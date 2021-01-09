В новый учебный год с продуктами LG

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1 сентября школьники и студенты отправляются на учебу в школы, колледжи и университеты в классическом режиме с живым присутствием. А новый учебный год предполагает новые домашние задания, новые обучающие видео в интернете и, особенно для студентов, освоение новых программ, которые на смартфон не установишь. Чтобы дети учились с комфортом, предлагаем познакомиться c несколькими решениями LG.
Первый в списке – монитор LG UltraGear™ 27GP850-B. Несмотря на то, что он позиционируется, как игровой, его по праву можно назвать универсальным монитором, ведь он позволяет смотреть обучающие видео в высоком качестве, работать в тяжелых программах и устанавливать игры с большими техническими требованиями.
Благодаря разрешению экрана 2560х1440, диагонали 27 дюймов и матрице Nano IPS, вашему ребенку будет комфортно смотреть любой контент с высоким уровнем цветопередачи, соответствующим стандарту VESA DisplayHDR™ 400. Дополнительные преимущества монитора, помимо качества изображения – частота обновления кадров 165 Гц, создающая плавную визуализацию всех действий, и время отклика в одну миллисекунду, что во время игры позволяет мгновенно реагировать на действия противников.
Чтобы создать комфортные условия для глаз, этот монитор с практически безрамочным дизайном позволяет менять положение с горизонтального на вертикальное и обратно, а также настраивать наклон и высоту. Таким свойством может похвастать далеко не каждый монитор.
Второе решение – телевизор LG OLED C1 с миллионами самоподсвечивающихся пикселей, которые обеспечивают реалистичное качество изображения со 100% цветопередачей, бесконечной контрастностью и идеальным черным цветом.
Помимо преимуществ в виде качества изображения и наличия различных возможней и технологий, OLED-модели были сертифицированы, как дисплеи с низким уровнем синего света, без мерцания и дискомфорта для глаз. Это одно из главных преимуществ телевизоров OLED1, благодаря которому, даже несколькочасовой просмотр образовательных программ не вызывает усталости глаз.
Еще одно отличие телевизора OLED от аналогов – это совместимость с технологией NVIDIA G-SYNC2. Это не было бы предметом гордости, если бы OLED-дисплеи не были единственными в отрасли телевизорами с совместимостью с технологией, которая адаптирует частоту обновления к частоте кадров подключенного устройства, передавая изображение с усиленным эффектом присутствия.
Третье решение – беспроводные наушники LG TONE Free FN7 с технологией чистого звучания Meridian. Они создают для ребенка эффект полного погружения в аудиоконтент, будь то обучающие ролики, музыка или аудиокниги, не отвлекая членов семьи лишними звуками.
Эти наушники не только передают чистое и объемное звучание, в отличие от аналогов, TONE Free FN7 обеспечивают надежную посадку в ухе не с помощью глубокого погружения, а благодаря сбалансированной конструкции с правильным распределением веса. Также за удобство использования наушников отвечают амбушюры из гипоаллергенного силикона медицинского класса, которые не вызывают раздражение в ушах, даже при долгом использовании.
В список особенностей наушников входят безопасный режим окружающего звука, который позволяет слышать все происходящее при переходе через дорогу или в общественном транспорте, и время автономной работы наушников с непрерывным воспроизведением музыки до 21 часа. Говоря о безопасности нельзя не сказать про ультрафиолетовую очистку наушников от бактерий. В комплект моделей FN7 входит специальный зарядный кейс с технологией UVnano, который убивает 99,9% бактерий с помощью ультрафиолета3, пока наушники находятся на зарядке.
Надеемся, мы помогли вам сориентироваться, что купить ребенку в начале учебного года. Что бы вы не выбрали, техника LG сделает все возможное, чтобы предоставить вам, пожалуй, лучшие ощущения от ежедневного использования.
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1 LG OLED, за исключением LG OLED R, были сертифицированы TUV-Eyesafe® как дисплеи с низким уровнем синего света. Панели LG OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и не вызывающие дискомфорта.
2 Технология NVIDIA G-SYNC совместима с видеокартами RTX 20, RTX 30 и GTX 16. Более старые видеокарты не поддерживают совместимость с G-SYNC. NVIDIA G-SYNC поддерживается только в моделях Z1, G1, C1 и B1.
3 Независимое тестирование показывает, что зарядный чехол UVnano устраняет 99,9% бактерий на сетке динамика наушников за десять минут во время зарядки. УФ-излучение работает только при зарядке кейса.