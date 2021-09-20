Виртуальный шопинг

За последние два года онлайн-шопинг стал такой же частью нашей повседневной реальности, как заказ еды из ресторана домой или оплата счетов через мобильные приложения. Безопасность и экономия времени – главные причины, по которым современные покупатели не намерены отказываться от покупок в интернете. Также и виртуальные выставочные залы стали нормой в новой реальности, и некоторые компании не планируют вновь разделять свои виртуальные миры с реальным миром, даже когда все ограничения будут сняты.

В этом году на выставке KBIS 2021 компания LG представила роскошную линейку бытовой техники Signature Kitchen Suite и дизайнерскую инновационную LG STUDIO. Линейка LG STUDIO включает в себя современную встраиваемую технику – духовые шкафы, вытяжки, холодильник, микроволновую печь и варочные поверхности.

Все продукты линейки соответствуют высоким стандартам бренда и имеют утонченный дизайн, который позволяет интегрировать их в любой интерьер. Презентация полностью проходила в виртуальном мире. Кухонное пространство LG было создано на современной игровой платформе, поэтому его можно было протестировать онлайн так, будто вы побывали в нем лично. Вдохновившись успехом, компания LG открыла демонстрационный зал LG HVAC Virtual Experience, в котором посетители могут с помощью интуитивно понятного интерфейса ознакомиться с новейшими решениями для улучшения качества воздуха в помещениях, которые можно использовать в самых разных условиях.

Также компания LG стала партнером Animal Crossing: New Horizons, чтобы продемонстрировать более молодой аудитории свою линейку телевизоров OLED 2021 года. OLED ISLAND позволил посетителям окунуться в виртуальный образ жизни и познакомиться с телевизором LG OLED, узнать о его сильных сторонах и особенностях с помощью специальных OLED-зон. Кроме того, игроки приняли участие в поисках сокровищ, в качестве которых были заявлены телевизоры OLED.