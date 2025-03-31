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Вице-президент по маркетингу LG делится взглядами на трансформацию бренда

Вице-президент по маркетингу LG делится взглядами на трансформацию бренда

31/03/2025


Компания LG Electronics достигла значительного успеха, войдя в список «Лучших глобальных брендов 2024» по версии Interbrand. Это достижение стало результатом смелых усилий компании по ребрендингу. Хё-ын Ким (Hyo-eun Kim), руководитель Brand Management Division, Overseas Sales and Marketing Company LG Electronics, делится своими взглядами и историей этой трансформации. Компания LG превратилась в компанию решений для умной жизни (Smart Life Solution Company), переосмыслив свою идентичность, чтобы предлагать инновации, которые улучшают повседневную жизнь.

 

В интервью Forbes госпожа Ким поделилась мыслями о пути развития бренда LG, подчеркнув приверженность компании своему обещанию «Life’s Good» («Жизнь хороша») и духу «смелого оптимизма». Она отметила важность создания значимых связей как во внутренней, так и во внешней коммуникации, а также вовлечения клиентов через продукты и кампании, которые вдохновляют на позитив и вселяют уверенность в будущее.

 


В рамках этой трансформации LG запустила масштабные инициативы по развитию бренда, включая целевые активности для привлечения молодого поколения, в том числе представителей Gen Z. Кампании, такие как «Optimism Your Feed» на TikTok и YouTube, нашли широкий отклик, собрав более 1,8 миллиарда просмотров и значительно повысив уровень глобального взаимодействия с аудиторией.

 


LG продолжает развивать свой бренд и устанавливать связь с клиентами по всему миру благодаря инновационным решениям и эффективным коммуникационным стратегиям. Подробнее о видении LG и ее пути трансформации читайте на Forbes.com.