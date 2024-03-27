На какие отличия между Smart TV и обычными моделями стоит обратить внимание

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В эпоху цифрового прогресса некоторые устройства становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. К примеру, телефон, без которого мы уже не можем представить свое общение с родными, коллегами или друзьями. Быстрый доступ к мессенджерам для разговоров или к камере, для того, чтобы как можно быстрее запечатлеть понравившиеся нам моменты, уже стали привычными для нас вещами. Приходя домой, мы расслабляемся и включаем телевизор, чтобы отвлечься от повседневных дел и учитывая, что современные технологии в наших устройствах постоянно совершенствуются, простого телевизора пользователям уже не хватает, им хочется, чтобы, включив его им был предложен заранее подобранный и готовый контент. За эту опцию в Smart телевизорах LG отвечает операционная система webOS, которая предлагает более инновационный подход к просмотру видео. Кроме того, такие модели телевизоров также отличаются от традиционных моделей благодаря ряду уникальных функций:
1. Новый уровень формата HD на телевизорах LG поднимает качество изображения на более высокий уровень. Благодаря дисплею HD с более богатой цветовой палитрой, зрители могут наслаждаться контентом с яркими и естественными цветами, создавая более реалистичный опыт просмотра.
2. Интеллектуальный процессор α9 Gen 51, которым оснащены телевизоры LG, в зависимости от модели, обеспечивают незабываемые впечатления от просмотра, обеспечивая высокую четкость и детализацию в каждом кадре.
3. ThinQ AI2, система искусственного интеллекта, делает использование телевизоров LG Smart TV более удобным и интуитивно понятным, начиная от голосового управления и до персонализации контента. Эта технология позволяет максимально эффективно использовать все функциональные возможности телевизора, а такие смарт-функции, как полностью обновленный главный экран, позволяют наслаждаться более быстрым и интуитивным просмотром.
4. Инновационные решения в области голосового управления, такие как Apple AirPlay3, сделали управление телевизором LG легким и быстрым, а просмотр контента более удобным. Теперь вы можете управлять телевизором лишь задав определенную задачу: включить, выключить, настроить или подобрать контент на вечер. И все это можно сделать просто с помощью вашего голоса.
5. HDR10 Pro на телевизорах LG регулируется для улучшения цвета и четкости каждого изображения. Технология позволяет точно настраивать параметры цвета, контраста и яркости для каждого кадра, что приводит к более высокому качеству изображения с ярким белым и более глубоким черным, а также широким диапазоном цветов. Соответственно создается реалистичное и качественное изображение при просмотре контента. Полное погружение в происходящее на экране обеспечивает уникальное сочетание технологий Dolby. Dolby Vision автоматически настраивает изображение в зависимости от жанра контента и окружающих условий, а Dolby Atmos подстраивает звук под любое пространство, делая его более объемным и многомерным.
Смарт-телевизоры LG предоставляют уникальное сочетание передовых технологий, улучшенного качества изображения и интеллектуального управления, что делает их прекрасным выбором для тех, кто ценит современные возможности, стремиться получить новый пользовательский опыт и любит проводить время за просмотром качественного контента.
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1 - α9 Процессор Gen5 AI устанавливается на LG OLED серии Z2, G2, C2, QNED99 и QNED95.
2 - Список доступных сервисов зависит от региона или страны. Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
3 - Поддерживаемые сервисы и функции 'Matter' могут отличаться в зависимости от подключенных устройств. Первоначальное подключение ThinQ и Matter должно осуществляться через мобильное приложение ThinQ. Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc. и зарегистрированы в США и других странах. Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны. Доступность Voice Command может отличаться в зависимости от продукта и страны. Представленные меню могут быть иными на момент выпуска. Поддержка AirPlay 2 и HomeKit может отличаться в зависимости от региона.