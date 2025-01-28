We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
[Уголок руководителя] Внедрение инновации HVAC системы для умного и более эффективного будущего
Индустрия отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) переживает значительные трансформации, переходя к решениям на основе искусственного интеллекта (ИИ), экологически чистым технологиям и высокоэффективным системам, адаптированным к разнообразным региональным потребностям. Следуя этим изменениям, LG использует свои передовые ключевые технологии, ИИ и глубокую экспертизу в различных отраслях для создания HVAC-решений, которые делают будущее умнее и эффективнее.
Динамично развивающийся бизнес LG в сфере HVAC продолжает наращивать свое присутствие на рынке и усиливать свои возможности, активно инвестируя в R&D (исследования и разработки) для создания инновационных технологий нового поколения экологически ответственных систем контроля температуры и качества воздуха. За последние три года бизнес LG в этом направлении демонстрировал двузначные темпы роста продаж, что делает его одной из самых быстрорастущих областей компании и важным драйвером успеха LG в секторе B2B.
LG предлагает широкий спектр HVAC-решений, оптимизированных для различных пространств – жилых, общественных, коммерческих и промышленных. Портфолио компании включает высокоемкостные чиллеры, которые стремительно становятся предпочтительным выбором для AI data centers (Центры обработки данных с использованием ИИ), где важно надежное управление теплом, а также широкий ассортимент коммерческих и бытовых систем кондиционирования воздуха. HVAC-продукты LG используют современные технологии, такие как высокоэффективные тепловые насосы. Эти продукты обеспечивают высокое качество охлаждения и отопления и признаны эффективными решениями для электрификации, способными заменить традиционные системы, работающие на ископаемом топливе.
Признавая усилия компании по снижению экологического воздействия своих HVAC-решений, LG была названа «Most Sustainable Brand» («Самым экологичным брендом») в категории HVAC по версии Green Builder Media – авторитетного североамериканского медиа, специализирующегося на экологически безопасном строительстве. В США и других странах компания создала «locally self-sufficient operation systems» (локализованные системы автономной работы), которые охватывают все ключевые функции бизнеса HVAC – от R&D до обслуживания и ремонта – и адаптированы под местные потребности.
LG стремится поставлять надежные и энергоэффективные тепловые насосы для регионов с экстремально низкими температурами. Для достижения этой цели компания создала глобальный консорциум по R&D тепловых насосов для холодного климата. На данный момент его центры работают в Аляске (США), Осло (Норвегия) и Харбине (Китай) – местах с суровыми зимними условиями.
В сентябре прошлого года LG провела первую встречу Глобального Консорциума по тепловым насосам в Сеуле, Южная Корея, где эксперты LG и их академические партнеры обсудили совместные проекты, реализуемые региональными группами консорциума. Кроме того, LG управляет пятью Air Solution Research Centers (исследовательскими центрами по решениям для воздуха) (в Южной Корее, Северной Америке, Европе и Индии) и 62 HVAC-академиями в 43 странах. Эти академии, обучающие более 30,000 инженеров ежегодно, способствуют глобальному внедрению передовых технологий компании.
Конкурентное преимущество LG в сфере HVAC обусловлено ее уникальными возможностями в области «Core-Tech» (ключевых технологий). Разрабатывая основные компоненты, такие как компрессоры и двигатели собственного производства, LG обеспечивает надежность и эффективность своей продукции. К примеру, центробежные чиллеры без использования масла включают магнитные подшипники, импеллеры, компрессоры и теплообменники, разработанные LG. В этих чиллерах также используется передовая технология искусственного интеллекта LG для предиктивного управления, обеспечивая стабильность и производительность. Кроме того, система искусственного интеллекта LG обеспечивает интеллектуальную защиту от перенапряжений, которая особенно важна для центров обработки данных, где любые сбои могут привести к неудобствам для миллионов пользователей.
Обладая прочной базой в области R&D, проверенным опытом внедрения инноваций и приверженностью к экологичному дизайну и управлению, компания LG продолжает укреплять свою репутацию мирового лидера в HVAC области. От создания нового поколения решений по кондиционированию воздуха центров обработки данных и до разработки высокоэффективных технологий по тепловым насосам для суровых климатических условий – компания делает все возможное, чтобы обеспечить более разумное и эффективное будущее.
Джеймс Ли (James Lee), президент LG Electronics ES Company