[Уголок руководителя] Внедрение инновации HVAC системы для умного и более эффективного будущего

Индустрия отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) переживает значительные трансформации, переходя к решениям на основе искусственного интеллекта (ИИ), экологически чистым технологиям и высокоэффективным системам, адаптированным к разнообразным региональным потребностям. Следуя этим изменениям, LG использует свои передовые ключевые технологии, ИИ и глубокую экспертизу в различных отраслях для создания HVAC-решений, которые делают будущее умнее и эффективнее.

Динамично развивающийся бизнес LG в сфере HVAC продолжает наращивать свое присутствие на рынке и усиливать свои возможности, активно инвестируя в R&D (исследования и разработки) для создания инновационных технологий нового поколения экологически ответственных систем контроля температуры и качества воздуха. За последние три года бизнес LG в этом направлении демонстрировал двузначные темпы роста продаж, что делает его одной из самых быстрорастущих областей компании и важным драйвером успеха LG в секторе B2B.

LG предлагает широкий спектр HVAC-решений, оптимизированных для различных пространств – жилых, общественных, коммерческих и промышленных. Портфолио компании включает высокоемкостные чиллеры, которые стремительно становятся предпочтительным выбором для AI data centers (Центры обработки данных с использованием ИИ), где важно надежное управление теплом, а также широкий ассортимент коммерческих и бытовых систем кондиционирования воздуха. HVAC-продукты LG используют современные технологии, такие как высокоэффективные тепловые насосы. Эти продукты обеспечивают высокое качество охлаждения и отопления и признаны эффективными решениями для электрификации, способными заменить традиционные системы, работающие на ископаемом топливе.

Признавая усилия компании по снижению экологического воздействия своих HVAC-решений, LG была названа «Most Sustainable Brand» («Самым экологичным брендом») в категории HVAC по версии Green Builder Media – авторитетного североамериканского медиа, специализирующегося на экологически безопасном строительстве. В США и других странах компания создала «locally self-sufficient operation systems» (локализованные системы автономной работы), которые охватывают все ключевые функции бизнеса HVAC – от R&D до обслуживания и ремонта – и адаптированы под местные потребности.

LG стремится поставлять надежные и энергоэффективные тепловые насосы для регионов с экстремально низкими температурами. Для достижения этой цели компания создала глобальный консорциум по R&D тепловых насосов для холодного климата. На данный момент его центры работают в Аляске (США), Осло (Норвегия) и Харбине (Китай) – местах с суровыми зимними условиями.

В сентябре прошлого года LG провела первую встречу Глобального Консорциума по тепловым насосам в Сеуле, Южная Корея, где эксперты LG и их академические партнеры обсудили совместные проекты, реализуемые региональными группами консорциума. Кроме того, LG управляет пятью Air Solution Research Centers (исследовательскими центрами по решениям для воздуха) (в Южной Корее, Северной Америке, Европе и Индии) и 62 HVAC-академиями в 43 странах. Эти академии, обучающие более 30,000 инженеров ежегодно, способствуют глобальному внедрению передовых технологий компании.

Конкурентное преимущество LG в сфере HVAC обусловлено ее уникальными возможностями в области «Core-Tech» (ключевых технологий). Разрабатывая основные компоненты, такие как компрессоры и двигатели собственного производства, LG обеспечивает надежность и эффективность своей продукции. К примеру, центробежные чиллеры без использования масла включают магнитные подшипники, импеллеры, компрессоры и теплообменники, разработанные LG. В этих чиллерах также используется передовая технология искусственного интеллекта LG для предиктивного управления, обеспечивая стабильность и производительность. Кроме того, система искусственного интеллекта LG обеспечивает интеллектуальную защиту от перенапряжений, которая особенно важна для центров обработки данных, где любые сбои могут привести к неудобствам для миллионов пользователей.

Обладая прочной базой в области R&D, проверенным опытом внедрения инноваций и приверженностью к экологичному дизайну и управлению, компания LG продолжает укреплять свою репутацию мирового лидера в HVAC области. От создания нового поколения решений по кондиционированию воздуха центров обработки данных и до разработки высокоэффективных технологий по тепловым насосам для суровых климатических условий – компания делает все возможное, чтобы обеспечить более разумное и эффективное будущее.

Джеймс Ли (James Lee), президент LG Electronics ES Company