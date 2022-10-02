Виртуальная исполнительница Риа Ким готова выйти на сцену

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Риа Ким, созданная LG, стала первым виртуальным артистом в Корее, подписавшим контракт с агентством. Это позволяет взглянуть на то, что ждет индустрию развлечений по мере объединения виртуального и физического миров.
Риа дебютирует в качестве певицы под лейблом MYSTIC STORY, развлекательной компании в Южной Корее. MYSTIC STORY, основанная исполнителем и автором песен Юн Джон-шином в 2011 году, активно занимается созданием интересного контента с участием музыкантов и актеров для всех типов платформ.
С тех пор как Риа впервые была представлена публике на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021, она продолжает оставаться активной в Instagram, делясь с поклонниками контентом и исполняя собственные музыкальные композиции. Под руководством MYSTIC STORY Риа примет участие в новом проекте, возглавляемом основателем и исполнительным продюсером Юном, чтобы продемонстрировать свой особый голос.
«Петь на универсальные темы, такие как любовь, принятие и единство – это то, на чем я хочу сосредоточиться», – говорит Риа. «В ближайшем будущем я бы с удовольствием поработала с различными деятелями в области моды и визуального искусства, чтобы предоставить больше интересного контента для моих поклонников. Возможности виртуального артиста безграничны».