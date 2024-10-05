Весенние блюда в микроволновых печах LG

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В теплый весенний и летний сезон многие думают о том, чтобы пересмотреть свой рацион и начать готовить более легкие и здоровые блюда. Это прекрасное время для того, чтобы заботиться о своем здоровье и наслаждаться вкусной едой. А чтобы процесс «оздоровления» питания стал легче и приятнее, важно правильно подобрать агрегат для приготовления.
Благодаря современным технологиям микроволновых печей LG можно готовить разнообразные и вкусные блюда, сохраняя при этом полезные свойства продуктов.
Поэтому в данной статье предлагаем рассмотреть три весенних рецепта, которые можно «исполнить» в СВЧ-печах.
1. Диетическая творожная запеканка в микроволновой печи к завтраку
Ингредиенты:
- 400 г творога 5%
- 2 куриных яйца
- 2 ст. ложки кукурузного крахмала
- 1-2 ст. ложки любого сахарозаменителя
- 0,5 ч. ложка растительного масла
Способ приготовления:
В глубокой миске размягчите творог, добавьте два яйца, взбейте до кремовой консистенции. Введите сахарозаменитель и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте. Смажьте формы маслом, равномерно распределите по ним массу. Если у Вас нет крышек для форм, заполните емкости наполовину, учитывая подъем массы во время приготовления.
Выпекайте диетическую запеканку из творога в микроволновой печи при 800 Вт примерно 10 минут. Благодаря системе контроля мощности, которая встроена в микроволновую печь G Renaissance MS2044V L, распределение тепла в продуктах происходит в 1,5 раза быстрее.
При необходимости приоткройте дверцу СВЧ-печи, чтобы масса осела.
2. Овощи гриль в микроволновой печи
Ингредиенты:
- 1 болгарский перец
- 0.5 кабачка
- 0.5 качана цветной капусты
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. ложка растительного масла
- 1 помидор
Способ приготовления:
Нарежьте кабачок, помидоры и перец на удобные Вам части, разделите цветную капусту на соцветия и измельчите чеснок. Выложите овощи на пергаментную бумагу для запекания, распределите их в один слой. Затем сбрызните или смажьте овощи растительным маслом и посыпьте солью и перцем по вкусу.
Поставьте блюдо с овощами в микроволновую печь. Запекайте около 20 минут до появления золотистого оттенка, периодически проверяя готовность. Инфракрасный нагрев Infrared Heating™, встроенный в микроволновую печь MH6336GIB LG NeoChef™ , сделает овощи хрустящими снаружи и сочными внутри, сохранив аппетитный аромат.
3. Крем-суп из шампиньонов в микроволновой печи
Ингредиенты:
- Бульон (овощной, куриный или грибной) - 2 стакана
- Шампиньоны (или другие грибы) - 200 г
- Лук - 1 шт.
- Плавленый сыр - 50 г
- Сливки (10%) - 100 мл
- Крахмал (любой) - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Налейте в стеклянную кастрюлю куриный или грибной бульон, добавьте грибы и лук, закройте крышкой и отправьте в микроволновую печь на 10–15 минут. Затем смешайте крахмал со сливками и добавьте готовый раствор в суп, тщательно перемешав. Готовый суп можно подавать, посыпав зеленью и сухариками.
Представленные в этой статье весенние рецепты – лишь небольшая часть возможностей использования СВЧ-печей LG для приготовления здоровой и вкусной пищи.
Приятного аппетита!
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