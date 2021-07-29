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Владельцам телевизоров LG стали доступны видеозвонки с помощью Portal TV от Facebook1

Владельцам телевизоров LG стали доступны видеозвонки с помощью Portal TV от Facebook

07/29/2021



Благодаря программному обновлению, которое оптимизирует интерфейс телевизоров LG для доступа к Portal TV от Facebook, владельцам Smart-телевизоров LG стали доступны видеозвонки.* Программное обеспечение, которое внедряется по всему миру на телевизорах LG Smart TV с webOS версии 6.0, предлагает пользователям больше удобства при подключении и использовании Portal TV, чтобы поддерживать контакт с семьей, друзьями и коллегами.




Одна из главных особенностей, которую получат пользователи телевизоров LG от интеграции Portal TV – это чрезвычайно простая настройка и совместимость с LG Magic Remote. Для первоначальной настройки потребуется только подключить кабель HDMI Portal TV к LG Smart TV. Устройство Portal TV будет сразу обнаружено, и на экране отобразится всплывающее уведомление, обеспечивающее быстрый доступ с главного экрана webOS или домашней панели управления. Функцией видеозвонка можно управлять непосредственно с пульта дистанционного управления LG Magic Remote. Его четырехнаправленные клавиши действуют как клавиши управления, позволяя пользователю управлять им также, как и специальным пультом дистанционного управления Portal TV.




Фото: Portal

 

После подключения пользователи могут совершать видеозвонки через Messenger и WhatsApp. Portal TV также поддерживает Messenger Rooms, Zoom, Workplace и GoToMeeting, которые полезны при работе из дома. Portal TV также имеет Story Time, который оживляет истории во время видеозвонка с помощью анимации, музыки и AR-эффектов.




Фото: Portal

 

Интеллектуальная камера Portal автоматически фокусируется и масштабирует изображение, чтобы пользователи могли разговаривать и при этом свободно двигаться. Умная камера автоматически расширяет угол обзора, когда в кадре появляется новый участник. Технология Smart Sound улучшает голос говорящего во время видеозвонка, сводя к минимуму фоновый шум.

 

Portal был создан с учетом требований конфиденциальности, безопасности и защищенности с понятными и простыми настройками. Когда телевизор LG не используется, пользователи могут отключить камеру и микрофон с помощью специального переключателя. Красный индикатор на передней панели Portal TV будет показывать, что микрофон и камера выключены. Пользователи также могут использовать прилагаемую крышку камеры, чтобы заблокировать камеру Portal TV, когда она не используется.

 

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* Portal TV от Facebook продается отдельно от LG TV.

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