Ваш билет в первоклассный игровой опыт

Всем, кто хочет испытать лучший игровой опыт на большом экране, стоит обратить внимание на линейку телевизоров LG OLED 2022. Благодаря самоподсвечивающимся пикселям, обеспечивающим сверхбыстрое время отклика, и поддержке новейших игровых функций, последних аппаратных средств ПК, консолей и облачных игровых сервисов, передовые телевизоры LG выводят игры с высоким разрешением на новый уровень.





За прошедшие годы в телевизоры LG OLED было добавлено множество новых функций, позволяющих добиться превосходного качества игр. LG OLED стал первым телевизором, сертифицированным NVIDIA на совместимость с G-SYNC®, а LG 8K OLED TV первым продемонстрировал 8K игры с видеокартами серии NVIDIA® GeForce RTX™ 30. LG в очередной раз подняла стандарты телевизоров для игр, добавив поддержку Dolby Vision® с разрешением 4K и частотой 120 Гц.

Большинство телевизоров LG OLED, QNED Mini LED и QNED поддерживают переменную частоту обновления (VRR), а также расширенные возможности стандарта HDMI® 2.1. Новые телевизоры LG OLED, QNED Mini LED, QNED и NanoCell будут поддерживать автоматический режим низкой задержки (ALLM) и улучшенный канал возврата аудио (eARC).

Телевизоры LG 2022 также были сертифицированы авторизованными испытательными центрами на соответствие требованиям, изложенным в последних стандартах HDMI 2.1, включая VRR, eARC, Display Stream Compression (DSC) и поддержку фиксированной скорости соединения (FRL) до 48 Гбит/с.1 FRL – это технология сигнализации, необходимая для достижения более высокого разрешения (например, свыше 4k60) и поддержки сверхскоростных диапазонов частот.

DSC – это перспективная технология, которая обеспечивает сжатие без визуальных потерь для дисплеев сверхвысокой четкости. LG представила DSC в серии SIGNATURE OLED 8K Z, а также в телевизорах 8K QNED Mini LED и 8K NanoCell в 2021 году, предоставив зрителям выдающиеся возможности видео с разрешением 8K, частотой 60 Гц, глубиной цвета 12 бит 4:4:4. Технология DSC, способная повысить четкость и детализацию объектов и цветов на экране, теперь доступна в семи моделях телевизоров LG 2022 года с поддержкой VRR.²

Некоторые телевизоры LG 2022 оснащены четырьмя портами с поддержкой FRL и сигнальной технологии, предусмотренной спецификацией HDMI 2.1, что позволяет передавать более высокие разрешения без сжатия при сверхвысокой скорости (до 48 Гбит/с) для быстрых игр и суперреалистичной графики.3 Часть премиальных телевизоров LG (модели OLED Z2/G2, QNED99/95) поддерживает стандарт Wi-Fi 6, обеспечивая плавный онлайн-геймплей и более надежную потоковую передачу контента с большей скоростью и меньшей задержкой, чем когда-либо. Wi-Fi 6 представляет собой последнюю версию сетевого протокола Wi-Fi, существенно улучшенную по сравнению с предшественниками и поддерживающую потенциально более высокие скорости подключения. Wi-Fi 6 будет особенно полезен подписчикам облачных игровых сервисов, таких как NVIDIA GeForce NOW, доступного на телевизорах LG Smart TV 2022.

Благодаря режиму Game Optimizer, новейшие телевизоры LG позволяют быстро и просто создать идеальную игровую среду. Game Optimizer представляет универсальное меню для всех игровых настроек, позволяющее пользователям выбирать и переключаться между специфичными для игр функциями, а также предустановками для игровых жанров, таких как шутеры от первого лица и ролевые игры. А новая опция «Спорт» добавляет ощущение реализма в динамичные игры.





Game Optimizer обеспечивает быстрый доступ к новому режиму темной комнаты, который регулирует яркость экрана для лучшего игрового процесса в темной комнате или при тусклом освещении. Игроки могут легко изменить соотношение сторон экрана в соответствии с игрой или используемым устройством (ПК или консоль), а также управлять настройками NVIDIA G-SYNC®, FreeSync™ Premium и VRR в меню Game Optimizer. Кроме того, пользователи могут активировать функцию снижения синего света для предотвращения усталости глаз и функцию AI Game Sound для более полного погружения в любимые игры.





Выпуская премиальные OLED и ЖК-телевизоры 2022 года, LG в очередной раз демонстрирует стремление удовлетворить потребности современных геймеров и предоставить наилучший игровой опыт на большом экране.





Технические характеристики:

OLED 8K OLED 4K QNED Mini LED 8K QNED Mini LED 4K QNED 4K Z2 G2 C2 B2 A2 QNED99 QNED95 QNED90 QNED85 QNED80 Количество портов, совместимых с HDMI 2.1 (48 Гбит/с) 4 4 4 2 – 4 4 2 2 2 Количество портов, совместимых с HDMI 2.0 – – – 2 3 – – 2 2 2 eARC (улучшенный ARC) Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да ALLM(Автоматический режим низкой задержки) Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да VRR HDMI

VRR Да Да Да Да – Да – Да Да Да VRR NVIDIA

G-Sync Да Да Да Да – – – – – – DSC (Display Stream Compression) Да Да Да Да – Да Да Да Да Да

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1Премиальные телевизоры LG 2022, отвечающие новейшим стандартам тестирования совместимости HDMI® 2.1 по сертификации CTS2™: OLED 8K серии Z2, OLED 4K серии G2, OLED 4K серии C2, OLED 4K серии B2/QNED Mini LED 8K серии QNED99, QNED Mini LED 8K серии QNED 95, QNED Mini LED 4K серии QNED90, QNED Mini LED 4K серии QNED85, QNED 4K серии QNED80, 86-дюймовый NANO75, UQ90.





2Премиальные телевизоры LG 2022, поддерживающие VESA® DSC: OLED 8K серии Z2, OLED 4K серии G2, OLED 4K серии C2, OLED 4K серии B2/QNED Mini LED 8K QNED99, QNED Mini LED 8K QNED95, QNED Mini LED 4K серии QNED90, QNED Mini LED 4K QNED85, QNED 4K QNED80. 86-дюймовая серия NANO75, серия UQ90. Премиальные телевизоры LG 2022, поддерживающие как VESA® DSC, так и VRR: OLED 8K Z2, серия OLED 4K G2, OLED 4K C2, OLED 4K B2/QNED Mini LED 8K серии QNED99, QNED Mini LED 4K серии QNED90, QNED Mini LED 4K серии QNED85, QNED 4K QNED80, 86-дюймовая серия NANO75, серия UQ90.





3Премиальные телевизоры LG 2022 с поддержкой FRL 48 Гбит/с: OLED 8K серии Z2, OLED 4K серии G2, OLED 4K серии C2/QNED Mini LED 8K серии QNED99, QNED Mini LED 8K серии QNED95.