Умный шоппинг: какую технику предпочтительнее покупать осенью?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Холодильник и микроволновая печь – хороший выбор для покупки в этом сезоне
Осень – это прекрасное время года, которое дарит особое волшебное очарование. Оно, подобно художнику, раскрашивает природу, а буйство красок придает неповторимую прелесть всему вокруг. Ощутить шарм осени и погрузиться в атмосферу ярких цветов и приятных ощущений можно не только на природе, а и у себя дома.
Стильная современная, и самое главное, умная техника LG станет настоящим украшением интерьера вашего дома. Техника LG позволит улучшить быт и комфорт, ведь теперь многими продуктами можно управлять онлайн, посредством мобильного приложения ThinQ™.
Этой осенью актуальной покупкой может стать кухонная техника, а именно холодильник, ведь в это время года обычно закупаются овощи для заморозки на зиму для всей семьи. Для этой цели хорошим выбором может стать холодильник с вместительной морозильной камерой, расположенной снизу, например холодильник модели LG DoorCooling+ TM.
Инновационная технология DoorCooling+ТМ, благодаря которой из верхней части холодильника осуществляется быстрое и равномерное охлаждение продуктов, позволяет им оставаться свежими и вкусными дольше обычного. Холодильник также предлагает удобное и простое хранение крупных и габаритных продуктов и блюд, так как он оснащен усовершенствованной складной полкой, которая при необходимости может складываться для того, чтобы поместить содержимое большого размера.
Благодаря нулевому зазору холодильник можно поставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°, что позволяет беспрепятственно выдвигать ящики. Уровень шума в холодильниках LG DoorCooling+TM, всего 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Бесшумная и надежная работа холодильника не нарушит спокойствия Вашего дома и не потревожит осеннее романтичное настроение.
Осень – это пора и уютных семейных посиделок с душевными разговорами, с чаем и пирогами. Идеальная помощница для такого времяпрепровождения - микроволновая печь. В ряду различных моделей хорошим осенним приобретением, пожалуй, может стать микроволновая печь LG NeoChef ТМ.
Благодаря технологии Smart Inverter, которая обеспечивает точность управления, и из-за высокой мощности в 1000 Вт, продукты размораживаются, подогреваются и готовятся очень эффективно, а блюда будут радовать своими вкусовыми нотками. Система регулирования мощности микроволн и точный их контроль обеспечивают более быстрый и равномерный подогрев блюд. А специальное антибактериальное внутреннее покрытие EasyClean, которым оснащена также эта модель, препятствует распространению бактерий на 99.99%, помимо этого, оно устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.
Компания LG создает такие технологии, с помощью которых жизнь становится комфортнее и уютнее круглый год. И осень, время ярких чувств, граней вкусов и приятных воспоминаний, не исключение.