Обзор программ стиральных машин LG AI DD

В начале месяца мы уже делали гид по уходу и ошибкам стиральных машин LG AI DD, поэтому сегодня хотим сделать небольшой обзор на различные программы стирки, которыми AI DD балует своих пользователей.



А так как их немало, не будем томить вас долгим вступлением, и сразу перейдем к программам.

Хлопок



Подходит для быстрой стирки мелких хлопковых вещей, вроде рубашек, пижам и нижнего белья средней степени загрязнения. Улучшенный результат стирки получается благодаря сочетанию разных движений барабана.

Хлопок +

Оптимальный результат при стирке большого количества вещей с меньшим потреблением энергии. Подходит также для быстрой стирки мелких хлопковых вещей, вроде рубашек, пижам и нижнего белья средней степени загрязнения.

TurboWash 59

Эта программа используется для разных видов тканей за исключением повседневной одежды. Цикл стирки длится всего 59 минут без ущерба для качества стирки и состояния ткани.

Смешанная

Одновременная стирка одежды из разных тканей.

Используется для разных видов тканей, за исключением особых (шелк/ тонкая ткань, спортивная одежда, темная одежда, шерсть, пуховые вещи/ шторы).

Повседневная

Подходит для повседневной одежды, которая не требует глажки после стирки. Обычно используется для вещей из полиамида, акрила и полиэстера.

Бесшумная

С этой программой стиральная машина издает меньше шума и создает меньше вибраций. Также она позволяет экономить средства, благодаря использованию электроэнергии по ночному тарифу.

Подходит для быстрой стирки небольших цветных вещей, вроде рубашек, пижам и слабо загрязненных белых вещей из хлопка.

Гипоаллергенная

Во время стирки помогает удалить аллергены, такие как домашние клещи, пыльца и шерсть животных. При этом цикле, максимальная загрузка белья – 4 кг.

Деликатная

Этот режим подходит для стирки деликатных вещей, таких как нижнее белье и блузки. Максимальная загрузка белья при стирке в этом режиме – 3 кг.

Шерсть

Этот режим подходит для стирки шерсти, шелка, одежды, предназначенной для ручной стирки, одежды из тонких тканей, а также вещей, которые легко поддаются повреждению. Максимальная загрузка белья – 2 кг.

Спортивная

Используется для стирки спортивной или уличной одежды, а также одежды из флиса и таких материалов, как coolmax, gore-tex и sympatex.

Быстро 14

Эта программа позволяет запустить быструю стирку небольшого количества слабозагрязненных предметов одежды. Максимальный вес одежды не должен превышать 2 кг.

Пуховые вещи

В основном используется для пуховых вещей, подушек, одеял, накидок для диванов с легкими наполнителями и хлопковых постельных принадлежностей с наполнителями, кроме особых изделий из тонких тканей, шерсти и шелка.

Очистка барабана

Это специальная функция, используемая для очистки внутренней части стиральной машины.

Моя программа

Эта программа позволяет загружать в стиральную машину новые и специальные программы стирки с вашего смартфона. По умолчанию установлена программа «Полоскание + Отжим».

Это были все базовые программы, которые предлагает стиральная машина LG AI DD. Надеемся, теперь ваши стирки будут проходить легче, потому что каждая одежда будет соответствовать не только цвету остальных вещей, но и выбранной программе стирки.