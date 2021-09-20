Виртуальный шопинг

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas.
За последние два года онлайн-шопинг стал такой же частью нашей повседневной реальности, как заказ еды из ресторана домой или оплата счетов через мобильные приложения. Безопасность и экономия времени – главные причины, по которым современные покупатели не намерены отказываться от покупок в интернете. Также и виртуальные выставочные залы стали нормой в новой реальности, и некоторые компании не планируют вновь разделять свои виртуальные миры с реальным миром, даже когда все ограничения будут сняты.
В этом году на выставке KBIS 2021 компания LG представила роскошную линейку бытовой техники Signature Kitchen Suite и дизайнерскую инновационную LG STUDIO. Линейка LG STUDIO включает в себя современную встраиваемую технику – духовые шкафы, вытяжки, холодильник, микроволновую печь и варочные поверхности.
Все продукты линейки соответствуют высоким стандартам бренда и имеют утонченный дизайн, который позволяет интегрировать их в любой интерьер. Презентация полностью проходила в виртуальном мире. Кухонное пространство LG было создано на современной игровой платформе, поэтому его можно было протестировать онлайн так, будто вы побывали в нем лично. Вдохновившись успехом, компания LG открыла демонстрационный зал LG HVAC Virtual Experience, в котором посетители могут с помощью интуитивно понятного интерфейса ознакомиться с новейшими решениями для улучшения качества воздуха в помещениях, которые можно использовать в самых разных условиях.
Также компания LG стала партнером Animal Crossing: New Horizons, чтобы продемонстрировать более молодой аудитории свою линейку телевизоров OLED 2021 года. OLED ISLAND позволил посетителям окунуться в виртуальный образ жизни и познакомиться с телевизором LG OLED, узнать о его сильных сторонах и особенностях с помощью специальных OLED-зон. Кроме того, игроки приняли участие в поисках сокровищ, в качестве которых были заявлены телевизоры OLED.
Мир уже никогда не будет прежним. Покупки и продажи в интернете стали неотъемлемой частью нашей жизни, а новейшие технологии, которые позволяют посмотреть фото и видео продукта, а также протестировать его в режиме реального времени выводят виртуальный шопинг на один уровень с реальным.