние приборов в режиме реального времени и своевременно проводить необходимые профилактические работы.





Для какой техники доступно?

Разработка технологий «умного дома» является одним из приоритетных направлений работы компании LG, поэтому список бытовой техники со встроенной системой ThinQ, постоянно расширяется и уже включает в себя холодильники, стиральные машины и машины для сушки белья, бытовые кондиционеры, пылесосы, саундбары, посудомоечные машины, духовые шкафы, стайлеры для одежды, AI телевизоры.

Выбрав технику с функцией LG ThinQ и объединив все приборы в одном удобном приложении вы сможете:

- наслаждаться вашими любимыми фильмами и сериалами, не утруждая себя сложным выбором и необходимыми настройками экрана - LG ThinQ автоматически соберёт в одном месте ваши любимые кино-приложения и предложит контент исходя из ваших предыдущих предпочтений. А технологии ИИ автоматически настроят изображение и звук так, чтобы вы получили максимум наслаждения от просмотра. LG ThinQ может также настроить уведомления о начале матча вашей любимой спортивной команды;

- объединять экран вашего смартфона с экраном телевизора в режиме Home Dashboard для видео-звонков с самыми близкими, трансляции экрана и управления телевизором и другой техникой из приложения LG ThinQ с помощью функции - Magic Tap;

- всегда иметь свежий воздух и оптимальную температуру внутри помещений. Голосовое управление режимом работы кондиционера возможно даже тогда, когда вы находитесь вне дома;

- управлять кухонной техникой и быть уверенным в свежести ваших продуктов в холодильнике. LG ThinQ анализирует ваш график питания и регулирует температуру внутри холодильника для поддержания оптимальной свежести продуктов, и даже может ускорить процесс заморозки льда, к примеру, для вечера пятницы;

- оптимизировать процессы стрики и сушки белья, что позволит дольше сохранять качество и цвета ваших вещей. Технология LG ThinQ сама настроит необходимый режим стирки и оповестит вас об окончании процесса;

- быть уверенным в том, что вся техника находится в исправном состоянии, и вы оптимальным образом используете электроэнергию. После регистрации прибора в вашей экосистеме технология LG ThinQ на регулярной основе производит диагностику всех приборов, заранее оповещая вас о необходимости профилактических работ (например, о смене фильтра) и информируя о том, что для этого нужно. Также приложение отмечает случаи неоптимального использования техники и даёт свои рекомендации по продлению срок службы того или иного прибора.





Преимущества для вас

Ещё больше свободного времени для себя и близких и удовольствие от умного использования технологий LG – вашего личного эксперта по заботе о доме.