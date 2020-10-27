Умный шоппинг: какую технику предпочтительнее покупать осенью?

Холодильник и микроволновая печь – хороший выбор для покупки в этом сезоне

Осень – это прекрасное время года, которое дарит особое волшебное очарование. Оно, подобно художнику, раскрашивает природу, а буйство красок придает неповторимую прелесть всему вокруг. Ощутить шарм осени и погрузиться в атмосферу ярких цветов и приятных ощущений можно не только на природе, а и у себя дома.



Стильная современная, и самое главное, умная техника LG станет настоящим украшением интерьера вашего дома. Техника LG позволит улучшить быт и комфорт, ведь теперь многими продуктами можно управлять онлайн, посредством мобильного приложения ThinQ™.

Этой осенью актуальной покупкой может стать кухонная техника, а именно холодильник, ведь в это время года обычно закупаются овощи для заморозки на зиму для всей семьи. Для этой цели хорошим выбором может стать холодильник с вместительной морозильной камерой, расположенной снизу, например холодильник модели LG DoorCooling+ TM.





Инновационная технология DoorCooling+ТМ, благодаря которой из верхней части холодильника осуществляется быстрое и равномерное охлаждение продуктов, позволяет им оставаться свежими и вкусными дольше обычного. Холодильник также предлагает удобное и простое хранение крупных и габаритных продуктов и блюд, так как он оснащен усовершенствованной складной полкой, которая при необходимости может складываться для того, чтобы поместить содержимое большого размера.

Благодаря нулевому зазору холодильник можно поставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°, что позволяет беспрепятственно выдвигать ящики. Уровень шума в холодильниках LG DoorCooling+TM, всего 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Бесшумная и надежная работа холодильника не нарушит спокойствия Вашего дома и не потревожит осеннее романтичное настроение.

Осень – это пора и уютных семейных посиделок с душевными разговорами, с чаем и пирогами. Идеальная помощница для такого времяпрепровождения - микроволновая печь. В ряду различных моделей хорошим осенним приобретением, пожалуй, может стать микроволновая печь LG NeoChef ТМ.

Благодаря технологии Smart Inverter, которая обеспечивает точность управления, и из-за высокой мощности в 1000 Вт, продукты размораживаются, подогреваются и готовятся очень эффективно, а блюда будут радовать своими вкусовыми нотками. Система регулирования мощности микроволн и точный их контроль обеспечивают более быстрый и равномерный подогрев блюд. А специальное антибактериальное внутреннее покрытие EasyClean, которым оснащена также эта модель, препятствует распространению бактерий на 99.99%, помимо этого, оно устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

Компания LG создает такие технологии, с помощью которых жизнь становится комфортнее и уютнее круглый год. И осень, время ярких чувств, граней вкусов и приятных воспоминаний, не исключение.