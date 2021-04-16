Какой пылесос LG выбрать?

У каждого пылесоса, будь то проводной, беспроводной или робот, есть ряд как положительных качеств, так и нюансов, которые не всех могут обрадовать. Например, основные преимущества беспроводных моделей – их мобильность, легкость в использовании и визуальная привлекательность, а в противовес этому – ограниченное время работы и более высокая цена. С проводными моделями все наоборот – ими можно пылесосить сколько угодно, при условии, что есть доступ к розетке, относительно невысокая стоимость и простота в эксплуатации.

Чтобы помочь вам определиться, какой пылесос выбрать: проводной или беспроводной, сегодня мы сделаем небольшой обзор по нескольким моделям пылесосов LG. И так как проводная модель в нашем обзоре только одна, с нее и начнем.

Классический пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor.

Давайте с главного – что такое система прессования пыли Kompressor?

Технология Kompressor позволяет собирать в контейнер в четыре раза больше пыли,1 благодаря специальной лопасти, которая сбивает пыль в компактные брикеты. Эта система обеспечивает большую вместительность и гигиеничную очистку контейнера, не создавая облаков пыли во время ее вытряхивания.

Следующая важная особенность пылесоса – четырехслойная фильтрация, которая очищает воздух от 99,99% вредных частиц во время уборки.2

Как это работает: всасываемый воздух сначала проходит через угольный фильтр, устраняя неприятные запахи, затем через фильтр НЕРА 14 (High Efficiency Particulate Arrestance), фильтруя воздух от микропыли, дальше проходит через сетчатый фильтр, повторно устраняя неприятные запахи, и последний – рама фильтр, который выдает уже очищенный воздух.

Помимо технических особенностей, у этого пылесоса есть:

легкая телескопическая трубка с управлением режимами мощности на ручке;

турбощетка, которая позволяет всасывать пыль и волосы с ковров;

щелевая насадка для труднодоступных мест;

щетка для паркета (только у модели UHAQ).







Преимущество этого пылесоса перед беспроводными моделями, о которых речь пойдет дальше – меньшая стоимость. Поэтому если для вас в первую очередь важна функциональность за невысокую цену, рекомендуем обратить внимание на эту модель. А мы продолжаем знакомить вас с моделями.

Следующий в очереди – беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9ESSENTIAL.

Помимо наглядных преимуществ, которые складываются вокруг удобства – мобильность, маневренность, легкость и независимость от проводов и розеток, в этом пылесосе используется встроенный мощный мотор с прямым приводом внутри насадки Power Drive Nozzle™, которая обеспечивает одинаковую мощность всасывания как на гладком полу, так и на ковре. А специальная технология щетки Anti-tangle минимизирует запутывание волос и шерсти домашних животных на щетку.







Следующая особенность модели – два съемных аккумулятора с суммарным временем автономной работы до 80 минут. Теперь зная, что у вас в запасе есть еще один аккумулятор на 40 минут вы можете спокойно убираться, не переживая, что батарея разрядится, прежде чем вы завершите уборку.

Благодаря зарядной базе с тремя вариантами размещения, вы можете хранить пылесос в удобном для вас положении: горизонтальном, вертикальном или в подвешенном состоянии на самой базе, которую можно прикрепить к стене.

И последнее преимущество – наличие дополнительных насадок, которые позволяют чистить труднодоступные места, вроде салона автомобиля, клавиатуры компьютера или углов мягкой мебели.

Если уборка у вас в среднем занимает больше часа, и помимо пола вы чистите мебель и труднодоступные места, рекомендуем обратить внимание на эту модель.

Нашу подборку завершает вертикальный пылесос LG CordZero™ A9-LITE.

Ключевых отличий от предыдущей модели всего два, в остальном этот пылесос такой же мощный, эргономичный и функциональный, как и LG CordZero™ A9ESSENTIAL.

Эти отличия и стали причиной более выгодной цены.

Первое отличие – один аккумулятор, а не два. Другими словами, без подзарядки он сможет работать до 40 минут без остановок.

Второе отличие – комплектация без дополнительных насадок. Основная щетка будет также эффективна, как в предыдущей модели, однако, чтобы проводить уборку в труднодоступных местах, придется искать альтернативные решения.

Итак, если основное время уборки у вас занимает не больше 40 минут, и при этом вы не видите необходимости в дополнительных насадках, LG CordZero™ A9-LITE – пылесос, который вам нужен.

Надеемся, этот обзор помог вам определиться, какой пылесос LG будет самым эффективным решением для поддержания чистоты.

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1 По сравнению с моделями LG без системы Kompressor.

2 ХЕПА. Опционально НЕРА 14 или НЕРА 13, НЕРА 14 – удержание пыли 99,99% (с SLG 5 звезд – 99,999%), НЕРА 13 – 99,95%.