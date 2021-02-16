Портативный очиститель воздуха от LG

LG Electronics – один из мировых лидеров в производстве климатической техники, и давно ассоциируется со здоровым образом жизни. Заслуженная репутация послужила дополнительным стимулом для создания новой категории продукции – портативных очистителей воздуха PuriCare, которые будут не только фильтровать воздух, но и будут удобными для ежедневного использования. А учитывая, что условия пандемии не прошли бесследно для индустрии средств индивидуальной защиты, LG Electronics представила свой вариант защитной маски в виде индивидуального очистителя воздуха.



Устройство, которое только с виду можно назвать маской, оснащено запатентованным датчиком, который определяет ритм и объем дыхания, и в зависимости от показателей регулирует скорость вращения двух вентиляторов для облегчения забора воздуха при вдохе и уменьшения сопротивления при выдохе.

Воздух проходит через два фильтра HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают 99% бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона. Фильтры НЕРА – это воздушные фильтры высокой эффективности, которые применяются в стационарных устройствах LG для очистки воздуха в помещениях.



Все это обеспечивает комфортное дыхание вне зависимости, стоите вы на месте или занимаетесь пробежкой. Вентиляторы работают в трех режимах, и могут обеспечить комфортное дыхание объемом до 55 литров в минуту.

Про техническую составляющую рассказали, теперь переходим к удобству использования, ведь опыт с одноразовыми и самодельными масками показал дискомфорт от их постоянного ношения.

Благодаря использованию легких материалов и эргономичному дизайну, основанному на анализе форм лица, очиститель воздуха PuriCare плотно прилегает к лицу. А благодаря специальной силиконовой лицевой накладке, утечка воздуха вокруг носа и подбородка сводится к минимуму.

Легкость конструкции позволяет удобно носить маску в течение нескольких часов подряд, а эффективная батарея емкостью 820 мАч обеспечивает от четырех до восьми часов непрерывной работы, в зависимости от выбранного режима.

В дополнение ко всему, LG PuriCare поставляется с дезинфицирующим футляром, который одновременно заряжает устройство и поддерживает гигиеническую чистоту маски, благодаря УФ-светодиодным лампам, которые убивают вредные микроорганизмы, пока устройство находится в футляре. А чтобы вы не забыли, что пора заменить фильтры, PuriCare отправит вам уведомление на смартфон, с помощью интеллектуальной технологии LG ThinQ.

И в завершении, каждый элемент очистителя LG PuriCare, от фильтров до креплений на лице, является заменяемым и пригодным для переработки, устройство еще и безопасно для окружающей среды.

Заботьтесь о своем здоровье, а об остальном позаботится LG.