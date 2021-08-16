Виртуальные миры оживают с LG

Появление первых игр-симуляторов началось с простой имитации ракеты, которой нужно было управлять несколькими ручками. Спустя несколько десятилетий, начали появляться современные симуляторы с применением идеи виртуальных миров, которые дают игрокам возможность быть тем, кем хочется и «проживать любую жизнь» в разных игровых жанрах. Игровые симуляторы, которые есть сегодня, позволяют пользователям не только создавать неуязвимые аватары с набором сверхспособностей, они дают возможность создавать и менять целые миры, что поднимает качество виртуальных игр на новый уровень.

Чтобы миллионы игроков по всему миру могли испытать полное погружение в игровой процесс, в линейке LG предусмотрены игровые мониторы и телевизоры с высоким качеством изображения.

Игровой монитор LG UltraGear™ 27GP850-B с разрешением экрана 2560х1440, диагональю 27 дюймов и матрицей Nano IPS, благодаря которой вы получаете высокий уровень цветопередачи, соответствующий стандарту VESA DisplayHDR™ 400 – одно из таких решений. Дополнительные преимущества монитора, помимо качества изображения – частота обновления кадров 165 Гц, создающая плавную визуализацию всех действий во время игры, и время отклика в одну миллисекунду, что позволяет мгновенно реагировать на действия противников.

Вы можете менять наклон, высоту и положение практически безрамочного монитора UltraGearTM, чтобы создать максимально комфортные условия для глаз.

А если вы поклонник игр на консолях, в линейке LG есть OLED, QNED Mini LED и NanoCell телевизоры с поддержкой Dolby Vision IQ и Dolby Atmos и частотой обновления кадров 120 Гц.

В качестве примера, остановимся на телевизорах LG OLED, как одних из лучших дисплеев для игр. Благодаря самоподсвечивающимся пикселям, телевизоры OLED обеспечивают реалистичное качество изображения с бесконечной контрастностью, идеальным черным цветом, низкой задержкой ввода и временем отклика в 1 мс.

Еще одно отличие OLED-моделей от аналогов, помимо качества изображения – это совместимость телевизоров с технологией NVIDIA G-SYNC1. Это не было бы предметом гордости, если бы OLED-дисплеи не были единственными в отрасли телевизорами с совместимостью с технологией, которая адаптирует частоту обновления к частоте кадров подключенного устройства, передавая изображение с усиленным эффектом присутствия. Ценность для игрока – путешествие по виртуальному миру будет проходить без прерывания кадров и мерцания.

Еще, в OLED-телевизорах есть функция оптимизации игр, которая позволяет вручную менять параметры изображения и переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™, в зависимости от игрового жанра, вроде FPS, RPG и RTS.

Благодаря настройкам звука и изображения, любой игровой сюжет будет четким, плавным, без задержек, подвисаний и разрыва кадров.

Учитывая, что индустрия виртуальных игр не стоит на месте и ежегодно пополняется новыми сюжетами, мирами, героями и возможностями, LG непрерывно разрабатывает новые решения, чтобы дать пользователям возможность получить новый игровой опыт от каждого обновления виртуальных миров.

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1 Технология NVIDIA G-SYNC совместима с видеокартами RTX 20, RTX 30 и GTX 16. Более старые видеокарты не поддерживают совместимость с G-SYNC. NVIDIA G-SYNC поддерживается только в моделях Z1, G1, C1 и B1.