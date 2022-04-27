Вода – это один из самых ценных природных ресурсов, без которого жизнь на планете была бы просто невозможной. Несмотря на то, что вода покрывает 71% поверхности Земли, только 3% этого объема составляет чистая вода1, поэтому так важно сохранить то, что у нас есть. Когда как не весной, когда природа обновляется и сама тем самым побуждает нас заботиться о Земле, нам следует обратить внимание на сохранение экосистемы нашей планеты и взять на себя обязательство по ответственному использованию водных ресурсов.







Начните изменения с дома. Попробуйте, например, сократить время на принятие душа, ведь даже небольшие перемены в привычках имеют значение. Другой способ сократить расход воды в доме – использовать водосберегающую бытовую технику, например, те модели, что выпускает компания LG.







Чистая одежда и умная экономия воды

Компания LG предлагает эффективную замену стиральным машинам, потребляющим большое количество воды. Стиральные машины с искусственным интеллектом Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) рассчитывают оптимальный цикл работы для каждой загрузки барабана в зависимости от веса и мягкости материалов2. Эти модели также работают с применением технологии TurboWash™ 360, которая гарантирует равномерное распределение воды за счет активации 3D распылителей и обеспечивает тщательную стирку, сокращение длительности цикла и объема используемой воды без ущерба для производительности3.







Кроме того, новое поколение стиральных машин LG имеют функцию ezDispense™, которая автоматически рассчитывает количество моющего средства, необходимого для объема загруженной одежды. Это увеличивает эффективность стирки, сокращая количество полосканий. Новые модели стиральных машин LG, сертифицированные по стандарту ENERGY STAR, сокращают потребление энергии на 25% и на 33% - потребление воды по сравнению с остальными моделями4. Знаком сертификации ENERGY STAR отмечаются продукты, позволяющие потребителям сэкономить деньги, помогая экологии.







Кристально чистая посуда, меньший расход воды

Кроме того, что посудомоечная машина LG облегчает уборку на кухне, она также может уменьшить расход воды. Благодаря точному контролю циркуляции воды и интенсивности распыления, посудомоечные машины, сертифицированные по стандарту ENERGY STAR экономят в среднем 14 литров воды за все время службы6.







Подобно стиральным машинам, посудомоечные машины LG используют меньше воды, при этом не теряя своей эффективности. Технология QuadWash™ обеспечивает высокое качество очищения посуды за счет вращающихся струй воды, а технология TrueSteam™ позволяет сократить количество разводов7.







Необходимое количество воды для мытья полов

Вертикальный беспроводной пылесос с функцией влажной уборки LG CordZero™A9 Kompressor, созданный для того, чтобы облегчить процесс мытья полов и сократить расход воды, идеально подходит для ухода за твердыми поверхностями. Насадка Power Mop™ обеспечивает автоматическую подачу воды, которая поддерживает необходимый уровень влажности на подушках швабры.







Вода дает жизнь, и взамен мы должны ответственно подходить к ее использованию. Нам следует пересмотреть свои привычки и отдавать предпочтение моделям бытовой техники, потребляющим меньшее количество воды. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение наиболее ценного ресурса Земли и создание лучшего будущего для всего человечества.









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1. https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html

2. Испытания, проведенные компанией Intertek в апреле 2020 года, показали, что при использовании технологии AI DD™ среднее количество потребляемой воды сокращается приблизительно на 10,6%. Тестирование проводилось на моделях F21VDT и W16SK, поддерживающей технологию LG AI DD, при загрузке в 3 кг белья на режиме «Хлопок». Результаты могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

3. Испытания функции TurboWash 360(TURBOSHOT) на модели W16SK в обычном режиме при загрузке 3 кг, проведенные компанией Intertek в апреле 2020 года, показали, что данная модель использует на 36% меньше воды и сокращает длительность цикла стирки на 46% в сравнении с той же моделью той же вместимости в обычном режиме без функции TurboWash 360(TURBOSHOT).

4 https://www.energystar.gov/products/clothes_washers

5 «Европейское сравнительное исследование ручного мытья посуды». Боннский университет, 2007 год.

6 https://www.energystar.gov/products/dishwashers

7 Испытание качества мытья стеклянной посуды было проведено лабораторией LG на модели DFB415 в обычном режиме и модели DFB325с паровым воздействием.