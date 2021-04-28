Когда дизайн не заканчивается на продукте

Сегодня рассматриваем ключевую роль бренд-дизайнеров и дизайнеров упаковки в компании LG.

В индустрии бытовой электроники от слова «дизайн» в голове обычно всплывают картинки гаджетов и разных продуктов на чертежной доске. Несмотря на то, что внешний вид продукта, без сомнения – один из ключевых факторов его популярности, то, как этот продукт упакован и забрендирован – также влияет на его популярность. Если правильно реализовать оба фактора, это поможет создать уникальную, мгновенно считываемый стиль, который будет узнаваться потребителями и в то же время передавать ценности и отличительные черты продуктов и компании.

В LG за дизайн бренда и упаковку отвечает команда визуальной идентификации в Центре корпоративного дизайна LG. При разработке логотипа или упаковки нового продукта, команда дизайнеров учитывает ряд факторов, такие как потребность клиентов, удобочитаемость и удобство использования, не упуская из вида основную цель – создать положительное первое впечатление и четкую идентичность ценностям бренда.







В основе визуальной идентичности любого крупного бренда лежит уникальный логотип. Команда дизайнеров LG разрабатывает символы, которые воплощают суть всех продуктов и передают ценности компании. LG SIGNATURE, LG PuriCare, LG CordZero, LG OLED TV и LG UltraGear – это лишь несколько всемирно признанных логотипов, созданных командой на сегодняшний день.

Через дизайн упаковки, который способен повысить привлекательность продукта и улучшить его эстетический вид, команда LG выражает индивидуальность каждого бренда компании.







Игровые мониторы LG UltraGearTM заслужили признание среди профессиональных геймеров по всему миру, обеспечивая высокую производительность и отличное качество изображения. Стремясь объединить сформировавшуюся репутацию мониторов с динамичным символом, LG представила в 2020 году новый логотип UltraGear. Чтобы показать, что LG UltraGear – это ключевое «оружие» на пути к славе и победам в играх, команда дизайнеров приступила к исследованию легендарного оружия мифических героев и богов, таких как щит Исиды, Экскалибур короля Артура и гарпа Персея. В конечном итоге команда черпала вдохновение в знаменитой древнегреческой скульптуре «Крылатая победа Самофракии», также известной как Ника Самофракийская, как символ действия и триумфа.

Мотив с крыльями казался идеальным выбором для эмблемы UltraGear из-за преобладания и значимости крыльев на протяжении всей истории игр. Крылья символизируют множество вещей: превосходство в воздухе над противниками, быстрое путешествие к новым территориям, тактическое преимущество при съемке сверху. Финальная версия логотипа изображает крылья Ники в виде стилизованных U и G в двух вариантах: плоском и трехмерном.







Слева направо: Со Ён-сиок, Джун А-реум, Нам А-ран

«Создание и развитие эмблемы LG UltraGear было значимым процессом», – заявил Со Ён-сиок из команды дизайнеров LG. «Мы считаем, что он отражает суть нашего бренда игровых мониторов премиум-класса и ту серьезность, с которой LG относится к потребностям игрового сообщества».

Чтобы повысить осведомленность потребителей и привлечь их внимание к новой эмблеме при запуске, LG провела художественный конкурс с участием поклонников в творческом процессе, потому что визуальная демонстрация продукта с отличным дизайном – лучший инструмент для привлечения внимания потребителей на активном рынке.