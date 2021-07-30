Все о Bluetooth-колонках LG XBOOM Go

Лето уже в самом разгаре, а вместе с ним и поездки на природу, пикники в парках и всевозможный активный отдых. И если вы любите, чтобы во время восхождения на гору или для поддержания хорошего настроения звучала приятная музыка, эта статья написана для вас.







Начнем с того, что LG XBOOM Go – это не просто Bluetooth-колонка, это в каком-то смысле целая акустическая система с чистым сбалансированным звучанием от британской компании Meridian Audio, которая умещается в портативной колонке, размером до 24 см.

Помимо чистого объемного звучания, XBOOM Go предлагает ряд дополнительных бонусов, которые проявляют себя в разных погодных и эксплуатационных условиях.

Автономное время работы

Самая большая модель может беспрерывно воспроизводить музыку до 24-х часов. Эта особенность может пригодиться, если у вас запланирован долгий подъем в горы, а идти в тишине – желания не много. Прицепили колонку на рюкзак, включили музыку или какую-нибудь аудиокнигу и забыли, что колонка может разрядиться через пару часов.

Пыле и влагозащита

Как уже понятно из названия, колонка защищена от воздействия дождя и пыли. Кто часто бывает на природе, тот знает, насколько там бывает изменчива погода. Вроде выходили, когда было солнечно, а через полчаса небо уже затянуто тучами.

Подсветка

Разноцветная подсветка синхронизируется с ритмом музыки, чем усиливает любую атмосферу в темное время суток. Эта функция не столько про необходимость, сколько просто про поднятие настроения.

Sound Boost

Эта функция усиливает мощность звука и расширяет диапазон звучания. Бывает особенно полезной, когда вашу музыку слушает сразу несколько человек на расстоянии нескольких метров.

Объединение колонок

Благодаря этой функции вы можете объединять несколько колонок XBOOM Go между собой и создать эффект стереозвука во время просмотра фильма или сидя у костра.

Помимо этих возможностей, через колонки XBOOM Go можно отвечать на звонки по громкой связи и подключать их к телевизору для создания объемного звука с эффектом домашнего кинотеатра.

В линейке LG XBOOM Go есть три модели, которые отличаются по размеру, времени автономной работы и несколькими опциями:

PL2 – самая компактная и легкая модель. Она всего 12 сантиметров в ширину, у нее отсутствует подсветка, мощность 5 Вт, отсутствует возможность подзаряжать другие устройства, а максимальное время работы – до 10 часов. В остальных возможностях, она мало чем отличается от старших моделей;









PL5 – золотая середина в соотношении цена, размер и продолжительность работы. Разница с PL7 только в 18-часовом времени работы, меньшем размере и мощностью звука 20 Вт, что в четыре раза больше, чем у предыдущей модели;









PL7 – самая большая и мощная модель. Она 24 сантиметра в ширину, с мощностью 30 Вт, а время автономной работы увеличено до 24-х часов. Также в этой модели появляется возможность заряжать другие устройства во время прослушивания музыки.









Какую бы модель вы не выбрали, LG и Meridian уже позаботились о вашем настроении во время любого отдыха.