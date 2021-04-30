Виртуальные пространства предлагают удобный (и безопасный) способ взаимодействия с брендами

Несмотря на то, что тенденция к онлайн-взаимодействию развивалась задолго до пандемии, социальное дистанцирование заставило многие компании задуматься о том, как можно улучшить взаимодействие с клиентами, когда физические выставки были либо закрыты, либо вообще отменены. В результате, движение многих компаний в сторону виртуального мира ускорилось, что сказалось на доле успехов и разочарований.

Одна из историй успеха – опыт LG в использовании виртуального пространства в известной во всем мире игре – Animal Crossing: New Horizons, или сокращенно ACNH. Выпущенная в 2020 году ACNH быстро стала одной из самых популярных игр на платформе Nintendo Switch, побив рекорд консольных игр, продав за месяц пять миллионов цифровых единиц после запуска. На сегодняшний день продано более 31 миллиона копий по всему миру.*

Наслаждаясь красочной, милой и успокаивающей формой ухода от реальности, игроки могут заглянуть по адресам LG OLED ISLAND и LIT ISLAND, используя коды DA-7677-3136-5978 и DA-2218-2553-1949. LG – первая в мире компания по производству бытовой электроники, у которой есть адреса мечты в ACNH, оба из которых открыты для всех участников игры.







На OLED ISLAND посетители могут окунуться в виртуальный образ жизни с LG OLED TV и узнать про особенности продукта, посетив специальные зоны, заполненные продуктами LG OLED, например, зону домашнего кинотеатра и галерею с подсветкой. Кроме этого, посетители могут охотиться за спрятанными сокровищами по всему острову, где всего можно найти 40 упакованных подарков, в каждом из которых есть телевизор.

На LIT ISLAND участники найдут игровую зону, музыкальную студию, тренажерный зал, футбольное поле, бейсбольное поле и баскетбольную площадку с телевизорами LG OLED. Остров предлагает и другие развлекательные развлечения, вроде скрытых троп, которые можно исследовать с помощью различных инструментов, чтобы получить специальный приз. Игроки также могут зайти в Instagram-аккаунт виртуального блогера LG – Рии Ким, чтобы узнать, как прошел ее визит на остров.







Расширяя возможности VR и AR, LG Virtual Studio позволяет потребителям переносить отмеченные наградами OLED-телевизоры и инновационный ассортимент AV-продуктов в любую комнату своего виртуального дома. Благодаря подробным, вращающимся на 360º изображениям каждой модели посетители могут увидеть, как продукты LG будут выглядеть в определенном пространстве и сколько места они займут.







Еще один полезный виртуальный ресурс для клиентов, заинтересованных в покупке или получении дополнительной информации о продуктах LG TV – это LG TV Simulator. Используйте этот инструмент, чтобы узнать, как будут выглядеть и сколько потребуется места телевизорам LG 2021 года, включая OLED, QNED Mini LED, NanoCell, UHD и FHD. Симулятор предлагает на выбор три размера гостиной, шесть стилей интерьера и все размеры экранов телевизоров, делая виртуальный опыт максимально точным.







Для потребителей, которые больше заинтересованы в обновлении своих телевизоров, чем в играх, LG использует виртуальную и дополненную реальность, чтобы помочь клиентам выбрать правильный продукт, даже если посещение выставочного зала запрещено. Благодаря технологии AR, сайт LG OLED Gallery Series TV мгновенно превращает гостиную в полностью меблированное пространство, позволяя клиентам визуализировать, как телевизор OLED Gallery будет выглядеть в комнате.

Будь то мир онлайн-игр или сайт с дополненной реальностью, виртуальное пространство особенно актуально во времена социального дистанцирования.

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* https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/software/index.html