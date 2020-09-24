Обновленный пылесос LG Cordzero: мощность без компромиссов и свобода без границ

Ваш главный козырь в борьбе за чистоту вашего дома.

Компания LG Electronics (LG) представляет на казахстанском рынке обновленную модель беспроводного пылесоса серии CordZero™ A9+.

CordZero™ A9+ отличается от предыдущего поколения цветовым решением и мини турбо насадкой для уборки шерсти животных с мебели и ковров в наборе. Пылесос оснащен мотором Smart Inverter Motor™ P9 (10 лет гарантии производителя), который обеспечивает более длительный жизненный цикл двигателя. Это позволяет создавать мощный вихревой поток, эффективно улавливающий частицы пыли. Этот же двигатель обеспечивает отличные результаты сухой уборки. Встроенный мотор с прямым приводом внутри универсальной насадки Power Drive Nozzle™ вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре. В пятиступенчатой системе фильтрации пылесоса Axial Turbo Cyclone™, формирующей мощные вихри всасываемого воздуха и удаляющей до 99,99% пыли, используется фильтр HEPA. Ручку Opti-balanced Handle™ удобно держать без лишней нагрузки на руку, а телескопическая трубка легко регулируется по высоте, поэтому можно дотянуться даже до углов на потолке. Управление одним касанием, съемные моющиеся фильтры повышают эффективность этого многофункционального устройства. Универсальная зарядная база в комплекте обеспечивает удобную зарядку и компактное хранение как самого пылесоса, так дополнительных аксессуаров. А два литий-ионных аккумулятора LG Dual PowerPack™ обеспечивают до 80 минут работы пылесоса.

Уборка не должна быть долгой, пылесос LG CordZero™ A9+ прямое тому подтверждение. Чистота дома залог здоровья всей семьи, поэтому компании LG так важно создавать продукты, которые позволяют Вам заботиться о своем здоровье и хорошем самочувствии.